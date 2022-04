Lomborg: A klímaváltozással kapcsolatos megszállottság eltorzítja prioritásainkat

Az elmúlt évtizedben a globális elit klímaváltozással kapcsolatos megszállottsága elvonta a figyelmet a világot érintő számos más nagy problémáról – a legdrámaibb módon erre az Ukrajna elleni invázió mutatott rá. A nyugat-európai vezetőknek az elmúlt évtizedben az energiaforrások diverzifikálásával és a palagáz-termelés kiterjesztésével kellett volna törődniük ahelyett, hogy az atomerőművek bezárásával foglalkoztak, illetve ijesztő mértékben függővé váltak Oroszországtól. A kialakult háború azonban távolról sem az egyetlen dolog, amire nem figyeltek eléggé.

Az emberiség előtt álló jelenlegi legnagyobb feladatot továbbra is az jelenti, hogy a világ nagy része kiemelkedjen a mélyszegénységből. Ez csak úgy valósulhat meg, ha a szegény országok számára megfelelő mennyiségű és megbízható energiaforrások állnak rendelkezésre. Így vált a gazdag világ prosperálóvá, és így emelt ki Kína közel egymilliárd embert a szegénységből. Mégis, miközben a világ gazdag országai túlnyomórészt fosszilis energiahordozókat használnak, az elit keményen dolgozik azon, hogy ezek az energiaforrások a világ legszegényebbjei számára drágábbá és kevésbé elérhetővé váljanak.

Jelenleg még tart a kilábalási időszak az évszázad legsúlyosabb járványából. Infláció, ellátási hiányok és valószínűleg még recesszió is fenyegeti a világgazdaságot. Az autokráciák újra erősödnek, miközben a legkiszolgáltatottabbak már most is élelmiszerválsággal küzdenek. A tuberkulózis, a malária és az alultápláltság – amelyeket a gazdag világban hatékonyan kezelnek – még mindig évente milliók halálát okozza a szegény országokban.

Ezzel szemben a nagy segélyezési és fejlesztési szervezetek egyre inkább a klímavédelmi megoldásokra összpontosítanak. Egy hónappal Ukrajna megtámadása után annak az ENSZ-nek a vezetője – amely szervezet elvileg a világbéke biztosításával foglalkozik – inkább a „klímakatasztrófára” és a „kölcsönösen biztosított pusztításra” figyelmeztetett, amelyeket a fosszilis energiahordozóktól való „függőség” okozhat.

Túlzás lenne azt állítani, hogy miközben egyre több valós veszély alakult ki, a gazdag világ a napelemek összeszerelésével és a műanyag szívószálak betiltásával foglalkozott. De csak kis túlzás lenne ezt mondani.

Hogyan sikerült az elitnek ennyire elrontania a dolgokat? Az egyik oka ennek az, hogy a média évek óta iszonyatosnak tünteti fel a klímaváltozás hatásait. Ma már szinte minden természeti katasztrófát a klímaválságra fognak, és minden új hurrikánt az emberi ostobaság újabb bizonyítékaként mutatnak be. Pedig a hurrikánok a múltban sokkal több ember halálát okozták. Egy márciusban megjelent nagyobb tanulmány a hurrikánok globális gyakoriságának és erősségének „csökkenő tendenciáit” mutatta ki. Az adatok szerint tavaly jegyezték fel a legkevesebb hurrikánt a világon a műholdak használatának megkezdése óta, és a hurrikánok együttes erőssége az egyik legalacsonyabb volt.

A klímaváltozás valódi hatása sokkal árnyaltabban jelentkezik. Az ENSZ klímaváltozás kérdésével foglalkozó, tudósokból álló testülete szerint a magasabb hőmérsékletű világban kevesebb (kedvező hatás), de erősebb (rosszabb hatás) hurrikán lesz majd. Ez összességében növelni fogja a károkat (kedvezőtlen hatás), de mivel a világ gazdagabb és ellenállóbb is lesz, a viszonylagos károk továbbra is csökkenni fognak, csak valamivel lassabb ütemben. Ezt a problémát nem szabad figyelmen kívül hagynunk, azonban ez távolról sem jelent katasztrófát. A globális éghajlati károk mértéke a GDP százalékában kifejezve folyamatosan csökken, és a klímakatasztrófák okozta halálesetek száma egy évszázad alatt 99 százalékkal esett vissza.

Ahhoz, hogy a legjobban felmérjük, mit okozhat egy felmelegedő bolygó, a Biden-, illetve az Obama-adminisztráció által a klímavédelmi politika meghatározásához használt modellekből származó kárbecslésekhez kell fordulnunk. Ezek a kutatások azt mutatják, hogy a klímaváltozás teljes globális költsége – nemcsak a gazdaságokra nézve, hanem minden értelemben – kevesebb, mint 4 százalékos GDP-csökkenésnek felel meg az évszázad végére. Felidézhetjük azt is, hogy az ENSZ saját becslései szerint 2100-ban az átlagember 450 százalékkal lesz gazdagabb, mint ma. A globális felmelegedés pedig ebben a tekintetben azt jelenti, hogy az átlagember „csak” 434 százalékkal lesz gazdagabb. Ez valóban probléma, de – a színpadias megszólalásokkal ellentétben – távolról sem jelent katasztrófát.

A gazdag országok esetében a klímacélokra történő szűk fókuszálás aláássa a jövőbeli jólétet. A világ már most is több mint 500 milliárd dollárt költ évente klímavédelmi politikára, miközben a gazdag világ kormányainak az innovációra fordított kiadásai olyan területeken, mint az egészségügy, az űrkutatás, a védelmi politika, a mezőgazdaság és a tudomány-politika, a GDP százalékában kifejezve az elmúlt évtizedekben csökkentek. Ez a befektetés alapozza meg a jövőbeli növekedésünket. A stagnáló vagy csökkenő oktatási teljesítménnyel együtt a gazdag világ jövedelmének növekedése ebben az évszázadban szinte megállt. Hasonlítsuk ezt össze Kínával, ahol az innovációs kiadások 50 százalékkal nőttek, az oktatási mutatók gyorsan javulnak, és az átlagjövedelem 2000 óta ötszörösére nőtt.

Riasztó, hogy a területre irányuló rendkívüli figyelem ellenére még magát a klímaváltozás kérdését sem sikerült megoldanunk. Tavaly minden idők legnagyobb mértékű széndioxid-kibocsátását jegyezték fel.

Az év elején a Világgazdasági Fórumon gyűlt össze a világ elitje, ahol arra kérték őket, hogy nevezzék meg „a következő 10 év legsúlyosabb globális szintű kockázatait”. Abszurd módon a „klímavédelmi intézkedések kudarcára” esett a választásuk – közvetlenül azelőtt, hogy Oroszország elkezdte volna bombázni Csernobilt és Kijevet.

A világ sok kihívással néz szembe, nem csak azokkal, amelyek a legnagyobb figyelmet kapják a médiában. A klímaváltozást hatékonyabban kellene kezelni a zöld energiaforrások terén történő kutatás-fejlesztés finanszírozásával, hogy a zöld energiaforrások idővel kiszorítsák a fosszilis energiahordozókat. Továbbá Ukrajnában és másutt a világon szembe kell szállnunk az autoriter expanzióval. A hosszú távú jólét biztosítása érdekében pedig a világnak több és olcsóbb energiára, jobb oktatásra és több innovációra van szüksége. Vissza kell térnünk a megfelelő nézőponthoz, hogy felülkerekedjünk a klímaváltozással kapcsolatos elitista túlzásokon.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Shutterstock