Oktatáspolitikai forgatókönyvek választások után

Kezdjük a kormánnyal. Azt gondolhatnánk, hogy az új kétharmados többség birtokában a kormány gyakorlatilag bármit megtehet, ez azonban súlyos tévedés lenne – számos különböző okból.

A mindezekkel kapcsolatos megfontolások hatást gyakorolhatnak majd a kormány összetételével kapcsolatos gondolkodásra is: ha lesz is változás az oktatásirányítás élén, az új vezető valószínűleg adminisztrátor lesz, s nem egy olyan ember, akinek ideológiai alapú „víziója” van.

Ha a kormány relatíve könnyen megússza az eddig felsorolt problématömeget, elképzelhető, hogy nagyjából félúton kooptál olyan vezetőket, akik egy Palkovics-féle technokrata modernizációs nyelvezet alapján megpróbálkoznak majd a kórosan avítt „köznevelési” rendszer részleges korrekciójával. Ebbe belefér, hogy elkezdjenek készségek fejlesztéséról beszélni, laptopok és egyéb digitális kütyük tömegét juttassák el az iskolákba, stratégiai megállapodást kössenek egy digitális multival a közoktatás digitalizációjára, emeljenek valamit a pedagógusok fizetésén és néhány döntési jogosultságot visszadelegáljanak majd az iskolavezetőkhöz. (A kritikus megfigyelők majd mindezt „jó irányba tett lépéseknek” fogják nevezni.) Mindennek persze előfeltétele, hogy legyen rá valamennyi pénz, anélkül a modernizációs narratíva saját paródiájává változna.

A rendszer alapvető jellemzői viszont politikai okból érinthetetlenek lesznek;

marad a politikai megszállás, az adminisztratív kontrollt szolgáló központosítás, az autonómiák kikapcsolása, az ideológiai indoktrináció, az egyenlőtlenségekkel szembeni érzéketlenség és a zárt, visszacsatolásokat teljesen kizáró oktatáspolitika csinálás. Másképpen: a ráncfelvarrás ellenére maradna a pocsék minőséget produkáló, a világtól még jobban leszakadó, pazarló és az egyenlőtlenségeket bebetonozó oktatási rendszer.

A kormányzat várható viselkedésével kapcsolatban még egy kérdés van. Egy szoros választási győzelem és a külső nyomás kombinációja magában hordozta volna azt a veszélyt, hogy a rendszer az eddigieknél sokkal represzívebbé válik. Az oktatásban ma már egy kiterjedt eszközpark áll a kormány rendelkezésére annak érdekében, hogy büntesse vagy megfélemlítse az oktatás szereplőit. Ennek lehetősége már csak azért is szinte korlátlan, mert az E-Kréta rendszeren keresztül az államtitkárság Szalay utcai épületéből minden egyes pedagógus és intézményvezető napi tevékenysége nyomon követhető. Ezekkel az eszközökkel a központból kézivezérelt tankerületeknek eddig nem kellett gyakran élnie, egy-egy igazgató lecserélése vagy egy az úszás technikáit vasalódeszkán bemutató tesitanár felfüggesztése elég volt ahhoz, hogy mindenki értsen belőle. A hatalmas arányú választási győzelem miatt erre elméletileg a továbbiakban sem lesz szükség. Az viszont nehezen kalkulálható, hogy a gazdasági válság és a megborult költségvetés miatt elkerülhetetlen megszorítások mennyire erősítik fel a tábor összetartását szolgáló belső ellenségek elleni harcot, ami felerősítheti a tankerületek polgári engedetlenkedő pedagógusokkal szembeni erőszakosságát.

Ami a pedagógusok ellenállását illeti: a sztrájkot és az új pedagógus mozgalmat gerjesztő problémákból a mai napig nem oldódott meg semmi. A pályáról való menekülés üteme nem fog csökkenni, a fizetések még jó darabig nem fognak növekedni, a hatalmas munkaterhelés pedig annyira bele van kódolva a rendszerbe, hogy e tekintetben sem várható változás. (A járvány visszahúzódása talán majd csökkenti a nem fizetett helyettesítések mennyiségét, de ez a lényegen nem változtat majd.)

A szakszervezetek az új Orbán-kormány megalakulásáig csak felfüggesztették a sztrájkot, de nem mondtak le róla. A sztrájkkal kapcsolatban azonban látnunk kell, hogy mivel sztrájkolni Magyarországon törvényesen nem lehet, az valójában egy pedagógus ellenállási mozgalom, amit nem csupán a sztrájk hivatalos követelései által jelzett problémák generálnak, de az egész rendszerrel szembeni mély elégedetlenség és frusztráció is. Bár a rendszerbe kódolt súlyos problémák mindenkit sújtanak, a pedagógusok tiltakozó mozgalmának motorját nem a Fidesz lelkes szavazói alkotják. Nagy kérdés, hogy az ellenzéki „összefogás” által felszított remények után elkerülhetetlen mély csalódás a választások utáni időszakban mennyire fojtja el az ellenállásban rejlő energiákat.

Ha – ahogy ez várható – az érzelmi kiégettség állapota válik uralkodóvá, az elfojtja majd a pedagógus ellenállást is.

Fontos látnunk ugyanis a különbséget a „köznevelési” rendszerrel szemben egy évtizede folyamatosan ellenálló néhány száz pedagógus akciói és a polgári engedetlenségben résztvevő vagy tüntető sokezer pedagógus mozgalma között. Bár a médiafigyelmet mindkettő képes megszerezni, az előbbi nem jelent kockázatot a kormány számára, az utóbbi igen.

Ami a hosszabb távot illeti: mivel nincs olyan oktatáspolitikai forgatókönyv, ami komoly fordulat lehetőségével kecsegtetne, nem várható, hogy megszűnik a „köznevelési” rendszerrel szembeni ellenállás. A vasárnap csalódott pedagógusok egy része valószínűleg feladja a kilátástalan harcot, s ha eddig nem tette, ezentúl megtanul majd együtt élni a jelenlegi a ma működő rendszerrel. Mások viszont nem ezt teszik majd, ezért egy idő után akkor is újjáéledhet a pedagógusok mozgalma, ha a politikai alternatívában való hit el is enyészik.

Ha ez megtörténik, a pedagógusoknak valamilyen innovációra lesz szükségük, mert a politikai ellenzékkel való együttműködés annak rendkívül gyenge teljesítménye miatt nem lesz népszerű gondolat, az ellenállás 2016-os és 2022-es módszerei pedig nem bizonyultak különösebben hatékonynak. Az ellenállás újraélesztéséhez például szükség lehet arra, hogy látványos és teátrális akciók helyett egy darabig a pedagógus szervezetek a lassú, aprólékos és szívós építkezés stratégiáját válasszák, amely megkísérli megerősíteni a ma kóros mértékben szervezetlen oktatási szakma gyenge immunrendszerét.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

