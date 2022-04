Választás 2022: milyen esélyekkel futnak neki a pártok?

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:

A nemzetiségek kedvezményes mandátummal kerülhetnek az Országgyűlésbe. A nemzetiségi választók pártlistára nem, csak nemzetiségük listájára voksolhatnak.

A 2022-es országgyűlési választással egy időben népszavazásra is sor kerül, négy kérdésben szavazhatnak a magyar állampolgárok.

SZAVAZNI ÁPRILIS 3-ÁN 6 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG LEHET.

A 2022-es magyar választás után reálisan a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd (Egységben Magyarországért) vagy a Fidesz-KDNP alakíthat kormányt, míg a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az 5%-os parlamenti küszöb átlépéséért küzd. A további két, országos listát állító szervezetnek, a Normális Élet Pártjának és a Megoldás Mozgalmának nincs érdemi esélye a választási küszöb megugrására.

A 2018. április 8-i országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP eredménye felülmúlta felül a magyar közvélemény-kutató cégek választás előtti utolsó előrejelzéseit. Miközben a Fidesz-KDNP a Magyarországon leadott listás szavazatok 47,36 százalékát, a Közvéleménykutatók.hu 2018-as összesítése alapján a legnagyobb közvélemény-kutatók az alábbi prognózisokat adták a Fidesz-KDNP esetében a 2018-as választás előtt:

Ki kell emelni, hogy a fenti adatok szakértői becslések, tehát a mérések korábbi tapasztalatok és akkori tényezők által korrigált verziói voltak. A Medián a 2018-as választást megelőző napon 44%-os listás eredményt várt a Fidesz-KDNP-től, illetve sikeresen prognosztizálta a kormánypártok kétharmados győzelmét.

Érdekes módon a közvélemény-kutatók mérései összességében közelebb álltak a végeredményhez, mint a szakértői becslések. Több közvélemény-kutató is jelentősen felülmérte a kormánypártokat, és éppen a szakértői becslések között legpontosabb Medián 53 százalékos március végi prognózisa állt a legtávolabb a Fidesz-KDNP listás eredményétől.

A 2018-as magyar választás részvételi adatai:

A 2018-as választás listás eredménye:

Az elnyert mandátumok száma és aránya a 2018-as választáson:

A Medián februárban mért 75 százaléka után most már a megkérdezettek 80 százaléka állította, hogy április 3-án biztosan elmegy szavazni. Hann Endre igazgató szerint bár az ilyen „ígéretek” többnyire felülbecslik a majdani valóságot, a mérés akár rekordrészvételt is jelezhet.

A Publicus legfrissebb kutatása szerint a megkérdezettek 76 százaléka biztosan szavazni fog, további 9 százalék valószínűleg szintén elmegy voksolni.

Az eddigi részvételi rekordot a 2002-es országgyűlési választás tartja, akkor az első fordulóban 70,53%-os, a második fordulóban 73,51%-os volt a részvétel.

A Medián szerint a lakosság kétharmada, de még az ellenzéki szavazók egyharmada is a Fidesz-KDNP győzelmére számít.

Bár a Medián szerint a Fidesz-KDNP győzelme szinte biztosra vehető és annak csak mértéke a kérdéses, a Závecz Research szerint azonban az utolsó héten két választásszociológiai történésnek is nagy és kiszámíthatatlan hatása lehet. Az egyik a mozgósítási kampány hatékonysága, a másik pedig azon választópolgárok döntése, akik csak az utolsó napokban határozzák el magukat.

Pulai András, a Publicus Intézet vezetője a Népszavának elmondta, van a választóknak egy 5-7 százalékos csoportja, amely a kampány utolsó pillanatában dönti el, hogy elmegy-e szavazni, és ha igen, akkor kire. A Publicus szerint Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért listája is a biztos szavazó pártválasztók 47-47 százalékénak voksára számíthat. A felmérésben részt vevők 28 százaléka vallotta magát bizonytalan szavazónak, akik a szoros állás miatt kulcsfontosságúak lehetnek a választás kimenetelének befolyásolásában.

Tóka Gábor, a CEU kutató-professzora szerint a közvélemény-kutatások átlaga a legjobb becslésünk arra, hogy mi lesz a valóságban, de úgy látja, még így is 21 százalékpont a statisztikai hibahatár, tehát jelentősen torzíthatnak a magyar választás előtt készült közvélemény-kutatások.

A listás mandátumok megbecsülése azért is nagyon nehéz, mert a pártok belföldi szavazataránya mellett a külföldön élő és a külhoni magyarok voksa is számít, emellett pedig a „győzteskompenzáció” miatt az sem mindegy, hogy az egyes körzetekben mekkora különbséggel nyer a mandátumot elnyerő jelölt.

Korábbi cikkünkben már összefoglaltuk a győzteskompenzáció és a veszteskompenzáció főbb tudnivalóit.

Török Gábor politológus szerint nincsen olyan kutatás, amely az ellenzék vezetését jelezné, a különbség csak a Fidesz előnyének mértékében van az egyes intézetek között. Kiemelte azonban, hogy az előző három parlamenti választás előtt a kutatások átlagban 5 százalékpontot is meghaladóan felülmérték a Fideszt. Ha most is ez a helyzet, a listás végeredmény szoros lehet, Török szerint akár még enyhe ellenzéki fölény sem elképzelhetetlen. Amennyiben nem, akkor a Fidesz győzelme megközelítheti akár a kétharmados parlamenti többséget is.

A választási rendszer miatt előfordulhat olyan eset is, hogy több magyar választópolgár szavaz az ellenzékre, mégis a Fidesz-KDNP győz a választáson.

Török Gábor hangsúlyozta, hogy a Fidesz még egy döntetlen-közeli eredménynél vagy 1-2 százalékos ellenzéki előnyt mutató országos listás végeredménynél is lényegesen több egyéni mandátumot kapna és összességében megnyerné a választást. Ennek realitására az Economist is felhívta a figyelmet:

After redrawing voting districts in 2014, Fidesz won 91% of constituency seats and a two-thirds supermajority overall, despite getting just 45% of the vote https://t.co/12t9g3YbKI