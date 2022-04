Szólnak a szirénák az amerikai gazdaságban: bejelzett a rettegett mutató, jön a recesszió?

Egyre inverzebb az amerikai hozamgörbe, immáron a legfontosabbnak tartott szakaszon, 2 és 10 év között is csökkenő hozamokat látunk, de az 5 éves hozam is magasabb, mint a 30 éves. A hozamgörbe inverzzé válását eddig minden esetben recesszió követte a következő 1-3 évben. A befektetőket ezúttal alighanem az infláció és a Fed erre adott válasza aggasztja.

Egyre inverzebb

Tavaly óta egyértelműen nőnek az amerikai kötvényhozamok, legnagyobb mértékben a kétéves kötvények hozamai emelkedtek. A kétéves hozam idén még 0,7%-on állt, szerdán pedig 2,42% felett fizetett a befektetőknek. Ez pedig magasabb volt akkor, mint a 10 éves lejáratra fizetendő 2,41%.

A tízéves hozam is szépen emelkedett: év elején még 1,6% körül fizetett, innen emelkedett 2,4% fölé. Az emelkedés ugyanakkor messze nem olyan mértékű, mint a rövidebb lejárató hozamokon, historikusan pedig még mindig alacsony hozamról beszélhetünk.

Noha ez az inverzitás még nem olyan jelentős mértékű, a hozamgörbe laposodása látványos. A 2, a 10 és a 30 éves lejáratok hozamai között gyakorlatilag megszűnt az érdemi különbség. Az alábbi ábrán tökéletesen látszik, hogyan szűnt meg a különbség az egyes lejáratok hozamai között:

A görbe az 5 és 30 éves lejáratok között is inverrzé vált, és a legmagasabb hozamot az 5 éves lejáratú kötvény fizette szerdán, ez 2,56% volt. Ez magasabb volt a 30 éves kötvény hozamánál is, ami a 2-10 éves relációnál jelentősebb inverzitást jelent.

Mi az inverz hozamgörbe?

A hozamgörbe egészséges állapotában pozitív meredekségű, azaz a rövid lejáratoktól a hosszúig nő a hozamszint. Ez alapvetően a hosszabb távon nehezebben megjósolható kockázatok miatt van így: míg néhány hónapos időtávon nagyrészt előre látható a reálgazdasági teljesítmény, és a kamatokban sem várható jelentős változás ilyen időtávon, mintegy 10 vagy 30 éven nem látható, ezért a befektetők magasabb kockázati felárat várnak el a hosszabb időtávú befektetésekért.

Így tehát amikor a rövidebb lejáraton magasabb a hozam, az valami rendellenességre utal.

A hozamgörbe inverzzé válása azt jelenti, hogy a kereslet nagyobb mértékben csökken a rövid lejáratú kötvényekért, mint a hosszabb lejáratúakért – azaz a befektetők nem szívesen, vagy csak jóval magasabb hozamokon adják oda a pénzüket 1-2-5 éves időtávra az államnak. Ennek több oka lehet: vagy reálgazdasági kockázatokat látnak a közeljövőben, amelyek a fizetőképességi problémákat okozhatnak, vagy – és ami a befektetési szempontból szuperbiztonságos Egyesült Államok esetén mérvadóbb – a befektetők a Fed fellépését árazzák.

Miért mozognak most a hozamok?

Jelen esetben a kamatkörnyezet emelkedése váltja ki a rövid lejáratú hozamok emelkedését. A Fed már kamatemelésbe kezdett, és eddig egyre magasabb szintre tekerte a verbális szigort – májusban például már 50 bázispontos kamatemelést áraznak a befektetők a Fed iránymutatásai szerint, és egy hónapon belül jöhet a mennyiségi szigorítás. A rövid hozamok emelkedése tehát teljesen természetes,

a hosszú hozamok relatíve kis emelkedése ugyanakkor azt jelenti, hogy a befektetők hosszabb időtávokra már alacsonyabb kamatszintet áraznak.

Hogy mi ennek az oka, azt csak találgathatjuk: lehetséges, hogy a piaci szereplők elkésettnek tekintik a Fed fellépését a magas inflációval szemben, és arra számítanak, hogy a makacs infláció miatt a jegybanknak olyan szintre kell emelnie a kamatot, ami már kárt okoz a reálgazdaságban is. A Fed ezzel letöri az inflációt, de recessziót vált ki, ami a munkanélküliség emelkedésével jár – a jegybanknak pedig a kettős célrendszere miatt ebben az esetben kamatokat kell csökkentenie. Ezért lehetséges az, hogy a befektetők most úgy gondolják, hogy 10 éves időtávon alacsonyabb lesz a kamat, mint 2 év múlva.

A másik, optimistább szcenárió szerint a befektetők elhiszik, hogy az alapvetően kínálati infláció az okok (kapacitáshiány, COVID-lezárások, háborús zavarok stb.) megszűnésével mérséklődik, és a jegybanknak egyszerűen nem lesz szüksége további kamatemelésekre. A befektetők megnyilvánulásaiból arra következtethetünk, hogy az első szcenárióra látnak nagyobb valószínűséget.

Jön a recesszió?

A két fenti forgatókönyv között lényegileg nincs különbség: a hosszabb lejáraton árazott alacsonyabb kamatok azt jelentik, hogy a befektetők szerint a jegybank élénkítésre kényszerül majd. Ha így tesz, az a reálgazdaság lassulása miatt lesz, azaz a befektetők szerint a recesszió már ott van a horizonton. Jogos a kérdés, hogy miért ennyire fontos a befektetők véleménye, hiszen nekik sincs üveggömbjük,

de a kemény valóság az, hogy az inverz hozamgörbét az USA-ban eddig minden esetben recesszió követte.

A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy ettől függetlenül nem tudhatjuk, hogy ezúttal is így lesz. Legutóbb 2019-ben beszélhettünk inverz hozamgörbéről, amit 2020-ban recesszió követett – azaz ismét igazolódott az inverz hozamgörbe előrejelző képessége. Valóban, csakhogy a 2020-as recessziót egy 2019-ben még nem látott, extern tényező, a járvány váltotta ki, ezt pedig a befektetők semmiképp nem tudták beárazni. Voltak ugyan reálgazdasági jelei a lassulásnak már 2019-ben is, de soha nem tudjuk meg, hogy a recesszió koronavírus nélkül is bekövetkezett volna-e.

Nyilván azt sem tudjuk, hogy most megtörténik-e, de a kilátások nem annyira jók, mint egy éve ilyenkor. Egyrészt az infláció is ijesztő, ami valóban erőteljes fellépésre késztetheti a Fedet: Jerome Powell elnök például már explicite kijelentette, hogy a jegybank kész a neutrális szint fölé emelni a kamatot (a neutrális szinten a kamat nem is fékezi, nem is élénkíti a gazdaságot). A befektetők tehát nem az üveggömböt, hanem a piaci indikátorokat nézik, és azok nem túl kedvezőek – azaz az inverz hozamgörbe jóval több, mint ködszurkálás.

Másrészt nem szabad lebecsülni a hozamgörbe önbeteljesítő szerepét is: a befektetők számára is jelzésértékű, ha a hozamgörbe inverzzé válik, és így egyfajta tömegpszichózisként az tovább csökkentheti a kockázati étvágyat. A defenzív befektetői politika pedig átgyűrűzhet a reálgazdaságba is, azaz a hozamgörbe inverzzé válása önmaga is hozzájárulhat a recesszió kialakulásához. Persze ezen tényezők hatásait lehetetlen pontosan megállapítani.

