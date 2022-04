Megtudtuk: nem vétózta meg Magyarország a Putyin-rendelet elítélését, vizsgálják a tagállamok a hatásokat

Furcsa információkat közölt két brit újságíró arról, hogy állítólag Magyarország egyedüliként megvétózott egy készülő uniós állásfoglalást szerdán, amiben elítélték volna a tagállamok Vlagyimir Putyin orosz elnök készülő rendeletét a gázvásárlások rubelben teljesítéséről. A Portfolio megbízható információi szerint se szerdán, se ma (pénteken) nem történt magyar vétó, ráadásul nem is egy hivatalos döntéshozó testületben vitatták meg a kérdést, így a vétó szó használata eleve értelmetlen.

A brit Sun és a Telegraph brüsszeli tudósítói csütörtökön délután néhány perc különbséggel azt az információt közölték Twitter-fiókjukon, hogy a 27 tagállam közül egyedül a magyar kormány képviselője ellenzett egy olyan uniós állásfoglalást, amely elítélte volna az oroszok azon tervét, hogy rubelben kelljen fizetni a gázért. Az értesüléseket kiszúró Azonnali mindezt már azzal a címmel foglalta össze pénteki cikkében, hogy „a magyar kormány vétózta meg, hogy az EU nemet mondjon Putyin zsarolására”.

Az eleve furcsa volt, hogy a nem EU-tag Egyesült Királyság újságírói honnan tudhattak egy ilyen uniós tanácskozás "eredményéről", miközben más mértékadó források nem számoltak be ilyesmiről. Utánakérdeztünk tehát mi is, hogy mi is történt valójában, így

A Portfolio megbízható brüsszeli információi szerint számos félreértés van a témában.

Így például az, hogy szó sincs vétóról, mert nem egy hivatalos testületben tárgyalták meg a témát, másrészt nem csak a magyar kormány fejezte ki óvatosságát a szerdán hivatalosan még be sem jelentett orosz tervvel kapcsolatban, harmadrészt ma (pénteken) újra összeült az említett informális testület és ma sem csak a magyar fél képviselte azt az álláspontot, hogy a Putyin által aláírt rendelet tükrében meg kell vizsgálni, hogy az érvényben lévő gázvásárlási szerződésekre mindez hogyan hat.

Úgy tudjuk, hogy a készülő orosz tervvel kapcsolatban szerdán az Európai Bizottság energetikai főigazgatósága kezdeményezett egy rendkívüli videóhívásos ülést a tagállamok energetikai területért felelős kormánytagjai irányába (jellemzően államtitkárok, illetve helyettes államtitkárok vettek rajta részt az egyes tagállamokból) és erre a Sun újságírója is utalt a posztjában („at a meeting of top officials from the 27 capitals”). Mivel tehát ez egy informális koordinációs fórum, ezért döntést sem hozhat, így tehát a vétó szó eleve értelmetlen. Ráadásul tudomásunk szerint nemcsak a magyar kormány illetékese intett óvatosságra szerdán, hogy meg kellene várni a csütörtökre ígért konkrét orosz tervet az uniós nyilatkozattal, hanem több más tagállam képviselője is így tett, ezért szó sem volt arról, hogy egyedül maradt volna álláspontjával a magyar kormány.

Sőt, tudomásunk szerint ugyanez a tagállami formáció ma, tehát pénteken is tartott egy újabb videókonferenciás ülést, amelyen immár az oroszok által bejelentett, az orosz elnök által aláírt rendelet ismeretében foglalkoztak újra a kérdéssel.

Információink szerint a magyar mellett több más tagállam képviselője (például az olasz, a német és az osztrák) is azt hangsúlyozta, hogy a tagállamok érintett cégeinek kell megvizsgálniuk azt, hogy mi van a saját gazpromos gázszerződéseikben, másrészt azt, hogy az új orosz rendeletnek mi a hatása a szerződéseik teljesítésére. Ezután lehet majd visszatérni a kérdésre, ha az új helyzet egyáltalán bárkinek érdemi gondot okoz.

Amint csütörtök esti elemzésünkben és pénteki podcast adásunkban is rámutattunk és most brüsszeli forrásunk is megerősítette:

az egész orosz tervnek végülis nagyobb volt a füstje, mint a lángja és az uniós gázvásárlók számára valójában semmi érdemi nem változik.

Így tehát továbbra is euróban, illetve dollárban utalhatják ki a pénzt Oroszországba, ahol a Gazprombanknál megnyitandó számlán majd leváltják azt rubelre és ez az összeg kerül majd el a Gazpromhoz. Ezzel együtt a retorikai szembenállás megmaradt az egyik oldalon az oroszok, a másik oldalon az európai gázvásárlók, illetve az Európai Bizottság között, mert mindkét oldal a saját igazát hangoztatja. Az oroszok azt, hogy sikerült rákényszeríteniük a nyugatiakat a gázszámlák rubelben kifizetésére, a nyugatiak pedig azt, hogy semmi se változik a szerződésekben és euróban, illetve dollárban fizetnek továbbra is.

Ez a megmaradt retorikai szembenállás, illetve az, hogy a Gazprombankot közbeiktatták a gázszámlák kifizetési folyamatába, még okozhat fordulatokat és feszültségeket a gázszállításokban, és részben ezért is maradhatott tegnap még magasan a gázár, igaz ma már 11%-os esést produkált.

