Ha ma nem küld kemény üzenet az EKB, akkor soha

Kamatdöntő ülést tart ma az Európai Központi Bank, ahol bőven lesz mit megbeszélni. A legutóbbi ülés óta tovább nőtt az infláció az eurózónában, miközben egyre biztosabbak lehetünk egy közelgő gazdasági lassulásban. A jegybanknak határozott üzenetet kell megfogalmaznia, a Fed erőteljes szigorításával ugyanis az euró-dollár jegyzésen keresztül tovább nőhet az importált infláció. A jegybank vélhetően három forgatókönyvet mérlegel, és ha az optimista válik valóra, talán megússzák minimális, jelzésértékű kamatemeléssel. Ha viszont a legpesszimistább forgatókönyv válik be, akkor az EKB önmaga is hozzájárulhat az egyébként is beköszöntő recesszióhoz.