Lomborg: Európa nem függhet többé Oroszországtól

Minden egyes nap a világ több mint egymilliárd dollárt költ az Oroszországból származó fosszilis energiahordozókra. Ahogy azt Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitter-üzenetében írta, ebből a pénzből fizetik most az "ukrán férfiak, nők és gyerekek meggyilkolását". Véget kell vetnünk ennek a függőségnek. Ezt azonban könnyebb mondani, mint megtenni: a világ sok évtizeden át több ezer milliárd dollárt fizetett a Szovjetuniónak és most Oroszországnak az onnan érkező fosszilis energiahordozókra.

A Kreml által biztosított olaj és gáz folyamatos felhasználása két kényelmetlen igazságra világít rá.

Először is, a megbízhatóan rendelkezésre álló energia a modern társadalom alapját jelenti, és kevesen hajlandóak lemondani ennek előnyeiről. Az olcsó, bőségesen és megbízhatóan rendelkezésre álló energiához való hozzáférés az ipari forradalom és az emberiség vívmányainak sarokköve volt.

Másodsorban, egy nagyrészt valótlan sztorit meséltek be nekünk arról, hogy a megújuló energiaforrások energiafüggetlenséget biztosíthatnak számunkra. Az ügy mellett elkötelezett kampányolók és kormányok azt az elképzelést propagálják, hogy a megújuló energiaforrások kiválthatják a fosszilis energiahordozókat, és eközben olcsó, bőségesen és megbízhatóan rendelkezésre álló energiát biztosíthatnak, ami energiabiztonságot idézne elő, miközben kezelné a globális felmelegedés kihívását is.

Az Ukrajna elleni orosz invázió lerombolta ezt a mítoszt, és leleplezte azt oly módon, hogy az nem több egy vágyálomnál – különösen az Európai Unió számára.

Az EU évtizedek óta azt állítja, hogy a megújuló energiaforrások képesek biztosítani az energiabiztonságot, mivel a megújuló energiát az EU saját maga is előállíthatja, és nem kell azt importálnia. A kulcsfontosságú megújuló energiaforrások, a nap- és a szélenergia azonban megbízhatatlanok, mert csak akkor állnak rendelkezésre, amikor süt a nap vagy fúj a szél. A nap 24 órájában megbízhatóan rendelkezésre álló energia előteremtéséhez a nap- és szélenergia mellett gázból származó tartalékenergiára is szükség van. Így az EU zöld energiapolitikája hozzájárul ahhoz, hogy az unió naponta több mint félmilliárd dollárt fizessen Oroszországnak főként fosszilis energiahordozókért és különösen földgázért, hogy az európai nap- és szélenergia számára támaszt tudjon biztosítani.

A nap- és szélenergia mellett kampányolók szerint az akkumulátorok megváltoztathatják a helyzetet, amikor nem süt a nap, és nem fúj a szél. Az igazság azonban az, hogy az összes európai akkumulátor a kontinens átlagos villamosenergia-szükségletének csak 1 perc 21 másodpercre elegendő részét képes tárolni – ezután ismét főként a fosszilis energiahordozókra kell támaszkodnunk. Összehasonlításképpen: Németországban télen több mint öt napig tartó szélcsendek vannak.

Ráadásul a villamos energia csak egyötödét teszi ki Európa teljes energiafogyasztásának, amelynek közel háromnegyedét földgáz és más fosszilis energiahordozók révén fedezik.

A nagy hype ellenére a nap- és a szélenergia Európa teljes energiaellátásának kevesebb, mint négy százalékát biztosítja. Amikor Olaf Scholz német kancellár azt hangoztatja, hogy a megújuló energiaforrások "függetlenné és kevésbé zsarolhatóvá" teszik Németországot, akkor figyelmen kívül hagyja a kérdés lényegét, mivel a nem hatékony nap- és szélenergia nem akadályozza meg, hogy az otthonok fűtetlennek maradjanak. A villamos energia a fűtésnek csak egy parányi részét fedezi, a földgáz viszont annak csaknem 40 százalékát.

Sokkal több energia származik a világ legrégebbi energiaforrásából, a fa elégetéséből. Bár elvileg megújuló energiaforrásnak számít, a kivágott erdő mennyiségének növekedése jelentősen kihatna a biodiverzitásra. Ráadásul a fa elégetésekor több széndioxid szabadul fel, mint a szén elégetésekor. Továbbá a tüzelésre használt fát gyakran importálják, és dízelüzemű hajókon szállítják az USA-ból. Jelenleg az EU teljes megújuló energiájának 60 százaléka fapellet elégetéséből származik.

A tanulság az, hogy jobb alternatívákra van szükségünk az orosz olaj helyett.

Németország éppen most állított le három atomerőművet, és az év végéig további hármat fog bezárni. De a meglévő atomerőművek bezárása egyszerűen ostobaság. A meglévő atomerőművekkel kapcsolatos összes nagy költség már jelentkezett, így működésük fenntartása nemcsak energiafüggetlenséget, hanem hihetetlenül olcsó, megbízhatóan rendelkezésre álló és széndioxidmentes energiát is biztosít.

Európának azt is át kellene gondolnia, hogy az USA-hoz hasonlóan saját földgázt termeljen a fracking módszer (hidraulikus rétegrepesztés) révén. Európában számos erre alkalmas helyszín található Lengyelországban, Franciaországban és Romániában. A fracking olcsó energiát és teljes energiafüggetlenséget biztosíthatna, és jelentős mértékben csökkentette az USA széndioxid-kibocsátását. Bár felmerülnek valós aggályok a módszerrel kapcsolatban, a legtöbbet megfelelő szabályozással lehet kezelni. Sajnos, Európa nagy része elutasítja a frackinget az orosz pénzügyi támogatással terjesztett túlzott félelmek miatt. Pedig amerikai tanulmányok egyértelműen azt mutatják, hogy a fracking előnyei messze felülmúlják a járulékos költségeit.

A valódi energiafüggetlenség eléréséhez messzebb kell tekintenünk, és reális alternatívákat kell tanulmányoznunk.

Többre van szükségünk a nap- és szélenergia növelésére irányuló légies törekvéseknél. A lehetséges energiaforrások széles skáláján a kutatás-fejlesztésbe kell fektetnünk. Például, bár a jelenlegi harmadik generációs nukleáris erőművek további építése biztonságos és megbízhatóan rendelkezésre álló energiát biztosítana, jelenleg túl drága a megépítésük. A negyedik generációs nukleáris energiával kapcsolatos kutatás-fejlesztés lehetővé tenné, hogy alacsony költségek mellett hatalmas mennyiségű energiát termelhessünk.

Az összehangolt kutatás nemcsak a szükséges energiafüggetlenséget fogja biztosítani, hanem reális megoldást nyújt majd a hosszú távú, klímaváltozással kapcsolatos problémára is.

Ez a kutatási tevékenység időbe telik majd, ezért rövid távon a fracking számít a legpraktikusabb megoldásnak. Ésszerű szabályozással a fracking bőségesen rendelkezésre álló, olcsó gázt biztosíthatna, és hatalmas gazdasági előnyöket eredményezhetne, miközben a széndioxid-kibocsátást is csökkentené. Döntő fontosságú annak hangsúlyozása, hogy Putyin háborújának árnyékában ez egy viszonylag gyors és reális módja lehet Európa energiafüggetlenség felé történő elmozdulásának.

