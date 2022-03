Varga Mihály szerint ez most az 5 legfontosabb kihívás Magyarországon

Ösztönző állam 2022 címmel szerveznek konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, Deli Gergely, az egyetem rektora, valamint Parragh Bianka jegybankár, az egyetem rektori főtanácsadója nyitotta meg az eseményt. Az előadók között van Varga Mihály pénzügyminiszter, Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Parragh Bianka nyitóbeszédében úgy fogalmazott, hogy csak a cselekvőképes állam tud olyan rendszert létrehozni, amely ösztönzőként tud hatni a gazdaság többi szereplőjére. Az állam és a piac közötti összhang fennmaradt - értékelte az elmúlt pár évet, amit a koronavírus-járvány is meghatározott. Meglátása szerint az ösztönző állam a járványkezelésben és válságkezelésben is sikeresnek bizonyult. Ezt követően a jegybankár bemutatta a legutóbbi kutatásaikból készült, "Az ösztönző állam válságkezelése II." című könyvet, amely most jelent meg, és a szerzők között van Varga Mihály pénzügyminiszter is.

Varga Mihály: 5 kihívás, 4 fókuszú válságkezelés

A kihívások korában is stabilan címmel tartotta meg előadását a pénzügyminiszter. A magyar gazdaság szerencsére nem fürdőruha nélkül úszott az elmúlt időszak válságos éveiben. Az öt legfontosabb kihívás, amivel a kormánynak szembe kell néznie:

Orosz ukrán háború Új vírusvariánsok, járványok Az EU-források körüli viták Illegális migráció Demográfiai kihívások

Emlékeztetett arra, hogy a magyar gazdaság a fejlett országoknál gyorsabb növekedési modellt mutatott a válságot megelőző időszakban, és ez szerinte megágyazott a gyors kilábalásnak is. Ezt követően a válságkezelés 4 területéről beszélt, amit használt a kormány a költségvetési források optimális felhasználásával a növekedési áldozat minimalizálása érdekében.

Kezelni kellett az ellátási láncok megszakadását, a kereslet visszaesését. Bizonyos iparágakra különös figyelmet kellett fordítani. Kormányzati hitel- és garanciaprogramok szerepe felértékelődik. Fontos, hogy a kiszámíthatóság oszlopai ne sérüljenek.

Hangsúlyozta beszédében, hogy a növekedés szerkezete kiegyensúlyozott, a bővüléshez a legtöbb ágazat hozzájárult.

Kiemelte, hogy 2010 és 2021 között Magyarország relatív fejlettsége meghaladta a szlovák és portugál értéket is.

Az uniós átlag fejlettség 76%-án vagyunk - derült ki egy friss Eurostat adatsorból a miniszter ismertetése szerint. Szlovákia példa alapján emlékeztetett arra, hogy az euró bevezetése jól időzített kell legyen és egyébként a gazdaságpolitika minősége határozza meg az ország felkészültségét, stabilitását és növekedési kilátásait.

Az infláció

Az infláció az elmúlt évek után egy új típusú kihívást jelent. Az elmúlt 20 évünk nem ennek a jegyében telt, el is szoktunk attól, hogy az inflációról beszéljünk - fogalmazott. Ez egy általános helyzet, a koronavírus utáni újraindulással kezdődött - idézte fel. Az ellátási láncok még nem működtek rendesen az újraindulás elején, a kereslet viszont megjelent a piacon, ez viszont az árak emelkedéséhez vezet. Erre jött rá még az energiaárak emelkedése - mondta. Felidézte azt is, hogy két éve még a negatív tartományban is járt az olaj árfolyama, mára viszont nagyot változott a világ. Erőteljes áremelkedés volt itt is, ez pedig minden országban megdobja az inflációt - jegyezte meg. Fontos hatás a magyar inflációban az importált infláció és megemlítette az élelmiszerárak emelkedését is.

A háború hatására az infláció jelentősen felgyorsult

- állapította meg.

Ezért döntött a kormány aktív kormányzati lépésekről, amivel a pénzromlás mértéke 3 százalékponttal lesz alacsonyabb. Itt említette a rezsicsökkentést, az élelmiszerárstopot, az üzemanyagár-sapkát és a kamatstopot. Megemlítette, hogy az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabb a villamos energia és földgáz lakossági ára.

A szerb kollégám elmondta, hogy jó az, amit mi csinálunk, de van annál még jobb. Ezt nem feltétlenül kell követnünk, viszont azt akartam érzékeltetni, hogy az EU-ban a legalacsonyabb a villamos energia és földgáz lakossági ára, de Európában nem.

Nincs ingyenebéd

- jelezte a benzinárstop kapcsán. Vannak az intézkedésnek kitüremkedései - ismerte el. Ez a döntés helye volt, májusig szól, majd érdemes ennek az intézkedéssorozatnak a tapasztalatait kiértékelni.

Euró-forint árfolyama

Emlékeztetett, hogy minden régiós deviza árfolyama hullámvasútra került a háború kitörése után.

Megvan az előnye a saját nemzeti valutának - emelte ki.

Az államadósság tavaly év végén 78,2% volt, a járvány miatt megugró adósságráta újra csökkenő pályára állt a tavalyi évtől - emelte ki.

2010 óta 40 ezer milliárd forinttal nőtt a lakosság megtakarítása, 2021-ben 62,5 ezer milliárd forintot ért el a pénzügyi vagyon. Ilyen infláció mellett nem mindegy, hogy a lakosság a párnacihában tartja a pénzét, vagy értékmegőrző befektetésekben, itt említette a lakossági állampapírokat.

Az eredmények között említette, hogy a magyar gazdaság erősebb és ellenállóbb

Rekordnövekedést tud felmutatni.

1 millió új munkahely jött létre.

Biztonságosabb az adósságszerkezet.

A családok megtakarításai a háromszorosára emelkedtek.

Jelentősen nőtt az állami vagyon.

Nagy nevek az előadók között

Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója is a résztvevők között szerepelt eredetileg, azonban Kovács Árpád KT-elnök ismertetése szerint nem tud részt venni a mai eseményen.

A nyitó előadások után a hatékonyabb ösztönző állam témájában tart előadást György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, valamint Fűrész Tünde, a KINCS Alapítvány elnöke. Ezt követően két panelbeszélgetést is tartanak: egyrészt a kritikus infrastruktúra és nemzeti közszolgáltatások, másrészt az ösztönző-fejlesztő állammodell témájában. A beszélgetések résztvevői között van Lovászy László, a Miniszterelnökség miniszteri biztosa, Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója, Biczók András, a MAVIR vezérigazgatója, Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója, Schamschula György, a Magyar Posta, a Magyar Posta vezérigazgatója, Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, Bogsch Erik, a Richter Gedeon elnöke, Bozóky Alex, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, Kolozsi Pál Péter, az MNB igazgatója.

