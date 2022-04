Nagyot nyer a Fidesz a parlamenti választáson, megszólalt Török Gábor

Vasárnap este 9-kor elkezdtek érkezni a 2022-es parlamenti választások első eredményei és a feldolgozottság felfutásával sem változott meg a helyzet: erőteljes Fidesz-győzelem született, már csak az a kérdés, hogy meglesz-e a kétharmados többség a jelenlegi kormánypártok számára. Török Gábor politikai elemző egy mondattal értékelte gyorsan a helyzetet, és hasonlóan fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Közösségi oldalán annyit írt Török Gábor politikai elemző:

úgy néz ki, hogy megszületik a centrális erőtér második kiadása.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az M1 élő műsorában is hasonlóképp fogalmazott. Szerinte is előállt a centrális erőtér a Fidesz-KDNP esetében, ugyanis a parlamentbe jutott pártok közül a Fidesznek a jobboldalon és a baloldalon is van ellenzéke, vagyis a kormánypártoknak két oldalról is van ellenzéke a parlamentben. Azt megjegyezte, hogy a baloldali tömb nagyobb. Ezzel arra utalt, hogy az összellenzéki összefogás több parlamenti mandátummal bír, mint a parlamentbe bejutó Mi Hazánk Mozgalom.

Az eredményekről itt írtunk részletesen:

Ez pedig már a Portfolio gyorsértékelése vasárnap este fél 11-kor a szavazatok 67%-os feldolgozottsága mellett:

Az elmúlt percekben a feldolgozottság növelése csak annyit változtatott a mandátumeloszláson, hogy 133 vagy 134 képviselői hely jut-e a kormánypártoknak. Mivel Budapesten sem olyan nagy az ellenzék fölénye, az innen kicsit később érkező listás szavazatok sem változtatnak sokat az erőviszonyokon,

A kormánypárti politikusok egyre erősebben bízhatnak a kétharmadban.

Így néz ki a parlamenti patkó állása a vasárnap esti 22:30-as állapotok szerint:

Még több adat és térkép, mandátumbecslés választási oldalunkon, ide kattintva!

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt