Kilőttek a gázárak Putyin és Brüsszel nagy bejelentésére - A magyar szerződés is változik

Rendben szállítjuk továbbra is a gázt a szerződéses keretek között, „csupán” annyi változik, hogy a barátságtalan, azaz az orosz szankciókat megszavazó országoknak ezentúl rubelben kell teljesíteniük a számlák kifizetését – jelentette be szerdán Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szavai sokkal nagyobb jelentőségűek, mint elsőre tűnnek, és komoly visszavágást jelentenek a nyugati szankciókra, így nem véletlen, hogy a gázárak kilőttek, az orosz rubel pedig szárnyalni kezdett. A gázárak mai ugrását az is segítette, hogy kora délután bejelentették Brüsszelben a nagy gáztároló feltöltési és közös gázvásárlási terveket is, ami folyamatos és erős gázkeresletet fog támasztani a piacon a következő hónapokban is.

Lényeges változtatás, komoly visszavágás

Vlagyimir Putyin orosz elnök kormánytagokkal találkozott és ennek televízióban közvetített része során a következő fontos dolgokat jelentette be a Reuters tudósítása szerint:

„Oroszország természetesen továbbra is a korábban megkötött szerződésekben rögzített mennyiségek és árak szerint szállítja a földgázt. A változások csak a fizetési pénznemet érintik, amely orosz rubelre változik.”

A változások levezényléséhez egy „érthető és átlátható fizetési eljárást kell kialakítani (minden külföldi vásárló számára - a szerk.), beleértve az orosz rubel megszerzését a hazai devizapiacunkon.” Putyin egy hetet adott az orosz jegybanknak és a kormánynak, hogy kidolgozzák a gázszerződések pénznemének megváltoztatásával járó kereteket, a Gazpromnak pedig kötelezően végre kell hajtani a gázszerződések denominációjának megváltoztatását.

Az orosz állami gázmonopólium jelzése szerint január 27-én így nézett ki a fennálló szerződéseinek megoszlása: az értékesítései 58%-át euróban számlázta, 39%-ot dollárban, 3%-ot fontban.

Oroszország már múlt héten megnevezte, hogy mely országokat tekinti ezentúl barátságtalannak, hiszen megszavazták a nyugati szankciókat az ország ellen. Ezek tehát az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Unió összes tagállama, így tehát Magyarország is, Japán, Kanada, Norvégia, Szingapúr, Dél-Korea, Svájc és Ukrajna.

Mindez azt jelenti, hogy a továbbiakban nagy összegű rubelt kell a nemzetközi devizapiacokon beszereznie az orosz gázt vásárló országoknak, hogy az ígéret szerint zavartalan orosz szállításokat ki tudják fizetni rubelben. Nem véletlen, hogy Putyin bejelentésére, a várható kereslet megjelenésére számítva, a rubel azonnal szárnyalni kezdett a devizapiacon. A dollárral szembeni jegyzések 103,7 körülről 98,7-ig estek, azaz napon belül közel 5%-os volt az erősödés:

A rubel azonban még mindig nem erősödött oda vissza (81 körüli szint), ahonnan elkezdett szakadni a háború kitörése hatására:

A Putyin-bejelentés az akkor már egyébként is 5-10% köröli pluszban álló gázáraknak (lásd alább a brüsszeli bejelentést) további lendületet adott és 20% feletti pluszba ugrottak az árak, hiszen az orosz elnök láthatóan megtorló lépést jelentett be a barátságtalan országok irányába, ami esetleg később a szállítások volumenére is kihathat. Emellett lehetnek olyan vevők/szállítók, akik az új feltételekkel nem hajlandók/képesek szállítani, így az ellátási bizonytalanság valójában nőtt.

A holland TTF gáztőzsde 2022. áprilisi határidős kontraktusának árfolyam alakulása (euró/MWh.) Forrás: theice.com

Emellett az is lényeges: azzal, hogy rubelben kötelezi ezentúl a kifizetéseket az orosz vezetés, egyúttal indirekt arra is felkészülés lehet, hogy a SWIFT-rendszerből további orosz szereplők lesznek kitiltva (pl. Gazprombank, amelyet már pedzegettek a nyugati hatalmak), így előre igyekezhetnek biztosítani az oroszok, hogy majd végül mindenképpen megkapják a pénzüket. Ehhez pedig kézenfekvő, ha közben előírják, hogy az orosz piacon valahogy rubelt kell beszerezniük (pl. az orosz jegybanktól, vagy orosz kereskedelmi bankoktól, amely mechanizmus során további retorziók is megjelenhetnek).

Az orosz húzás abból a szempontból is komoly dolog, hogy ezzel ellensúlyozni tudják (valamennyire) azon nyugati szankciók hatását, hogy befagyasztották az orosz jegybank devizatartalékainak kb. felét, mintegy 300 milliárd dollárt és ezért az orosz jegybank kezéből kicsúszott annak a muníciónak a fele, amivel védeni tudná a rubelt a devizapiaci intervenciók segítségével. Most ezzel a lépéssel, a masszív rubelkereslet mesterséges megteremtésével gyakorlatilag támaszt tudnak biztosítani a rubelnek is, így végülis megtalálták a módját, hogy visszavágjanak.

Felháborodás – Szerződésszegés?

A német „Zukunft Gas” gázpiaci szövetség nagy felháborodással fogadta Putyin rubelelszámolással kapcsolatos bejelentését és jelezte, hogy ennek hatásai egyelőre nem mérhetők fel. Azt azonban megjegyezték a Reuters tudósítása szerint: azzal, hogy Putyin ilyen lépésre szánta el magát, az is jól látszik, hogy igenis fájnak már az eddig meghozott nyugati szankciók.

A lengyel kormány egyik vezető illetékese név nélkül úgy kommentálta a szerződés rubelalapúra váltását, hogy ez a szerződés fizetési feltételei megszegésének minősülhet és a lengyel kormánynak nem áll szándékában új szerződést kötni az oroszokkal azután, hogy a jelenlegi hosszú távú gázvásárlási szerződés idén év végén lejár.

Egyelőre nem teljesen világos, hogy az orosz elnök által bejelentett változás a gyakorlatban, illetve a tavaly megkötött 15 éves orosz-magyar gázszerződés kifizetésében mit jelent. Valószínűleg azt, hogy az eddig még kifizetéssel nem rendezett, és/vagy az ezután leszállítandó gázért már rubelben kell fizetni, tehát nem visszamenőleges hatályú a dolog. Nagy kérdés egyrészt az, hogy az érintett vevők hogyan szerzik meg a rubelt, de még azt megelőzően az is, hogy egyáltalán hajlandók-e ezt a változtatást meglépni, illetve a szerződéseket újraírni ezen módosítás belefoglalásával.

Brüsszel is kijött a fontos javaslattal

A gázárak emelkedésének a fentiek mellett az is oka, hogy az Európai Bizottság közben bejelentette az EU területén található gáztárolók kötelező feltöltésére és a közös gázvásárlási keretek megteremtésére irányuló javaslatát. Eszerint idén október 1-ig kötelezően 80%-ra fel kell tölteni minden országban a tárolókat, azon országoknak is kell venniük gázt betárolásra, amelyeknek nincs a saját területükön tárolójuk, emellett egy speciális igazolást kell minden gáztárolásban érintett szereplőnek beszereznie, aki pedig ezt nem tudja megszerezni (harmadik országbeli, pl. orosz szereplő), az elveszítené a gáztároló feletti tulajdonjogát. Ez is okozhat még vitákat, zavarokat a gázbeszerzésben és tárolásban.

Az új terv további betárolási célértékeket is meghatároz, így jövő októberre már 90%-ra kell felvinni a tárolói töltöttséget. Ez tehát folyamatos orosz gázkeresletet is okoz még a következő időszakban és ez is felfelé hajtja most az árakat.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Shutterstock