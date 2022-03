A rendszer oktatáspolitikájának egyik tartóoszlopa: a munkaalapú társadalom

Az oktatás és gazdaság közötti kapcsolat uralkodó megközelítése a humánerőforrás-elmélet, melynek kiindulópontja, hogy a több és jobb oktatás a készségek fejlesztésén keresztül javítja a termelékenységet. Ezzel szemben a konzervatív gondolkodásban népszerű, Kenneth Arrow által megalkotott szűrőelmélet szerint a magasabb iskolai végzettség megszerzése az egyén jobb képességeinek biztos jele. E szerint az iskolarendszer funkciója a szűrés, tehát hogy a jobb képességűeket magasabb, a gyengébb képességűeket alacsonyabb végzettséghez juttatva csökkentse az abból fakadó veszteséget, hogy gyengébb képességű emberek magasabb végzettséghez jutva magasabb képességet igénylő munkát végeznek.

Ha ez az elmélet összekapcsolódik egy telivér elitista társadalomképpel, könnyen juthat valaki arra a meggyőződésre, hogy a magasabb végzettséghez vezető tanulási utakat a jobb képességű, tehát magasabb végzettségű szülők „nyilvánvalóan” jobb képességekkel rendelkező gyerekei számára kell fenntartani. A munkaalapú társadalom politikai modelljében ez kapcsolódik össze az államszocializmus politikai gazdaságtanától örökölt doktrínával, mely szerint a gazdasági érték teremtése a munkára épül, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a munka mekkora hozzáadott értéket képes produkálni.

Ez a keverék az alapja annak az oktatáspolitikát erősen meghatározó gazdaságpolitikának, amelynek fő célja az ország összeszerelő üzemmé változtatása. Győrffy Dóra elemzése a közép-európai országok által követett felzárkózási stratégiákról azt mutatja, hogy néhány ország (Észtország, Csehország és Szlovénia) a termelékenység javításán és a minőségen alapuló sikeres stratégiát követett, ami elsősorban a szolgáltató szektorban eredményezett növekedést. Ez nyilvánvalóan nem lett volna lehetséges a felsőoktatásba, illetve az annak merítési bázisát biztosító, az alapvető transzverzális készségek fejlesztésére hivatott közoktatásba irányuló erőteljes invesztíció nélkül.

Ezzel szemben mások – köztük Magyarország – beleragadt a közepes jövedelem csapdájába, és a foglalkoztatottság növelését a középpontba állítva alacsony költségekkel és a munkapiac „liberalizálásával” próbált meg versenyelőnyhöz jutni.

Ebben a modellben a makrogazdasági egyensúly fenntartását a sikeres ipari működőtőke-import tette lehetővé Győrffy szerint. Az ehhez igazított oktatáspolitika lényegében konzekvens: egy úgynevezett „alacsony készségigényű gazdaság” (low-skill economy) rengeteg szakmunkást és viszonylag kevés diplomást igényel.

E stratégia követésében és oktatáspolitikai következményeinek érvényesítésében nem csupán Matolcsy György „unortodox” közgazdasági világképe játszott szerepet, de a miniszterelnökkel szoros kapcsolatot ápoló Parragh György is, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként elképesztő befolyást szerzett a szakképzési és felsőoktatási politika alakításában.

A Kamara egyértelműen az ipari vállalkozások rövid távú és költségminimalizálást előtérbe helyező érdekeit képviselte.

Ez nem csupán a gyerekek általános célú oktatás felől a szakmunkásképzés felé terelésének szándékát vonta maga után, de a szakmunkások hosszú távú foglalkoztathatósága – illetve annak folyamatos megújításához nélkülözhetetlen alapkompetenciák fejlesztése – szempontjainak teljes figyelmen kívül hagyását is. Mindez megalapozta az iskolarendszerű szakképzésnek a közoktatási rendszer teljes átszervezésébe ágyazott súlyos visszametszését.

Ez 2011-ben a szakiskolákban kezdődött a szakmaválasztási döntések általános iskola végére való visszatolásával, a kétéves alapozó szakasz megszüntetésével, a szakmunkásképzés háromévesre rövidítésével és a számukra biztosított közismereti oktatás heti hat órára csökkentésével, valamint a vállalkozások számára ingyenmunkaerőt biztosító „duális modell” erőltetésével. (A sokat emlegetett német duális modellben a szakmunkástanulók alkalmazását nem az állam szubvencionálja, az a munkáltatók befektetésén alapszik, amit a számukra megfelelő módon képzett munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében vállalnak. A Magyarországon működő német ipari vállalatok helyett ezeket a költségeket a magyar kormány nagyvonalúan átvállalta, amivel lényegében ingyen munkavállalókat biztosított a számukra.) A folyamat 2015-ben a szakközépiskolákkal folytatódott a szakmai vizsgáknak az érettségi időpontjára való visszatolásával, melynek következtében durván 400 órával csökkent a közismereti tárgyak óraszáma és ami a posztszekundér szakmai képzés elsorvasztásához vezetett.

Az új rendszer kiszakította a szakképzést a közoktatás egészéből, és egyszer használatos, olcsón és gyorsan kiképzett szakmunkások képzésére állította át.

(...) Egyetlen példa volt arra, hogy a kormány lényeget érintő módon részlegesen visszacsinálta a 2011-es „köznevelési” és szakképzési törvénnyel kialakított konstrukció egy nyilvánvalóan kudarcos fontos elemét. Azonban ez a korrekció sem a „köznevelési” rendszerben, hanem az arról 2015-ben lényegében leszakított iskolarendszerű szakképzésben történt meg. 2018-ban a szakképzés újból gazdát cserélt és a kormány új erős embere, Palkovics László által vezetett Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alá került. (Az évtized második felében Palkovics László lett a NER sikerembere: a felsőoktatás pacifikálása és a pedagógus-ellenállás sikeres kifárasztása után megoldotta a CEU elüldözését, az MTA kutatóhálózatának lenyúlását és szinte a teljes állami felsőoktatás privatizációját.)

2020-ban az új gazda visszahozta a 2011 előtti szakképzési rendszer bizonyos elemeinek egy részét.

A szakképzési törvény módosítása ötévesre bővítette a technikummá átnevezett szakgimnáziumi oktatást és visszapótolta az elvesztett közismereti óraszámokat, visszaemelte a szakközépiskolákban egyéves, technikumokban kétéves alapozó (nem szakmaspecifikus) oktatást, amely ágazati alapvizsgával zárul, valamint a szakképzésben dolgozó pedagógusok – közalkalmazotti jogállásuk megszűnésének árán – érzékelhető mértékű fizetésemelést kaptak. A szakiskolai szakmunkásképzés viszont maradt olyan, amilyen volt. Az egyébként jó irányú korrekciós változtatások tehát nem a munkaalapú társadalom víziójának a feladását, csupán a Palkovics számára kiemelkedően fontos műszaki felsőoktatás merítési bázisának megerősítését szolgálták.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.