Érdekes megállapításra jutottak a koronavírussal kapcsolatban

Egy friss tanulmány szerint észrevehetően többen halnak meg a koronavírus miatt a hétvégéken, mint a hétköznapokon, és ez a kutatók szerint nem csak az adatok késlekedése miatt van így – számol be a hírről a Bloomberg

A kutatók szerint az adatok késleltetett bejelentésének is köze van ahhoz, hogy hétvégéken többen halnak meg világszerte, mint hétköznapokon, de szerintük nagy szerepet játszik ebben az is, hogy hétvégén hiányosabb a klinikai személyzet, a kapacitás és ott van a tapasztalathiány is.

A számok azt mutatják, hogy a koronavírus okozta halálesetek átlagos száma világszerte 6%-kal volt magasabb hétvégén, mint hétköznap - 8532, szemben a 8083-mal - a világjárvány során. A kanadai Torontói Egyetem szakértői a WHO Covid-19 adatbázisának 2020. március 7. és 2022. március 7. közötti összes halálesetét elemezték.

Az Egyesült Államokban például a hétvégi halálesetek száma átlagosan 1483 volt, míg a hétköznapokon 1220 - ami 22%-os eltérést jelent. Brazíliában a hétvégi halálesetek száma átlagosan 1061 volt, szemben a hétköznapi 823-mal, ami 29%-os különbség, az Egyesült Királyságban pedig a hétvégi halálesetek száma átlagosan 239 volt, szemben a hétköznapi 215-tel, ami 11%-os növekedés.

Az ügyben megszólaló egyik kutató szerint a hétvégi halálesetek bejelentésében bekövetkezett késések nem magyarázzák teljes mértékben a különböző országok közötti különbségeket - Németországban például kevesebb átlagos halálesetet jelentettek hétvégén (137), mint hétköznap (187). szerinte a "hétvége hatás" valószínűleg a klinikai személyzet, a kapacitás és a tapasztalat hiányosságainak is köszönhető. Ráadásul az eredmények azt mutatják, hogy ezek az arányok nem javulnak annak ellenére sem, hogy az egészségügyi rendszer teljesítménye és felkészültsége is javult a világjárvány során.

A kutatók ugyanakkor elismerik azt is hogy a kapott eredményeket befolyásolhatják a kihagyott esetek és az adatbeviteli hibák, valamint hogy a rendelkezésre álló adatok nem veszik figyelembe a betegségek súlyosságát, és nem vizsgálják a helyi politikák és közegészségügyi beavatkozások hatását az egyes országokban.

