Eldőlt: trükkös módon, de meghátráltak Putyinék a nagy rubeles tervben

Az európai gázvásárlók továbbra is euróban fizethetik a gázszámlákat, amelyeket Oroszországban a Gazprombank speciális bankszámláin a tőzsdei euró/rubel árfolyam mellett rubelre váltanak és így a gázszámlák ellenértékét ténylegesen rubelben teljesítik kint a Gazprom felé – gyakorlatilag ezt jelentette be ma délután Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Mi a lényeg?

A megoldással így mind az európaiak, mind az oroszok eladhatják a hazai közönségnek, hogy ők győztek ebben az összefeszülésben, igaz lényeges változás az eddigiekhez képest az európai gázvásárlóknak, hogy végülis a tevékenységükkel folyamatos rubelkeresletet támasztanak az orosz piacon, amit Putyin a szuverenitás erősítéseként címkézett a mai televíziós beszédében.

Fontos, hogy az orosz elnök megígérte: a már megkötött szerződéseknek megfelelő mennyiségeket a már rögzített árak mellett fogják továbbra is szállítani.

Összességében ezzel a megoldással az európai gázszállításokra leselkedő veszélyek jelentősen csökkentek, igaz a gázárak egyelőre magasan maradtak, mert maradtak még bizonytalanságok a piacon.

Honnan hová jutottunk?

Vlagyimir Putyin március 23-án jelentette be, hogy előbb az orosz gázexportnál, majd további termékeknél át kell térni a rubelalapú elszámolásra. A nyugati szankciók miatt az európai gázvásárlók attól tartottak, hogy végülis az orosz jegybankhoz, vagy valamely egyéb, szankciók hatálya alatt álló bankhoz kényszerülnek visszamenni, hogy tőlük rubelt szerezzenek, így végülis Putyin trükkös terve arra kényszerítené a nyugati közösséget, hogy oldja fel a szankciókat.

Az elmúlt másfél hét huzavonája és üzengetése végül egy egészen más eredményt érlelt ki, amelyet trükkös orosz meghátrálásnak lehet a legjobban leírni. Annyi történik, hogy a nyugati gázvásárlók továbbra is ugyanabban a devizanemben fogják teljesíteni a gázszámáláikat, mint eddig, „csupán” arra kényszerülnek, hogy a Gazprombanknál nyissanak egy rubel számlát, és ott az aznapi hivatalos euró/rubel árfolyamon kell átváltaniuk a pénzt, megkapott rubelt pedig el kell utalniuk a Gazpromnak, amely előzőleg leszállította nekik a gázt.

Így tehát amint azt Mario Draghi olasz miniszterelnök már ma délután röviden leírta: lényegében egy Oroszországon belüli technikai átváltás történik az euróba elküldött pénzzel, de semmi egyéb nem változik.

Ez lényegében igaz, de azzal a kitétellel, hogy mivel ezt a megoldást közbeiktatta az orosz vezetés, végülis folyamatos rubelkeresletet generáltat a nyugati gázvásárlók felől az orosz piacon, így a rubel erősebb szinteken maradhat, mint enélkül.

Így tehát az orosz jegybank külföldön lefoglalt devizatartalékainak fele nélkül is támaszt tud biztosítani a rubel számára, ami az elrendelt széleskörű nyugati szankciók mellett tényleg fontos.

Mivel Putyin a televíziós beszédében világosan megígérte, hogy a már megkötött gázszállítási szerződéseket teljesítik, így ez enyhíti az ellátási kockázatokat, az pedig csak retorikai elem, hogy ha a nyugatiak nem fizetnek (euróban), akkor a Gazprom leállítja a szállításokat. A nyugatiak eddig is rendben fizettek és ezután is rendben fizetni akarnak, csak éppen euróban, nem pedig rubelben és ezt végülis az egységes, összezáró nyugati álláspont mellett el is tudták érni. Az oroszok pedig azt, hogy a rubelben folyamatos külföldi keresletet generálnak. Mivel a többi fontos orosz exporttermékre is ki akarják terjeszteni a rubelalapú elszámolást, feltehetően a fenti megoldás révén, így a rubelkereslet emiatt más vevők felől is jelentkezhet majd.

További részletek hamarosan.

