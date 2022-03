Kiszivárgott: már az orosz olajembargót mérlegeli az EU az ötödik szankciós csomagban

Portfolio 2022. március 21. 08:17

Rengeteg új orosz név is felkerülhet az ötödik uniós szankciós listára, emellett a lengyelek, a baltiak erősen szorgalmazzák az oroszok elleni olajembargót is, ami a ma délelőtti uniós külügyminiszteri csúcson, majd a csütörtök-pénteki EU-csúcson is téma lesz – derült ki a Reuters és a Politico információiból. Az ötödik szankciós csomag várhatóan akkor élesedne, ha az oroszok vegyi fegyvert vetnének be Ukrajnában, vagy Kijevet hevesen bombázni kezdenék, tehát kezd körvonalazódni, hogy a szankciós szigorításnak mi lenne az előfeltétele.