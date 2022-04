Tényleg hatalmas megszorítás kell? Hogyan tudjuk megúszni az államadósság emelkedését?

Hetek óta arról hallani, hogy a választások után komoly költségvetési kiigazításra lesz szükség. Ha az adósságpálya szempontjából nézzük, akkor bőven van még mozgástere a kormánynak, hiszen még a lassuló gazdasági növekedés mellett is jelentős nominális GDP-bővülés lesz a magas infláció miatt. Így akár az eredetileg tervezettnél magasabb költségvetési deficit mellett sem emelkedne az adósságráta, bár kérdés, milyen üzenete lenne a befektetők felé a fiskális fegyelem lazulásának.

Egyre csak sorakoznak a kockázatok

Az utóbbi hetekben többször felvetődött, hogy jelentős megszorításra lenne szükség a költségvetésben. Bár Orbán Viktor ezt kategorikusan cáfolta múlt heti nemzetközi sajtótájékoztatóján, de igazából teljesen mindegy, minek nevezzük, megszorításnak, kiigazításnak, racionalizálásnak, a lényeg ugyanaz: jó eséllyel tarthatatlan a 2022-re betervezett hiánycél. Ezt óvatosan Varga Mihály is elismerte már a választás előtt, a pénzügyminiszter szerint „át kell szabni a költségvetési politikát”. Ennek pedig három fő oka van:

A gazdaság növekedése várhatóan lassabb lesz, mint amire a kormány számított az orosz-ukrán háború miatt. A korábbi 5% körüli prognózisok helyett az elemzők ma 3 százalék körüli növekedést tartanak reálisnak. Szintén a háború következménye, hogy az infláció minden korábbi előrejelzést felülír, ma már a szakemberek szerint jó esély van arra, hogy év közben látunk majd 10% körüli áremelkedést és az éves átlag is 8-9% lehet. A költségvetés nincs jó bőrben, hiszen az idei évre tervezett 4,9%-os GDP-arányos hiányból pénzforgalmi alapon már 73,3% teljesült az első három hónapban. A Porfolio számtásai szerint kiigazítás nélkül a költségvetés idei finanszírozási igénye a GDP 7%-át is meghaladhatja.

Ezek mellett van egy sor hosszabb távú kockázat, melyekről már többször írtunk, ilyen a rezsicsökkentés fenntartása, mely jelentős, akár 1000 milliárd forintos veszteséget is okozhat az állami tulajdonú MVM-nek, illetve a jegybank várható vesztesége, mely szintén több százmilliárd forintra rúghat.

EZEK A TÉTELEK AZONBAN JÓRÉSZT CSAK 2023-BAN JELENNEK MEG A KÖLTSÉGVETÉSBEN.

A 2023-as költségvetést egyelőre nem ismerjük, vagyis korai lenne találgatni azzal kapcsolatban, hogyan kezelné a fenti kockázatokat a kormány, így egyelőre maradjunk csak a 2022-es évnél. Az idei helyzetre kétféleképpen reagálhat a fiskális politika:

Vagy kiigazítja a költségvetést, magyarul csökkenti a kiadásokat vagy növeli a bevételeket. Vagy elengedi a költségvetési hiányt a háború miatti rendkívüli helyzetre reagálva, vagyis magasabb költségvetési hiánnyal számol.

Az adósság szempontjából bőven van mozgástér

A költségvetési hiány esetleges elengedésének közvetlenül egy dolog szabhat határt: a stabilitási törvény, melynek értelmében a GDP-arányos adósságunknak csökkennie kell, kivéve akkor, ha a gazdaság recesszióba süllyed. 2021 végén a nemzeti össztermék 76,8 százaléka volt az adósság, vagyis ez alá kellene menni.

Így szokás szerint érdemes elővenni adósságmodellünket, melyben azt vizsgáljuk, hogy a különböző forgatókönyvek mentén, hogy alakulhat a ráta. Ebben két fontos változóval számolunk:

A nominális gazdasági növekedés, hiszen ettől függ a GDP/adósság hányados számlálója. Fontos kiemelni, hogy itt nem a leggyakrabban használt reál növekedést vizsgáljuk, hanem az inflációval kiigazított bővülést.

A költségvetés pénzforgalmi hiánya, amennyivel az adósság nominális összege nőhet 2021 végéhez képest. Most azzal számolunk, hogy ezen felül nem fog növekedni az adósság.

Vagyis már csak az a kérdés, mennyi lehet a gazdaság nominális növekedési üteme és a költségvetés hiánya. A nominális növekedéssel kapcsolatban három reális forgatókönyvvel számoltunk: 10, 12 és 14 százalékos bővülés lehet idén. Még egyszer: ez gyakorlatilag a reál növekedés és a GDP-deflátor ("infláció") együttes hatása, vagyis a teljes nominális GDP-növekedés. Ha úgy számolunk, hogy a GDP-növekedés 3 százalék körül lehet most az elemzők szerint, az infláció pedig valahol 8-10% körül éves átlagban, akkor ezek abszolút életszerűek.

A költségvetési hiány már nehezebb kérdés, hiszen épp arról írtunk az előbb, mekkora bajban van a büdzsé. Az eredeti terv 3153 milliárd forintos pénzforgalmi hiányról szólt, ennek 73%-a teljesült március végéig. A legoptimistább forgatókönyvünk az, hogy ezt valahogy mégis sikerül teljesíteni, a második forgatókönyvünk már 3500, a harmadik pedig 4000 milliárdos deficitről szól. Így az alábbi eredmények adódnak az adósságra:

A három baloldali oszlopból látszik, hogy

ha a kormány tartani tudja eredeti hiánycélját, akkor biztosan nem lesz gond az adósságrátával, a növekedés függvényében 72,3-75%-ra csökkenhet.

Ha kicsit lazábban értelmezi a hiánycélt a kormány és nagyjából fél százalékponttal elengedi a deficitet, még akkor sem lesz különösebb probléma, hiszen a legrosszabb nominális növekedés mellett is 75,5%-ra csökken az adósság, de még 4000 milliárd forintos, vagyis a célnál majdnem ezer milliárddal magasabb deficit esetén is maradna a csökkenő pálya. (Az illusztratív számításaink során nem foglalkozunk azzal, hogy a nominális GDP alakulása és a költségvetési hiány mértéke összefügghet, hiszen magasabb GDP-szint mellett könnyebb alacsony hiányt fenntartani. A számításaink egyszerűen a deficit és a nominális GDP életszerű kombinációinak államadósságra gyakorolt eredményét mutatják be.)

Érdemes a másik oldalról is megközelíteni a dolgot: mekkora hiány engedhető meg, hogy még éppen csökkenjen az adósságráta? A 76,7%-os adósságrátához a különböző növekedési forgatókönyvek mellett elég lehet 1000-2700 milliárd forinttal magasabb hiány is, vagyis a GDP arányában akár 1,5-4,3 százalékpontos hiánytúllépésnél (tehát akár 6,4%-os eredményszemléletű deficitnél is) látunk olyan makropályát, ahol az államadósság-ráta csökkenése veszélybe kerülne. Itt azért fontos megjegyezni, hogy a 76,7%-os adósságrátára „nehéz lőni”, hiszen akkor az év végén már figyelni kellene többek között az euró-forint árfolyamot a devizaadósság átértékelődése miatt, vagyis arra kicsi az esély, hogy ennyire kicentizze a kormány az adósságot.

De az egyértelműen látszik, hogy a gazdaság nagyon magas nominális növekedése mellett még jelentős mozgástere van a kormánynak a hiány esetleges emelésére.

A befektetőknek nem biztos, hogy tetszene egy ilyen forgatókönyv

Persze még egy dolgot érdemes vizsgálnia a kormánynak: mit szólna a piac ahhoz, ha jelentősen megemelnék a hiánycélt és csak jelképes mértékben csökkenne az adósság? Valószínűleg nem lenne pozitív a fogadtatása a lépésnek. A befektetők is érzékelik a kockázatokat például az uniós forrásokkal kapcsolatban, az elmúlt egy hétben a jogállamisági eljárás elindításának bejelentése után a forint a korábbi 370-ről 380 közelébe gyengült az euróval szemben.

A nagy hitelminősítők közül a Fitch is kommentálta a fejleményeket, szerintük a jogállamisági eljárás elindulása egyre nagyobb kockázatot jelent erre nézve, hogy tartósan elmaradnak majd az uniós források. Emellett figyelmeztettek arra, hogy

ha nem befektetőbarát irányba mozdul el a magyar gazdaságpolitika, akkor az a besorolásunkat is negatívan érintheti.

Utóbbi fél mondat azért különösen érdekes, mert néhány nappal Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója után jelent meg. A miniszterelnök a múlt héten arról beszélt, hogy a kormány szeretné fenntartani a rezsicsökkentést és az egyéb árstopokat, amennyiben pedig az Európai Unió nem tudja megfékezni az energiaárak emelkedését, akkor ennek a terhét ismét a multinacionális vállalatok viselhetik különadó formájában. A 2010-es évek elején pedig láthattuk, hogy az ilyen intézkedések piacbarátnak semmiképp sem nevezhetők, vagyis a Fitch kommentárja egyfajta figyelmeztetésként is felfogható a kormányfő által belengetett intézkedésekkel kapcsolatban.

Az utóbbi években a hitelminősítők rendre azt emelték ki a pozitívumok között a magyar gazdasággal kapcsolatban, hogy erős a költségvetési fegyelem, ami lehetővé teszi az adósságráta erőteljes csökkenését. Jórészt ennek köszönhettük, hogy fokozatosan felminősítették Magyarországot, így a 2010-es évek elején még a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriában lévő besorolásunk mostanra a befektetők számára ajánlott lett. Ha pedig a költségvetési hiány elengedése miatt ez a pozitív tendencia megtörik, akkor azt várhatóan negatívan értékelik majd a hitelminősítők is.

Az biztos, hogy a következő felülvizsgálatok érdekesek lesznek. Először július második felében éppen a Fitch vizsgálja majd a magyar besorolást, majd augusztusban a Standard & Poor’s, szeptemberben pedig a Moody’s mondhat ítéletet. Addig biztos kapunk még további információt a jogállamisági eljárás alakulásáról, vagyis érdemes lesz látni a hitelminősítők értékelését a tartós uniós vita fényében.

Címlapkép: Getty Images