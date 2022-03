Ukrán menekültekkel oldotta meg a harmadik műszakot a Videoton

A székesfehérvári Videoton Holding Zrt. már korábban is dolgoztatott ukrán munkavállalókkal, az elmúlt 1 hónapban pedig további 35 embert vettek fel. Így sikerült az egyik gyártósoron megszervezni a harmadik műszakot. Nemcsak a magyar fizetésnek megfelelő bért adnak a régi ukrán munkavállalóknak, de gondoskodnak az ő és közvetlen családtagjaik szállásáról is. A kiskorúaknál az óvodai-iskolai elhelyezésben is segíteni próbálnak. Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társvezérigazgatója arról is nyilatkozott, hogy a háborús helyzet hogyan változtatta meg a szállítási és termelési viszonyaikat.

Rengetegen menekültek el a háború kirobbanása óta Ukrajnából, közülük sokan Magyarország felé jönnek. Habár döntő többségük tovább is utazik, vannak, akik maradnak. A Videoton Holding Zrt. több tucat, a háború elől menekülő ukrán állampolgárt kezdett el foglalkoztatni. „50 menekültet szállásoltunk eddig el, néhányan közülük már dolgoznak is. A háborút megelőzően 180 ukrán munkavállaló volt, most több, mint 270-en dolgoznak nálunk. Az egyik gyáregységünkben egy 15 fős, többnyire menekültekből álló csapatot állítottunk össze, egy komplett harmadik műszakot, ezzel az üzem behozta a vevői lemaradásait. Korábban ide a harmadik műszakra nem találtunk magyar munkaerőt” – osztotta meg az első tapasztalatait a Portfolio-val az ukrán munkaerővel kapcsolatban Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója.

Arról is beszámolt, hogy jobbára betanított munkára tudják alkalmazni a menekülteket, elektronikai szerelésre, anyag-előkészítésre, tesztelésre állították be őket. Sinkó Ottó megjegyezte, hogy mivel a nyelvi korlátok megvannak, ezért ehhez kénytelenek alkalmazkodni. Minden 10 emberre igyekeznek olyan embert biztosítani, aki tud magyarul és ukránul is. Ha valaki elakad, akkor ők segítenek.

Mivel a háború kitörése előtt is alkalmaztunk már ukránokat, ezért már a munkautasítások nálunk rég kétnyelvűek

– mondta Sinkó Ottó. Megjegyezte azt is, hogy az ukrán dolgozókat szorgalmasnak, igyekvőnek ismerte meg, akik gyakran vállalnak túlórát. A régi dolgozók most segítenek új honfitársaik betanításában. Van több olyan ukrán munkavállalójuk, aki már 3 éve Magyarországon dolgozik. A most érkezetteket is igyekeznek minél hosszabb időre megtartani. Érdekességként említette, hogy korábban azért az ukrán munkaerő is gyakran változtatott állást Magyarországon belül, most úgy véli, hogy ez a folyamat megállt, kisebb köztük a fluktuáció.

Szálláshelyek és munkásszálló épül

„Éppen most szereltünk fel egy átmenetileg üzemen kívüli iroda épületet 20 szobás átmeneti szállássá, már elkezdtük a feltöltését menekült családokkal. Ennek ugyan nincs köze a háborúhoz, de folyamatban van egy 80 szobás munkásszálló építése egy rég bezárt iroda épület átalakításával a telephelyen belül. Ez csak idehaza szokatlan, mert a távol-keleti országok ipari parkjaiban ez gyakori. 2-3 csillagos szállodának megfelelő (saját fürdőszobás) elhelyezési körülményeket fogunk majd biztosítani. Az eredeti tervek szerint ezzel év végére készültünk volna el, a háborús anyagbeszerzési nehézségek azonban ezt a munkát is lelassították” – számolt be egy másik fejlesztésükről is Sinkó Ottó.

Az új ukrán dolgozóik családtagjaiknak is próbálnak szállást biztosítani, ha találnak elegendőt. A cég egyelőre semmilyen állami támogatást nem kapott, saját költségükre segítik a menekülteket. Tanulmányozzák a kormány által kialakított kompenzációs rendszert, és ha tudják, igénybe is veszik, de nem kívánnak erre várni. A vállalat egyébként megszervezte azt is, hogy a helyi ortodox templom ne csak heti egyszer, hanem naponta legyen nyitva. Az elmúlt időszakban, az újonnan érkezőknek köszönhetően is komoly hitélet alakult ki.

A szállítói láncok még inkább töredezettek

Bár az ukrán-orosz háború a Videoton piacát nem érinti, a gazdasági mozgásterét annál inkább. Sinkó kiemelte, hogy:

a chiphiány és más anyagok hiánya továbbra is a gazdasági élet mindennapjainak része. Az anyagellátási problémák dominálják a piacot.

A vevőik – még a nagy multik is – igényeiket sokszor taktikai alapon, a valós piaci lehetőségeik feletti mértékben tüntetik fel, hogy a kritikus anyagokból-alkatrészekből nekik több jusson, ebből kellene nekünk a valós igényt kihámozni, ami végső soron tovább rontja a helyzetet – magyarázta Sinkó Ottó.

Szerinte az Oroszországon és Ukrajnán keresztüli vasúti tranzitútvonal megszűnése is érzékenyen érinthet egyes cégeket, bár ők ezeket az útvonalakat kevésbé használták.

Kiemelte azt is, hogy a rohamosan emelkedő energia- és alapanyagárak miatt szinte folyamatosan emelniük kellene a késztermékeik árait is, ezt pedig nehéz érvényesíteni hosszú távú szerződések esetén.

A raktárkészletünk a másfélszerese a szokásosnak. A nagyságrendek érzékeltetésére ez nálunk 15 milliárd feletti plusz forgóeszközt igényel

– mondta Sinkó. Nekünk bőven voltak és vannak tartalékaink, 15 éve hitel nélkül működünk, de nem irigylem azokat, akiknek most kell új hitelért folyamodniuk a bankjaikhoz. A vevők, attól való félelmükben, hogy nem jutnak elegendő termékhez, túlrendelik magukat, amikhez a nem kritikus anyagok természetesen bejönnek, de hiába, ha egyes tételek hiányoznak. Ez viszont nálunk rendelésütemezési és teljesítési nehézségekhez vezet – vázolta a gazdasági feszültségeket Sinkó Ottó vezérigazgató.

Kiemelte, hogy a logisztikának, a kereskedelemnek és a beszerzésének most sokkal több feladata van. „Ez már a chiphiánnyal indult, de az orosz-ukrán háború hatásai tovább nehezítik a működést, rontják a hatékonyságot, és rendkívül stresszessé, ha nem is háborússá, de harcossá teszik a hétköznapokat” – zárta gondolatait a Videoton Holding Zrt. társigazgatója.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán