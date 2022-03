Újabb hullámokban tér vissza a koronavírus-járvány? - Nem kergethetjük magunkat illúziókba a virológus szerint

Hornyák József 2022. március 26. 10:30

Magyarországon is emelkedni látszik a koronavírusos esetek száma, ezért továbbra is fontos lenne a tudatos maszkviselés – mondta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Portfolio-nak. Véleménye szerint mindenkinek fel kell vennie a 3. oltást, mert a fél-egy évvel ezelőtti 2. oltás már nem segít. A vakcina azonban hatásos az omikron és a most terjedő BA.2 súlyos lefolyása ellen is. Kemenesi Gábor szerint most senki sem tudja megmondani, hogy mi vár ránk a koronavírus kapcsán rövid és hússzú távon. A vírus ugyan minden jel szerint próbál szezonális jelleget ölteni, de továbbra is rengeteg egyéb tényező befolyásolja, így a közeljövő erősen kiszámíthatatlan.