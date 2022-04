Szinte biztos, hogy látunk 10 százalékos inflációt idén Magyarországon, és örülhetünk, ha ennyivel megússzuk

Beke Károly 2022. április 07. 07:44

A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül azt gondolják, hogy tíz százalék felett lesz az infláció csúcsa 2022-ben, és az év végi előrejelzések is jelentősen emelkedtek egy hónap alatt. Vagyis egyelőre inkább csak álom az infláció kordában tartása, még arról is korai beszélni, mikor tetőzhet az áremelkedés, sok múlik azon is, meddig tartja fenn a kormány a mesterséges árbefagyasztásokat.