Súlyos válságból éledne újjá a turizmus, de az orosz-ukrán háború gondot okoz

Az orosz-ukrán háború megakaszthatja a turizmus kilábalását a koronavírus-válságból. Habár a magyarok utazási kedve egyelőre nem esett vissza, könnyen lehet, hogy idén sokan a hazájukhoz közel pihennek majd, mintsem távoli országokba utaznának.

2021-ben 4 százalékkal emelkedett a turisztikai utazások száma világszerte 2020-hoz képest. Nagyjából 415 millióan utaztak, ami még mindig 72 százalékkal maradt el a koronavírus-járvány kirobbanása előtti, 2019-es szinttől. Az UNWTO, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének alig két hónapja publikált várakozásai szerint idén a turisztikai szakemberek többsége, 58 százaléka várt nagy visszapattanást az ágazatban, legkésőbb a harmadik negyedévre; 42 százalékuk 2023-ra várt nagyobb ugrást a nemzetközi utazásokban, a Covid előtti szint elérésében pedig csak 2024-re bíztak.

Ezeket a várakozásokat most alaposan rontotta a már több mint 3 hete kirobbant orosz-ukrán háború. Az ukrán és az orosz turisták kiesését világszerte megérzik majd a turizmusra specializálódott országok, miközben az egész világon visszaveti az utazási kedvet a háború. A magyar utasok egyelőre nem rettentek meg a háborús feszültségtől, sokan foglalják le most a nyaralásaikat. Főleg a török utak lehetnek kedvezőek a hazai turisták számára, mert az orosz és ukrán vendégek kiesése nagy kedvezményekre kényszerítheti a helyi szállodákat. Ezzel együtt a gyengébb forint és a magasabb kerozinárak miatt áprilistól biztos, hogy drágulni fognak a külföldi nyaralások.

Termes Nóra, az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója azt mondta, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta mindössze néhány utas mondta vissza a korábban lefoglalt útját. Pár napos megtorpanás volt a foglalásokban, aztán újra elkezdték az emberek lekötni az utakat. A külföldi nyaralásra vágyók többsége kitart. Az emelkedő költségekkel ugyanakkor már számolniuk kell az utazásszervező irodának – mondta.

Megemlítette azt is, hogy április 1-től már fenntartják a lehetőségét, hogy emeljék az áraikat, és ezt publikálják, amennyiben a forint jelentős gyengülése vagy az üzemanyag világpiaci magas ára ezt kikerülhetetlenné teszi. „Az előfoglalási szezonban nem volt benne, hogy a meghirdetett törökországi útjainknál a forint gyengülése esetén fenntartjuk az áremelés lehetőségét. Viszont a korábbi 10 százalék helyett már a nyaralás költségének 40 százalékát be kell fizetniük az utasainknak” – közölte.

Azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy milyen mértékben nőhetnek az árak, mert ez függ az euró-forint árfolyamtól, illetve a kőolaj világpiaci árának alakulásától is. Főleg a kőolaj árak esetleges további emelkedése emelheti meg olyan mértékben a charter légijáratok kerozinköltségeit, hogy rá lehetnek majd kényszerítve a nagyobb utazási irodák az áremelésre.

Mindeközben az már biztos, hogy Magyarországra kevesebben utaznak, részben azért, mert túl közel vagyunk a háborúhoz. Az orosz és az ukrán turisták gyakorlatilag eltűntek Magyarországról, de nemcsak ezekből az országokból, hanem máshonnan is kevesebben jönnek a konfliktus miatt. Sokan nem mernek elindulni hazánkba a szomszédban dúló háború miatt. Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Portfolio-nak korábban azt mondta, hogy már most 10 ezer vendégéjszakát lemondtak.

Ha az orosz-ukrán háború tartósan elhúzódik, nagy esély van arra, hogy alig lesz ebből a két küldő országból turista. Márpedig, aki Oroszországból vagy Ukrajnából megy a török riviéra luxuskategóriás szálláshelyeire, általában a módosabb, sokat költő turista. Termes Nóra szerint elképzelhető, hogy más úticélokhoz képest jóval kedvezőbb áron lehet majd nyaralni a mediterrán országokban. „Ez főleg a török riviérára lehet majd igaz. Persze sok függ attól is, hogy tovább gyengül-e a forint, és hogy emelkednek-e majd más költségek” - tette hozzá.

Mindenki abban bízik, hogy nyáron lehet majd utazni, és addigra normalizálódik a helyzet Ukrajnában. Arra a kérdésre, hogy az utasbiztosítás kiterjed-e egy hirtelen bekövetkező háborús helyzetre, Termes Nóra úgy válaszolt, hogy ha a Külügyminisztérium egy országot már nem javasol utazási célpontként, természetesen leállítják a szervezést, az utakat nem indítják el és ebben az esetben visszafizetik az utak teljes árát, vagy más úticélt ajánlanak fel az utasaiknak.

Ugyanakkor egy utazás előtt nem lehet hivatkozási alap, hogy valaki például fél elindulni azért, mert attól tart, hogy a nyaralási célpontra is átterjed a háború. Már a koronavírus-járvány esetén is az útlemondási biztosítást előre megkötő ügyfelek számára önmagában a betegségtől való félelem nem szolgáltatott alapot arra, hogy valaki emiatt egy utazást visszamondjon és visszakapja a teljes részvételi díjat.

Tarnóczi Barna, a Tensi Holiday értékesítési igazgatója megkeresésünkre közölte, hogy az orosz-ukrán háborúra hivatkozva náluk egy magyar sem mondta le a külföldi útját. Az idei turisztikai kilátásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy márciusban már az egzotikus utak kezdenek kifutni. Jelenleg minden gond nélkül lehet utazni Kubába, Mexikóba, a Dominikai Köztársaságba, Dubaiba, a Maldív-szigetekre, Mauritiusra, a Seychelle-szigetekre és Zanzibárra. Mivel a koronavírus-járvány még nem múlt el, ezért főszabály, hogy az oltásoknak meg kell lenniük, illetve regisztrációt és negatív PCR-tesztet várnak el ezekben az országokban.

„Jó hír azonban, hogy a nyaralóhelyeken már nincs karanténkötelezettség, és indulnak a hajóutak is. A Costa hajózási társaság a teljes hálózaton üzemel nyáron. Tavaly még a megállóhelyeken nem lehetett kirándulás, most azonban ezt is lehetővé teszik. Főleg Európában, a Kanári-szigetekre, a balti országokba, illetve a norvég fjordokhoz mennek majd a hajók” – sorolta a nyaralási lehetőségeket Tarnóczi Barna.

Jelenleg úgy néz ki, hogy Thaiföld csak óvatosan nyitja meg kapuit a külföldi turisták előtt. A turisztikai szakemberek most abban bíznak, hogy Indonézia és Malajzia előbb-utóbb szintén fogad majd külföldi turistákat. Valószínű, hogy mehetnek majd beoltott turisták Kenyába és Tanzániába. Kína, Ausztrália és Japán továbbra is zárva van. Kérdéses még, hogy mikor nyit Peru és a Fülöp-szigetek.

Tarnóczi Barna megjegyezte, hogy az idei évben minden utazó számíthat arra, hogy nem a normál árak lesznek alacsonyabbak, hanem a kiegészítő szolgáltatások. Itt lehetnek majd akciók. „Egy tengerjáró hajóra all inclusive-val csábítják az utasokat vagy több éjszakát ingyen kapnak majd. Ez azért előnyös a hajóutat bonyolító társaságnak, mert ha például 3 helyett 27 hajóval indul neki a turisztikai szezonnak, akkor a kiegészítő árengedményekkel együtt is nagyobb árbevételre számíthat. Ehhez viszont össze kell szedni az utasokat, és a hajókra kell csábítani őket” – magyarázta.

A Turisztikai Világszervezet várakozása szerint a nemzetközi turizmus lassú talpra állása mellett folytatódhat az a trend, hogy világszerte odahaza nyaralnak majd a legtöbben, vagy legalábbis nagyon közeli országot választanak úticélként. Szakemberek szerint az is valószínű, hogy folytatódik idén a természetközeli és a falusi turizmus felfutása.

Címlapkép: Getty Images