Kiszivárgott az uniós orosz olajembargó néhány részlete – Ezért puhult a magyar kormány álláspontja?

Az orosz olajembargó kapcsán még kedden is kategorikus elutasítást hangoztatott a magyar kormányzati kommunikáció a túl nagy ár miatt, a mai Kormányinfón azonban ettől eltérően már úgy fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy meg kell várni a részleteket és csak utána alakítja ki álláspontját a kormány. Nagyon valószínű, hogy a finomodó kormányzati kommunikáció azzal függ össze, hogy közben kiderült: már a jövő héten bejelenthetik az uniós orosz olajembargó részleteit és néhány részlete már ki is szivárgott. Ezek elsőre kedvezőnek tűnnek magyar szempontból, pontosabban megnyitják az utat egy olyan kompromisszum felé, ami a magyar gazdasági érdekeket is figyelembe veszi.

A Politico információi szerint már a jövő héten bemutathatja az Európai Bizottság a tagállami nagyköveteknek az orosz olajembargóról szóló tervet, ami meglepően gyorsnak tűnik annak tükrében, hogy először nyilvánosan csak április 5-én, a kőszén betiltásával kapcsolatos csomag bejelentésekor ismerték el, hogy már elkezdtek rajta dolgozni, ráadásul a legutóbbi időkig Németország és Magyarország vehemensen ellenezte az orosz olajembargót. Mindezek ellenére április 11-én három ország külügyminisztere is jelezte, hogy tényleg az asztalon van az orosz olaj elleni embargó is, igaz nem részletezték, hogy pontosan milyen keretekben gondolkodnak a tagállamok.

A friss brüsszeli összefoglaló lényeges része az, hogy több diplomata is hangsúlyozta: Magyarország ellenkezése az orosz olajembargóval szemben nem politikai hátterű, hanem egyszerűen gazdasági természetű, így éppen ez nyitja meg az utat arra, hogy végül valamilyen politikai kompromisszumot találjanak, ami mind a 27 tagállamnak elfogadható. A lap három fontos irányt be is mutat, ami a kompromisszumos megállapodáshoz elvezethet:

Az uniós olajembargó különbséget tenne az orosz kőolaj fajták, illetve olajszármazékok között. Abban is különbséget tenne a készülő csomag, hogy az olaj tartályhajón vagy csővezetéken érkezik-e az EU-ba. Lenne idő az alkalmazkodásra, illetve az átállásra, tehát egyáltalán nem azonnali embargóról lenne szó.

Az első irány kapcsán a cikk utal rá, hogy nagyon sok európai kőolajfinomító az urali nyersolaj finomítására van berendezkedve, amely típus az Urál és a Volga vidékéről származó nehézolaj, illetve a nyugat-szibériai könnyebb olaj keverékéből áll. Emiatt megjegyzi a cikk, hogy komoly szankciós elkötelezettségre vallana, ha az urali típusú kőolajat venné célba a szankció, és megjegyzik, hogy ebben az esetben a legközelebbi, megvásárlásra elérhető helyettesítő termékek az Iránból és Szaúd-Arábiából érkező könnyű kőolajok lennének, de ezekkel logisztikai gondok adódnak. Ezek az olajok ugyanis csak tankerrel lennének elérhetők, míg az urali olaj sok finomítóhoz vezetéken érkezik.

A cikkben egyébként megszólaltatják az európai olajfinomítói szövetség kommunikációs vezetőjét is, aki elmondta, hogy az összes finomító eléggé rugalmasan képes reagálni a különböző kőolajfajták feldolgozására. A kőolajfajták kivételeinek mérlegelésénél a fentiek mellett az is szempont lehet, hogy Oroszország sok nehéz fűtőolajat és vákuumgázolajat is exportál, amelyet főként dízelgyártáshoz használnak, ráadásul az oroszok közvetlenül az EU dízelolajának 10%-át szállítják, így a nyári csúcsszezon előtt ezek embargójáról beszélni elég kényes téma.

A második irány kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 2020-ban az Oroszországból Európába irányuló napi 2,8 millió hordónyi kőolajexportból napi 0,7 millió hordónyi érkezett csővezetéken, a többi viszont tengeri úton jött. A tengeri szállítás persze drágább, de nagy előnye, hogy globális piaca van és így tankerek segítségével az orosz helyett más irányból is beszerezhető a termék. Ráadásul az is lényeges, hogy az ötödik szankciós körben már kitiltották az orosz felségjelzésű hajókat az EU területéről, és már csak a kivételek között szerepeltek az energiaszállítási célú hajók.

A harmadik irány kapcsán tehát olyasmi elnyújtásról lenne szó, mint amit az orosz kőszén esetén hoztak meg a tagállamok az ötödik szankciós csomagban. Ott április második hetétől tiltották meg az új beszerzési szerződés kötését és négy hónapos határidőt adtak arra (augusztus második hetétől lép tehát hatályba az), hogy a már meglévő szerződések keretében is teljesen leállítják a tagállamok az orosz kőszén beszerzést. Ezzel az időhagyó szankciós logikával függhet össze az is, hogy például Németország tegnap este azt jelentette be: év végéig vinné nullára az orosz kőolaj importját, tehát lenne idő az átállásra, alkalmazkodásra. Feltehetően a formálódó uniós olajembargónál is valami ilyen céldátum lebeghet, igaz a Politico cikke szerint egyelőre nincs konkrét dátum.

A fenti részletekből úgy tűnik, hogy az orosz kőolajimport teljes tiltása - főleg rövid távon - nem reális, és egyébként is inkább csak bizonyos kőolajfajtákra vonatkozna az embargó; sőt lehet, hogy a vezetékes olajszállítást ki is vennék alóla amiatt, hogy a tengeri kikötő nélküli országok számára tényleg nincs egyelőre érdemi alternatíva, míg a tengerparti országok az orosz tankerek helyett más irányból is képesek lehetnek nyersolajhoz jutni.

A fenti mindhárom embargós irány lényeges engedmények felé nyithatja meg az utat akár Magyarország számára is.

Éppen bizonyára nem véletlen az, hogy ma már más hangvételben beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón az orosz olajembargó elutasításáról, mint akárcsak kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Gulyás ugyanis többek között azt mondta - részben Annalena Bearbock német külügyminiszter szerda esti nagy bejelentésére, miszerint már év végére nullára csökkenti Németország az orosz olajimportot -, hogy meg kell várni az asztalra kerülő konkrét javaslatokat és azt, hogy milyen irányból milyen szállítási mennyiségekre van lehetőség. Érzékeltette, hogy az orosz gáz kiváltására egyelőre semmilyen érdemi alternatíva nem mutatkozik magyar és német szempontból belátható időn belül, éppen ezért szerinte értelmetlen az orosz gázembargóról szóló vita.

Az olaj kapcsán azonban kiemelte, hogy ott „több alternatíva van”, igaz megjegyezte, hogy több hónapot, de akár egy évet is igénybe venne, illetve több százmilliárd forintba is belekerülne, ha a Mol finomítóit úgy kellene átalakítani, hogy képesek legyenek még nagyobb mértékben nem orosz olaj feldolgozására. Amint a Mol illetékese a Portfolio-nak adott interjúban elmondta: jelenleg a százhalombattai finomítóban 80%-ban orosz kevert orosz olajat használnak fel (Russian Export Blend, REB, orosz export keverék, amit közel 60 kőolajmezőről származó olajból kevernek össze az Urálon túl és az elmúlt 10 évben nagyon stabil volt a minősége) és jelezte, hogy az egész évre meghatározott bekeverési arány 70%, a minimális bekeverési arány pedig 65% körül van. Utóbbihoz ráadásul 8 évnyi fejlesztésre volt szükség, tehát itt csak lassan és alapos elemzések mellett lehet haladni, mert különben dugulások lesznek a rendszerben (az Arab Light kőolaj bár nagyon hasonló az uralihoz, de például a dízel termelést itthon nem tenné lehetővé a magas kéntartalma miatt). Az is lényeges, hogy bár a Mol pozsonyi finomítójában is 30 százalékos a tengeri kőolaj bedolgozásának az elméleti lehetősége, de ennek jelenleg számos technikai akadálya van, amelyet csak különböző fejlesztésekkel tudnak feloldani és egyébként jelenleg az a finomító 100 százalékban orosz olajat dolgoz fel.

Ezekre a műszaki-technikai, az orosz olajról való leválás gyorsaságát korlátozó tényezőkre utalt Gulyás Gergely akkor, amikor hosszabb időigényű és jelentős költség vonzatú átalakításokról beszélt. Mindenesetre a jelek szerint az uniós orosz olajembargóról szóló tárgyalások olyan mederben folynak, hogy minden tagállam egyedi igényeire is figyelnek, hogy egyáltalán valami kompromisszum meg tudjon születni és éppen ezért puhulhatott kommunikációs szinten a magyar kormány hozzáállása is a témához. A jövő héten bemutatandó konkrét csomag alapján majd tisztábban látjuk, hogy van-e esély a megegyezésre.

