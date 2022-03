Láttál már nyomtatott emberi porcot? Meskó Bertalan a jövő gyógyításáról

Távsebészet, mesterséges intelligencia, fogyi appok, nyomtatott emberi szövetek, telemedicina – csak néhány terület, amelybe idén is dollármilliárdokat fektetnek be piaci szereplők szerte a világon, de vajon melyik fog kilőni és miért? Meskó Bertalan, a The Medical Futurist Institute vezetője szerint jelenleg paradigmaváltás zajlik az egészségügyben és azt is elárulta, hogy fog kinézni a jövő kórháza.

Világszerte az egyik legdinamikusabban növekvő piac az egészségügyi digitalizáció, amely szakértők szerint a 2019-es 175 milliárd dolláros szintről 2025-re eléri majd a 660 milliárd dollárt. A koronavírus-járvány további hatalmas lökést adott a szegmensnek, és nemcsak a virtuális orvosi rendelések elterjedése miatt. A Deloitte számításai szerint a valós és virtuális orvosi rendelések világszerte több mint 700 milliárd dollárt tettek ki 2021-ben. Emellett, több mint 33 milliárd dollárra rúgott az otthoni használatra kialakított, orvos egészségügyi technológiák - szenzorok, megfigyelő megoldások, okosórák - értékesítése. Azaz a piac dübörög, mindenki fejleszt és befektet, de a telemedicina elterjedésén kívül más is jelzi a paradigmaváltást.

Forrás: medicalfuturist.com

A beteg - bármilyen furcsán hangzik - de eddig nem volt része az egészségügynek, pontosabban nem volt része a saját „egészsége ügyének”, hisz azon kívül, hogy elment az orvoshoz segítséget kérni és követte az orvos utasításait, mást nem tudott hozzátenni.

Mostanra viszont a beteg saját észrevételeivel (insight), a saját maga által szolgáltatott vagy mért életfunkciókkal (data), már az orvosi csapat tagjává vált.

Ez is egy paradigmaváltás, amely jelenleg egy technológiai elfogadással és egy kulturális szemléletváltással jár együtt – magyarázza dr. Meskó Bertalan, aki maga is meglepődött azon, hogy 2020 tavaszán milyen gyorsan álltak át a nagy egészségügyi rendszerek is az USA-tól Nagy Britanniáig a távorvoslásra. „Mi akik, a digital health jelenségével foglalkozunk, azt feltételeztük, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, mert orvost és beteget is egyaránt nehéznek tűnt rávenni arra, hogy a távorvoslásban használt eszközöket alkalmazza, aztán a járvány megmutatta, hogy ez nem így van. Hetek alatt történt egy óriási technológiai elfogadás, hisz nem volt más lehetőség” – mondja a szakértő. A lockdown alatt elindult digitalizáció több tízmilliónyi beteg és orvos számára is megmutatta, hogy rengeteg egészségügyi kérdésre online is választ lehet kapni, ha nincs szükség eszközös vagy orvosi vizsgálatra. A technológiai elfogadás tehát elindult, ám a kulturális elfogadás még hátra van: az orvosnak és a betegnek is meg kell tanulnia a bizalmat kiépíteni digitális csatornán keresztül, s ezt a folyamatot még mindkét félnek tanulnia kell – véli az orvosi jövőt kutató szakember.

Szerinte a paradigmaváltást gyorsítja minden olyan mozzanat vagy termék, ami ezt a technológiai és/vagy kulturális elfogadást erősíti, ezek közül is

kiemelkedik három terület: a távkonzultáció, az otthoni labortesztek fejlesztése és a mesterséges intelligencia-kutatások.

Továbbra is dübörögni fog minden olyan távorvoslást elősegítő szoftver, alkalmazás vagy videochat alapú szolgáltatás, amelynek kapcsán az orvos kommunikálni tud a beteggel. Szó szerint kilőtt minden olyan laborteszt fejlesztése, amit otthon is el lehet végezni, hisz a Covid alatt százmilliók tanulták meg az öntesztelést. A nyálból és vércseppből elvégezhető otthoni tesztek ugyan a pandémia előtt is feltörekvő piacnak számítottak, de a járvány ezek fejlesztéséhez is nagy lökést adott.

A mesterséges intelligenciának (MI) minden olyan használata, amely segít tehermentesíteni az egészségügyet is sikerterület. Németországban például MI-vel osztották szét a lélegeztetőgépeket, vagy sok helyen segített modellezni a járvány kitörési pontjait. De az sem köztudott, - emeli ki a Portfolio-nak nyilatkozó kutató -, hogy

egy kanadai cég mesterségesintelligencia-szoftvere mutatta meg, hogy alakulhat egy járvány Vuhan térségében.

Az orvosi fejlesztések jövőjét vizsgáló cég vezetője egy tanulmányában arról számolt be, hogy Amerikában már 70 orvosi MI alapú algoritmust fogadott el az FDA (Food and Drug Administration). Ezek az eljárások már részei az egészségügyi gyakorlatnak, amelynek leginkább az onkológia, a kardiológia és a radiológia területén van jelentőségük.

Egyébként ilyen MI-alapú leletezést már Magyarországon is használnak több magánegészségügyi szolgáltatónál, leginkább a képalkotó diagnosztikában. Erről mi betegek nem feltétlenül tudunk, hisz számunkra az a fontos, hogy a röntgen vagy MR-felvétel alapján készült diagnózis pontos és helyes legyen. Épp ebben segít a sasszemű, öntanuló robot, amelynek egy MR kép is jól lebontható digitális nyelvre. Azaz nem váltja ki a radiológust, hanem segíti.

Meskó Bertalan szerint minden olyan feladat esetén, ami ismétlődő és adatalapú, (márpedig a képalkotó diagnosztika egy része annak számít), ott továbbra is nagy szerepe lesz az MI-nek. Ezzel sikerül tehermentesíteni a szakorvost, hiszen a szoftver elvégzi az előszűrést a leleteken, és csak a kérdéses eseteket nézné át - jelen példánkban a radiológus. A szakértő arra számít, hogy ennek köszönhetően orvosi szakmák újra „kinyílhatnak”, hiszen a kiégéshez vezető monotonitás és adminisztrációs teher az MI segítségével lekerülhet a szakorvosok válláról.

Ennek ellenére Meskó Bertalan hangsúlyozza, hogy a befektetők jobban szeretik a kevésbé rizikós iparágakat támogatni, például az egyszerűbb okostelefonos alkalmazásokat, amelyek életfunkciókat mérnek, fitness-életmód tippeket adnak, táplálkozási segítséget nyújtanak, „hiába lehet velük Dunát-Temzét-Nílust rekeszteni” – teszi hozzá.

Innovatív területnek számít a távsebészet is. Az interneten keresztül a világ másik feléről műtő orvos ma már nem filmes fantázia, hanem gyakorlat. A Semmelweis Egyetemen is van már robotsebész - a Da Vinci - sőt, robotsebész kurzus is elérhető a medikusok számára. Ugyanakkor a robotsebészetről szólva Meskó Bertalan úgy véli, hogy ezek a robotok egyelőre nagyon drágák, és ott éri meg igazán használni azokat, ahol az emberi kéz remegése rizikófaktor – például a szemsebészetben.

„Viszont ami már nekem is science fiction, az a 3D-s emberi szövetnyomtatás. Holott már ez is a jelen: kutatóknak nemrég sikerült csont- porc, bőr és májszövetet is nyomtatni páciensek élő sejtjeiből.

Én is láttam már nyomtatott emberi porcot.

Hogy mi ennek az értelme? Az, hogy a beteg saját sejtjeit felhasználva lehessen új, élő szerveket előállítani, és ne kelljen transzplantációra várni” - hangsúlyozza a technika előnyeit.

Addig is, amíg az eljárás kikristályosodik a bizonyítékokon alapuló orvoslás (evidence based) elvei alapján, Amerikában egy másik problémára igyekeznek a startupok megoldást találni. Arra, hogyan lehetne az egészségügyi kezeléseket (például az infúziós terápiát) minél hamarabb eljuttatni a beteg otthonába. Ennek az az oka, hogy a kórházi ellátás az USA-ban nagyon drága, és minden törekvés arra irányul, hogy minél kevesebb időt kelljen a betegnek kórházban töltenie.

Kiemeli, hogy a digitális egészségügy lényege éppen az lenne, hogy az ellátás központja (point of care) a kórházból oda kerüljön át, ahol a beteg éppen van: ha az otthonában vagy idősotthonban tartózkodik, akkor ott kapja meg az ellátást a digitális technológia segítségével. Ez a trend annyira erős, hogy már egy kiskereskedelmi bolthálózat, a

Walmart is azon töri a fejét, hogy háziorvosi szolgáltatást indítson el.

Miután az egészségügy egyre inkább adatalapúvá kezd válni, ezért egyre-másra fognak előrukkolni a nagy tech-, és telekommunikációs cégek is az ilyen és hasonló fejlesztésekkel. Már a szakosodás is elindult, hiszen tudjuk, hogy amíg az IBM az MI területén, és képi feldolgozásban erős, addig a Microsoft orvosi szoftverekben, az Apple fogyasztói okoseszközökben, a Google inkább mesterséges intelligenciában, az Amazon pedig logisztikában utazik, igaz, ez utóbbi már most is arról híres, hogy az Egyesült Államokban távorvoslási lehetőséget nyújt az alkalmazottainak.

„Én egy ilyen kollaborációs jövőt látok: a pharma és health szektor hozza a tudását, a tech cégek pedig a technológiájukat” – ad előrejelzést a nem is távoli jövőről Meskó Bertalan.

Ennek eredményeképpen a jövő kórháza valószínűleg úgy fog kinézni, hogy egy startup időpontfoglaló rendszerén keresztül bejutunk egy intézménybe, ahol a vizsgálatot a GE gépei végzik el, a leletezésben az IBM MI-fejlesztése segíti az orvost, a leletet a Microsoft programja írja be az orvos helyett és teszi fel az EESZT-be. A műtétet – ha az orvoshiány fokozódik -, akkor elképzelhető, hogy a Google és a Johnson & Johnson közös fejlesztésű robotja segítségével Izraelből vagy a világ másik végéről végzi el egy orvos. A műtét utáni napot már otthonunkban töltjük, és az infúziót is az otthonunkban köti be a kirendelt szakszemélyzet. Állapotunkról az orvosi szenzoros okoseszközök folyamatos jelentést küldenek a háziorvosnak – mindent dokumentálhatóan, visszakereshetően, elemezhetően.

Az orvosi jövőkutató azt prognosztizálja, hogy az egészségügy területén is alakulni fog sok új szakma: lesz olyan, amelyben az IT-vel karöltve algoritmusokat kell fejleszteni és trenírozni, emellett nagy szükség lesz olyanokra, akik az egészségügyi adatokat tudják értelmezni, de kellenek majd olyanok is, akik „szimplán” az egészségügyben való navigálásban segítik a betegeket, mert az igencsak bonyolulttá válik - különösen a digitálisan lemaradók számára. Pozitív hozadéka lehet továbbá a digitalizációnak, hogy az orvos repetitív és adminisztrációs terhei csökkenhetnek, amit a betegeire vagy épp kutatásokra-továbbképzésre fordíthat.

Címlapkép forrása: Getty Images