Feszül a költségvetés, és ezt már nem lehet halogatni - Interjú Oszkó Péterrel

Fokozódik az inflációs nyomás, a gazdasági növekedési kilátások tele vannak kockázatokkal, a költségvetés rendkívül kedvezőtlen helyzetben van, korrekcióra szorul, azonban ennél keményebb munka lesz a jövő évi büdzsé megalkotása, hiszen a mindenkit nehezen érintő intézkedések akkor érkezhetnek majd - beszélt a Portfolio-nak makrogazdasági meglátásairól Oszkó Péter, gazdasági szakember, aki a lakosság körében nem számít megszorításokra. A Bajnai-kormány pénzügyminisztere szerint a költségvetés valószínűleg más pontokon, akár állami beruházásokon próbál majd forrást megtakarítani. A beszélgetés során elárulta, hogy mit gondol a múlt heti parlamenti választásokról, valamint kifejtette véleményét az Európai Bizottság Magyarország jogállamiságát vizsgáló eljárásról is. Mindezek mellett az OXO Holdings igazgatóságának elnöke, kockázatitőke-befektető beszélt arról is, hogy a mostani gazdasági kihívásokkal teli időszak milyen kihívást okozott a befektetési politikájukban, valamint megosztotta tapasztalatait a fintech szektorról is. Oszkó Péter szerepet vállal az idei vizes világbajnokság hazai megszervezésében annak érdekében, hogy a sportesemény pénzügyileg fegyelmezett legyen.

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy múlt vasárnap voltak a parlamenti választások, amelyen ismét elsöprő győzelmet aratott a Fidesz. Hogyan értékeli az eredményt?

Oszkó Péter: Kevesen hittek a baloldal győzelmében, azonban ekkora vereségre senki nem számított. Ilyen arányú, újabb kétharmados Fidesz-győzelmen szerintem mindenki meglepődött. Ugyanakkor nem a párt teljesítményében, hiszen az kis hibahatárral, plusz tartalékkal a saját szavazóbázisát hozta el ismét az urnákhoz, hanem inkább azon, hogy az ellenzék mennyire alulszerepelt és a baloldal mennyi szavazatot veszített 2018-hoz képest. Több gazdasági nehézség - nagyobb nyomás a költségvetésen, az infláció megugrása, növekedési pálya kritikussága - is észlelhető, amelyek pont az ellenzéki politikát támogatták volna. Bár az orosz-ukrán háborúban sem feltétlenül minden tekintetben az Orbán-kormánynak kedvezett a helyzet, azonban politikai oldalról sokkal jobban meg tudta azt fogni. Továbbá hiába sikerült az ellenzéki pártoknak eljutniuk az összefogásig, annak szervezettsége, módja, hatékonysága, a közös együtt dolgozás, a helyzetekre való gyors reagálás, még messze volt attól, hogy azt a politikai eredményt tudják hozni, amelyet sokan reméltek.

Számos kihívással kell megküzdenie a nemzetgazdaságnak: érezteti a hatását az orosz-ukrán háború, jelentősen emelkedtek az energiaárak, gondok vannak az ellátási láncokkal. Meglátása szerint mi árnyalta be a hazai gazdasági kilátásokat az elmúlt hetekben, és mi az, amely jelenleg befolyásolja a képet?

A magyar gazdaság egy kis, nyitott gazdaság, ezért illúzió azt gondolni, hogy hazai döntésekkel száz százalékban irányítható, a külső körülmények határozzák meg alapvetően a pályáját. Február közepén új pályára került a nemzetgazdaság, de már az azt megelőző időszakban is nyilvánvaló volt, hogy a költségvetési hiány okozta egyensúlytalanság, az adósságpálya korrekcióra szorul. Ezzel párhuzamosan fokozódik az inflációs nyomás és a növekedési kilátásokban is vannak kockázatok.

A koronavírus-járvány kezelésére jelentős összeget fordított a kormány. Úgy tűnt, hogy nagy költekezésből sikerülhet nagy növekedést elérni, a felvett hitelek gyorsan kitermelhetők, ezt még a közelmúltban megjelent, 2021 végére vonatkozó adósságmutatókból is így remélhettük. Ugyanakkor ez csak rövid távon volt ügyes húzás, mert a kormánytól független külső körülmények miatt az előrevetített növekedési pálya nem lesz tartható, továbbá a helyzetet az is nehezíti, hogy eközben a vállalt adósságokat hosszú távon és várhatóan egyre magasabb kamatszolgálattal kell majd törleszteni. A pandémiát borzasztóan magas eladósodottsággal kezeltük és éltük túl rövid távon, de hosszú távon ennek megvan az ára. Erre rakódott rá, hogy nagy mértékű költekezés zajlott a választások előtt, gondoljunk csak az adóvisszatérítésre vagy a nyugdíjasoknak szóló juttatásokra. Az orosz-ukrán háború a potenciálisan negatív folyamatokat felgyorsította, a kockázatokat pedig megtöbbszörözte.

Régiós elhelyezkedésünk, a háborús zónához való közelségünk növeli az országkockázatot, amely sok területen megmutatkozhat, a kamatterhek, az infláció vagy az energiaellátás mellett például a gyártási, ellátási láncok tekintetében is problémák jelentkeznek majd.

A költségvetés jelenleg rendkívül kedvezőtlen helyzetben van, borzasztóan szűk mozgástérben szorul nagyon jelentős korrekcióra. Azok az intézkedések, amik pillanatnyilag korlátok között tartják az energia- és élelmiszerár-robbanást, azokat részben a vállalkozók fizetik meg, de részben a költségvetés. A rezsicsökkentést a költségvetésen keresztül az adófizetők közösen finanszírozzák, hiszen az állami vállalatokban lecsapódó veszteségeket az államnak kell kompenzálnia. Emiatt egyre nagyobb hiányokat szenved a költségvetés, amelynek vissza kellene nyernie stabilitását. Az adófizetők teherviselése korlátos, ahogy azoknak a szektoroknak tartaléka is, amelyekben májusig ársapkás termékekből származó veszteségeket kell kigazdálkodni. Izgalmas helyzetben van a kormány, mivel gyorsan a lakosság arcába robbanhat, hogy valójában milyen mértékű inflációnak, áremelkedésnek van kitéve akár már rövid távon mindenki. Ezzel mindenképpen foglalkoznia kell majd az új kormánynak, a monetáris politikának.

Fotó: Portfolio/Mudra László

Kulcsfontosságú szerepe volt az elmúlt években a családok támogatásának, mit gondol ez a következő években is fenntartható lesz?

Lehetetlen megmondani, hogy mit fog tenni a következő kormány, ebben a témában én is csak az eddigi tapasztalatokból indulhatok ki. A költségvetés helyzetéből további támogatási intézkedések bevezetése nehezen vezethető le, viszont az is látható, ha meg kellett szorítani, akkor a Fidesz eddig sem közvetlen lakossági intézkedésekkel, támogatások elvételével, kivezetésével hajtotta végre. Mindig megkereste, hogy honnan lehet úgy forrást teremteni, hogy az politikailag is eladható legyen. Jellemzően kipécéznek maguknak egy-két szektort, hogy azok miért ellenségei az országnak és miért kell elvenni tőlük az extraprofitot. Nyilván ennek mindig tovagyűrűző hatásai vannak a lakosságra, a fogyasztókra, de azt már lehet úgy interpretálni, hogy arról nem a kormány tehet. Ilyen szektorokat most nem egyszerű találni, mert a gazdasági szereplők nem dúskálnak a pénzben, de a nem hazai tulajdonú kiskereskedelmi láncok, mint lehetséges következő célpont már viszonylag hamar felmerült következő lehetőségként.

Nem számítok a politikai, intézkedési logika változására, és a lakosságot direkt érintő költségvetési beavatkozásokra sem.

Eközben a kiskereskedelmi szereplők további adóztatása, általában a fogyasztói árak féken tartásában jeleskedő nemzetközi kereskedelmi láncok hazai piacról történő kiszorítása már önmagában is tovább hajthatja az amúgy is épp elszabaduló inflációt, nehéz ezért olyan forgatókönyvet látni, ami végső soron ne a lakosságon csapódna le. Emellett arra tippelnék, hogy a költségvetés valószínűleg más pontokon, akár állami beruházásokon próbál majd forrást megtakarítani, illetve megállítani az egyensúlyromlást. Olyan intézkedéseket tartok elképzelhetően, amely során a lakosság nem az államtól, hanem más szektoroktól szenved majd el negatívumokat, az áremelkedés, az inflációs hatás azonban végső soron pont annyira fájhat, mint bármilyen lakossági elvonás vagy adóemelés.

Mennyire lesz tartós a gazdasági beborulás, a visszaesés, illetve a recessziós spirál? Mit gondol, jövőre mindenki képes lesz lerázni ezt magáról vagy mégsem?

Az a baj, hogy ezek nem átmeneti folyamatok. A beszélgetésünk elején említettem, hogy az eladósodottság mértéke akkora, hogy annak ledolgozása hosszú munka lesz. A szomszédos háború nem egy villámháborúnak tűnik, tehát az elhúzódhat, és a lezárási folyamata sem lesz egyszerű. Minden érintett fél belesodorta vagy belelavírozta magát olyan helyzetbe, ahol már csak erős tárgyalási pozíciók felvételével próbálhat megoldást keresni, emiatt a szankciós politika akár hosszú távon is fennmaradhat, ami nyilván minden szempontból érinti a hazai gazdaságot is. Nem hitegetném magunkat azzal, hogy csak néhány hónap nehézségre kell felkészülni.

Az idei költségvetés korrekcióra szorul, de szerintem ennél sokkal keményebb munka lesz a 2023-as költségvetés, a mindenkit nehezen érintő intézkedések is akkor érkezhetnek majd.

A költségvetés idén 5 százalékos hiányt tervezett, ettől rosszabbra számítok, annak tartásától messze vagyunk, de nem csak a háború miatt, mivel anélkül is egy 2 százalékos korrekcióra lett volna szükség. Ahhoz, hogy a tervezett hiányt tartani lehessen nagyon komoly lefaragásokat kellene elvégezni, és jövőre még ahhoz képest is javítani kellene. Nem áll könnyű időszak az előtt, aki ezt a feladatot kapja majd.

A Bajnai-kormány alatt megtapasztalta milyen Magyarország pénzügyminiszterének lenni. Ha most töltené be e posztot, akkor mit tenne? Mit gondol, mik a soron következő tárcavezető legfontosabb feladata?

Megfordítanám a kérdést, egy új kormány felállásakor a pénzügyminiszter úgy lesz tárcavezető, hogy bizonyos feladatokat elvállal. Engem nem fenyeget az a veszély, hogy ilyen feladatra pillanatnyilag felkérjenek, de ha felkérnének, akkor ugyanazt tenném, amit 12 éve tettem. Azzal kezdeném, hogy leadnám azokat az intézkedéseket, amelyeket meggyőződésem szerint végre kell hajtani ahhoz, hogy ebben a nehéz időszakban egy fenntartható egyensúlyi és növekedési pályán maradjon az ország. A poszt pedig akkor vállalható el, ha a kormány a gazdasági, pénzügyi viszonyok között minden felhatalmazást megad a gyorsan és rövidtávon elvégezhető feladatok teljesítésére. Ilyen munka elvégzésére mindig választások után, a ciklus első felében van valós lehetőség.

Bármilyen nehéz feladatok állnak majd a pénzügyminiszter előtt, nem lesz ideje a halogatásra.

Esetleg azt is el kell majd fogadnia, hogy az egyenlegjavító intézkedések kialakításakor még így is figyelembe kell vennie a Fidesz megszokott politikai rutinjait, azaz a lakosságot csak közvetve, kevésbé látható módon érintő intézkedésekben lehet mozgástere. Ahogyan említettem, lehet persze más helyen is mozgástere a költségvetésnek, az óriásira hízott állami beruházások összegét sem muszáj érintetlenül hagyni, ez persze érzékenyen érintheti az üzleti klientúrát. Visszatérve a kérdésre, én pénzügyminiszterként valószínűleg lényegesen alacsonyabb beruházási költésekkel tervezném a következő költségvetési időszakot és igyekeznék véget vetni annak, hogy jelentős közpénzeket, akár uniós, akár a hazai forrásokat további politikai klientúrára építésre használjanak. Alapvetően arra kell fókuszálni, hogy egy fenntartható költségvetési pálya mellett minél kisebb megrázkódtatással, minél kevesebb életszínvonalat érintő intézkedésekkel lehessen átvészelni a következő időszakot.

Fotó: Portfolio/Mudra László

Aggodalomra adhat okot a kamatemelés, továbbá, ha nem érkeznek majd uniós források, de az infláció sem elhanyagolható. Utóbbi nagyon régen nem látott mértékben szállt el, azt miként lehetne kordában tartani?

Az inflációt rövid távon csak fájdalmasan lehetne kordában tartani, hiszen a kialakult inflációs pálya döntő részt olyan külső tényezők eredménye, mint egyes nyersanyagok világpiaci árának drasztikus emelkedése vagy a forint árfolyamromlása, ami valakin így is úgy is lecsapódik. Azaz legfeljebb abban lehet mozgástere kormánynak, hogy ezt gazdasági szereplőkre, az üzleti szférára igyekszik terhelni, hogy látszólag megóvja tőle a lakosságot, vagy hagyja, hogy azt direkt módon a végső fogyasztók viseljék. De a gazdaság további megsarcolása nyilván tovább amortizálja a növekedési képességet, így előbb-utóbb azt is a lakosság szenvedi meg. Emellett nyilván nem lehet megúszni a további kamatemeléseket, ezen a pályán már elindult az MNB, de itt épp úgy a növekedés fogja megsínyleni az emelkedő kamatszinteket.

Épp ezért kritikus, hogy az uniós források lehívásából nem szabadna politikai, hatalmi kérdést csinálni. Különösen az uniós források hiánya okozhat nehézséget, ebben szerintem a kormánynak fejlesztenie kellene a gondolkodását, mert nem hiszem, hogy a háborús stratégia eredményre fog vezetni. Ezért sem örülök a kétharmadnak, mert a Fidesz ismét nem kapta meg a visszajelzést, hogy bizonyos politikai irányokon esetleg korrigálnia kellene abban a szövetségi rendszerben, amelyben nekünk együttműködéseket, partneri kapcsolatokat kellene építeni. Valószínűleg már elmentek a falig, ezt nem lehet már tovább feszíteni konfliktusok generálásával, amelyek helyett inkább kompromisszumokat kellene kötni. Nem gondolom, hogy szabad addig feszíteni a húrt, hogy Magyarország inkább lemondjon a támogatási forrásokról, olcsóbb hitelekről és bevállalja a romló életszínvonalat, hanem meg kell találni azokat a politikai kompromisszumokat, amelyek lehetővé teszik a forrásokhoz jutást.

Ebben az ügyben nem becsülném alá, hogy a Bizottság bejelentette a jogállamisági eljárás megindítását, ami a következő hónapok meghatározó politikai témája lesz.

És nem mernék arra fogadást tenni, hogy a magyar kormány kompromisszumok nélkül, más témában belengetett vétók fenyegetésével önmagában sikerrel tudná lezárni a folyamatot és hozzáférne a visszatartott forrásokhoz. A kialakult geopolitikai helyzetben az Unió látványosan összezárt és a korábbiaknál lényegesen fegyelmezettebb lett, ebben Magyarországnak jelentősen szűkült a mozgástere, ahol most realista politizálással lehet előnyösebb pozíciókat elfoglalni. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy innentől nem lehet közpénzeket, különösen uniós forrásokat politikai alapon szelektált szűk üzleti klientúraépítésre fordítani, mert az az eddigieknél is sokszorosan több kárt okozhat az országnak. Ezért rövid távon a legizgalmasabb gazdaságpolitikai kérdés, hogy az új Fidesz kormány képes lesz-e visszafogni a politikai alapú befolyást és beavatkozást a versenyszférába és hagyni fogja-e, hogy a hazai gazdasági szereplők ne politikai elkötelezettségük, hanem tényleges képességeik szerint versenyezzenek és boldoguljanak, vagy folytatódik a politikai alapú területfoglalás. Az újabb kétharmados győzelem előrevetítheti az utóbbit, ebben az esetben viszont nem gondolom, hogy érdemi esély lenne további jelentős uniós források lehívására.

Újra és újra előkerül az euró bevezetésének témája. Lesz-e olyan időszaka az országnak, amikor alkalmas lesz az eurózónába való belépésre?

Az uniós csatlakozásunk idején mi voltunk az éllovasok a régióban, ahol most még az élbolyban sem vagyunk, sereghajtók lettünk. Jobb lenne az eurózónába tartoznunk, de a jelenlegi politikának ez nincs a prioritásai között. Rövid távon nem vagyok optimista, hosszútávon viszont annál inkább. A kormány nem erőlteti, valószínűleg ebből is leginkább szuverenitás kérdést csinálnak és az esetleges gazdasági racionalitások háttérbe szorulhatnak.

Fotó: Portfolio/Mudra László

A mostani gazdasági kihívásokkal teli időszak okozott-e bármi kihívást a befektetési politikájukban?

Az OXO Holdings stratégiáját folyamatosan fejlesztjük az aktuális gazdasági folyamatok függvényében. Sosem arról volt az OXO híres, hogy a legolcsóbb célpontokat választotta ki, hanem a nagy növekedési képesség érdekel minket. Világos, hogy a világ előtt álló kihívások jelentős részére a technológiai innováció fog választ adni, még akkor is, ha ezen papírok értéke hullámzó. Más befektetési csoportokhoz hasonlóan a pandémiát követően a mi hozzáállásunk is óvatosabb lett még annak ellenére is, hogy dinamikus portfólió bővítési periódusban vagyunk. Szerintem azok a szerencsésebb befektetői csoportok, akik pillanatnyilag nem eladni, hanem vásárolni akarnak, befektetéseket keresnek, hiszen forráshiányosabb időszakkal nézhetünk majd szembe. Az OXO Technologies innovációkba fektet, azon belül pedig mindenevők vagyunk, és alkalmazkodunk az aktualitásokhoz. Például a pandémia alatt kifejezetten logikus volt, hogy aktívak legyünk az e-kereskedelem területén is, de nagy lehetőségeket látunk az agrárinnovációkban és energiaszektorban is. Törekszünk arra, hogy környezetbarát innovatív megoldásokba fektessük, amelyek az energiahatékonyságot, fenntarthatóságot szolgálják, illetve fókuszálunk agrárinnovációkra is. Az Európai Unió és Magyarország jövője elképzelhetetlen az élelmiszeripari hatékonyságot javító innovációk és fosszilis energiák kiváltására alkalmas fejlesztések nélkül.

Az OXO Holdings-nak két fintech befektetése is van (Iconicchain, SmartKassa), és ez az ágazat a startup befektetések terén a finanszírozási összeget tekintve a második helyen áll. Kiemelt célnak tekinthető a portfólión belük a fintech startup-ok szerepvállalása?

Igen, ez több éves fókuszunk, tehát nem véletlen, hogy jól menő befektetéseink vannak. Mint ahogyan jeleztem, a fókuszt igyekszünk az aktualitásokhoz igazítani, tervezzük bővíteni. A fintech befektetések eddig is erős súllyal voltak jelen a portfólióban, és valószínűleg a jövőben is így maradnak. Ezen a területen első körben most korai fázisú befektetéseket keresünk további finanszírozásra.

Mi a véleménye az ágazat további fejlődéséről, növekedési lehetőségeiről, főleg Magyarországon?

Bőven van fejlődési lehetőség a hazai piacon, ahol a B2B fintech projekteknek van igazán létjogosultsága. Olyan projekteket keresünk, amelyek nem direkt kelnek versenyre a nagy bankokkal, mert azt a hazai piacon nem látjuk reálisnak, inkább a velük való együttműködés lehetőségeit megteremtő és kiaknázó startupokat igyekszünk felkarolni. A nagyvállalati innovációnak megvannak a maga korlátai, lassabb és nehézkesebb, ezért a bankok számára kifejezetten előnyös, ha startupokat vonnak be az innovációs törekvéseikbe.

Az OXO több olyan portfólió céggel (SmartKassa, Indivizo, HubScience) működik együtt, amelyeknél társbefektetőként is szerepel a Hiventures. Mit gondol az állami hátterű befektetők súlyáról a hazai startup világban? Milyen tapasztalatai vannak a velük való együttműködésről?

Szükség van az állami szerepvállalásra a szektor fejlődéséhez, a hosszú távú életképességhez, valamint ahhoz is, hogy nemzetközileg is versenyképes legyen, viszont az is szükséges, hogy korlátozott legyen és helyet adjon a piaci szereplőknek.

Februárban jelentették be, hogy Budapest a vidéki városokkal karöltve beugrik Fukuoka helyére, és így 2017 után 2022 nyarán is Magyarországon rendezik meg a vizes világbajnokságot. Sok kritika érte a 2017-es vb-t a magas költségvetése miatt, ennek ellenére mégis vállalta, hogy részt vesz a szervezésben, mi áll a döntése hátterében?

A felkérésre azért tudtam igent mondani, mert arra vonatkozott, hogy segítsek abban, hogy a lehető legnagyobb transzparenciával, pénzügyi fegyelemmel hatékony módon történjen a vizes vb megszervezése. Célom, hogy a költségvetési források, közpénzek elköltése a lehető legfegyelmezettebben történjen, és miután ígéreteket kaptam arra, hogy itt ebben a szervezési folyamatban ez fog történni, ezért nyilván ehhez örömmel adom a szakértelmemet. Ha bármikor azt tapasztalom, hogy ezek a célok sérülnek, akkor ígéretemhez híven felszólalok majd, eddig ezzel még nem éltem.

A sporteseményt június 18. és július 3. között tartják, addig már nincs sok idő hátra. Korábbi információk szerint Varga Mihály pénzügyminiszternek pár hét alatt kell előteremtenie a világesemény költségvetési fedezetét, amelyet a hírek szerint jelentős anyagi kedvezményekkel szervezhet Magyarország. Hogyan halad a vb előkészítése, és mit lehet tudni annak költségvetéséről?



Különösen most, amikor minden iparág éppen kiheverni próbálja a pandémiát és a következő aktuális nehézségekkel küzd, nyilvánvalóan jót tesz az országnak ez a rendezvény, illetve minden olyasfajta állami szerepvállalás, amely pozitív médiamegjelenést, ismertséget hoz a hazai városok számára és direkt hatással lehet a turizmus serkentésében. Habár Fukuoka helyére gyorsan kellett belépnünk, képesek leszünk a sportesemény lebonyolítására. Tavaly úszó eb-t rendeztünk, az infrastruktúra létezik, így kevesebb kockázattal vágunk bele. Ugyanakkor egy vizes vb megrendezése nem néhány százmillió forintba, hanem inkább néhány tízmilliárdba kerül, de nyilván nem az a régi százmilliárdos nagyságrend, amiből annak idején óriás botrányok voltak. A végleges költségvetésről akkor lehet nyilatkozni, amikor az összes közbeszerzés lezárult, minden ajánlat beérkezett, ezekből az utolsók most zajlanak. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a racionalitás talaján maradjon a költségvetés, ármódosításra utólag nem biztosítunk lehetőséget, ami általában a költségek korlátlan elszállását szokta eredményezni.

Fotó: Portfolio/Mudra László

Címlapkép forrása: Portfolio/Mudra László