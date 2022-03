Megérkezett a negatív fordulat a magyarországi Covid-járványban - Ez áll a háttérben!

Egyre több jel utal arra, hogy a napokban valami megváltozott a koronavírus-járványban idehaza: az esetszámok emelkedésnek indultak, több megyére is kiterjed ez a romló folyamat, a vírus terjedési képességét mutató mérőszám egyre magasabb. Ennek hátterében több tényező állhat, de a felelős egyértelműen az omikron fertőzőképesebb alvariánsának hazai felfutása lehet.

Fordulat a magyar járványban

Nagyjából egy héttel ezelőtt jelent meg az első jel a magyar járványfolyamatokban, amelyek a javuló trendek elbizonytalanodását sugallták. A következő napok számai pedig egyre inkább azt mutatták, hogy az ötödik hullám lecsengő szakaszának folytatásáról már nem beszélhetünk, március 17-én a járványgörbe elérte legutóbbi mélypontját, a legújabb adat pedig szintén megerősíti a negatív fordulatot (hét/hét alapon 76%-os ugrást látunk már).

Szerdán megjelent cikkünkben pedig arra is rámutattunk, hogy az összes megyében tetten érhető ez a kedvezőtlen járványügyi fordulat. Az elmúlt egy hétben népességarányosan Baranya és Győr-Moson-Sopron megyében, illetve Budapesten regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet, a legnagyobb növekedést pedig Zala, Békés és Baranya megye produkálta.

A fertőzés terjedésének sebességét kifejező reprodukciós ráta emelkedőben van és bizonyos becslések szerint már 1 felett van, ami alátámasztja a főbb adatokban látott romló folyamatokat.

Ferenci Tamás biostatisztikus módszertana alapján a valós idejű reprodukciós ráta becsült adata is kilőtt a napokban.

Mi állhat a háttérben?

A romló járványügyi adatok csakis azzal magyarázhatóak, hogy valami megváltozott a háttérben, vagyis fogékonyabb lett a populáció a vírusra. Ez elméletben összefügghet

a populáció védettségének változásával (elveszítik sokan a természetes védettségüket, vagy az oltások védekező ereje csökken),

a terjedést fékező védelmi intézkedések változásával (március elején közölte a kormány, hogy minden korlátozást eltörölnek március 7-től),

az egyének magatartásának változásával: a lazuló fegyelem természetessé válhat a lazább intézkedések mellett, lásd maszkhasználat, és a külföldi utazások beindulásával párhuzamosan megnő a behurcolt esetek száma is

és a vírus tulajdonságának megváltozásával.

A gyakorlatban is több magyarázat húzódik meg egyszerre a mostani járványgörbe-emelkedés mögött. De az egyik legfontosabb szempont, hogy Magyarország ahogy az eddigi 5 járványhullám során, úgy most sem szigetként van jelen Európában, az új járványügyi folyamatok nem állnak meg a határoknál, sőt. Éppen ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mi folyik körülöttünk.

Az elmúlt hetekben a látványosan emelkedő német és osztrák járványgörbéről sokat írtunk mi is, de közben azt is látni kell, hogy egyre több európai országban indult emelkedésnek a járványgörbe, vagy akadt el az eddigi csökkenő trend.

A nemzetközi szakértők szerint ez egyértelműen a fertőzőképesebb és ezért jobban terjedő omikron BA.2 alvariáns egyre inkább dominánssá válásával függ össze (amellett, hogy bizonyos nyugat-európai országok lazítanak is).

Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Szlovákiában, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is már aktuálisan a fertőzéses esetek számának több mint felét a BA.2 alvariáns okozza.

A BA.2 omikron alvariáns elterjedtsége. Forrás: outbreak.info

Az a bizonyos alvariáns Magyarországon

Korábban már többször is írtunk arról, hogy ez az új variáns miért más mint az eredeti omikron variáns, és hogy érdemes ennek a terjedésére figyelmet fordítani, mert már akkor képes volt megfordítani járványfolyamatokat. Nagyon úgy tűnik, hogy idehaza is ez történik.

Hivatalosan Magyarországon február elején azonosították ezt az omikron-alvariánst, az akkori kommunikáció szerint még az omikron eredeti variánssa volt a domináns. Eltelt azonban azóta már hét hét, ami elegendő idő lehet arra, hogy az új variáns nagy mértékben átvegye az uralmat az új fertőzések között: egyrészt mert már régóta cirkulál a magyar lakosság körében, másrészt a februári-márciusi síszezonban a külföldi utazások növekedésével párhuzamosan növekedhetett az újonnan importált alvariánsos esetek száma.

Az új alvariáns elterjedtségéről azonban semmilyen információval nem rendelkezik a nyilvánosság, ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem közöl az alvariáns arányszámára vonatkozóan idősoros adatokat, és egyes szakértői vélemények szerint továbbra sincs valós idejű variáns monitorozás, ami lehetőséget adna arra, hogy a járványügy lekövesse az aktuális folyamatokat.

Mindenesetre a Portfolio megkereste az NNK-t az erre vonatkozó kérdéseivel, melyben aziránt érdeklődtünk, hogy az elmúlt időszakban hány mintában mutatták ki az omikron új alvariánsát, a BA2-nek is nevezett variánst és hogy az új variáns az esetek hány százalékáért felel jelenleg. Válaszokat egyelőre nem kaptunk, amint azok beérkeznek, kiegészítjük cikkünket.

A Neumann Labs magánlabort vezető Nyíri Miklós a Portfolio-nak most úgy fogalmazott, hogy 4 héttel ezelőtt az általuk levett minták 20-25%-ában mutatták ki az omikron új, fertőzőképesebb alvariánsát.

Ez alapján, valamint a cikk korábbi részében bemutatott külföldi példák alapján feltételezhető, hogy

már idehaza is erőteljesen jelen van az alvariáns,

ami pedig összefügghet az esetszámok mostani emelkedésével és a magyar járványfolyamatok javuló trendjének elakadásával.

Összességében tehát elmondható, hogy a környező országokhoz hasonlóan feltételezhetően Magyarországon is nagy arányban terjedt el a fertőzőképesebb omikron alvariáns (könnyen lehet, hogy már dominánssá is vált idehaza), és ez a jobban terjedő variáns sajnos "termékeny talajra" hullik, a kormány ugyanis eltörölte a védelmi intézkedéseket és az egyének védekező magatartása is lazult.

A kilátásokat egyelőre nagy bizonytalanság övezi, ugyanis nincs sok külföldi példa előttünk (és az omikron utáni újrafertőződés esélyeire is csak becslések vannak). Azt ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy az alvariáns sem okoz súlyosabb megbetegedést és lefolyást, mint az eredeti omikron variáns (ami már eleve nem volt annyira halálos variáns). Valamint a magyar járványgörbe felfutása ellen hatnak a szezonális tényezők, mint például az időjárás. Az elmúlt két évben megfigyelhető volt ugyanis, hogy a jó és melegebb idő beköszöntével ez a felsőlégúti vírus is visszahúzódik. Az látható ugyanakkor, hogy az elmúlt hetekben egy rövid időszakra (a még kitartó hűvösebb idő hatására is) megvalósult egy kettős járvány: az influenza is beindult a koronavírus-járvány felfutása mellett. Pozitív hír ezek után járványügyi szempontból is, hogy az időjárás kedvezőbbre fordult és így például a koronavírus járványhullám sem fog tudni olyan mértékben felfutni várhatóan, mint az előzőekben.

Címlapkép forrása: MTI/Vajda János