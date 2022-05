Elszálltak az árak a háború miatt - Keserves évek előtt állunk a szakértők szerint

A több mint két hónapja tartó orosz-ukrán háború egyelőre az alapanyagok terén okoz fennakadásokat a magyar vállalatok számára, illetve az energiahordozók drágulása miatt a termelési költségeik emelkedtek meg. A Portfolio által megkérdezett szervezetek szerint kisebb leállások ugyan vannak, főleg az autóiparban, de a cégek többségénél még mindig érvényesül a Covid-hatás, vagyis az elmaradt kereslet kielégítése. A munkaerőhiány a háborútól függetlenül továbbra is gondot okoz a magyar cégeknél. A héten meghosszabbított árstop pedig továbbra is sújtja az üzemanyagkiskereskedőket, mert a szomszédos országokból folyamatos a benzinturizmus. A probléma tehát most nem is a termeléssel, hanem az árakkal és az alapanyagok hiányával van. A legnehezebb időszakra nem most számítanak a cégek, hanem a fosszilis energiáról való leválás, a zöld átállás lesz a legsúlyosabb kérdés a következő években.

Csak kevés cégnek kellett leállni

Ha az anyagellátási és logisztikai problémáktól eltekintünk, azok a cégek kényszerülhetnek részleges leállásra, amelyeknek az orosz-ukrán piac jelentős részét tette ki a bevételüknek - mondta a Portfolio-nalk Lakatos Péter, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke. „A magyar iparban kevés az ilyen cég. A nálunk termelő multik piacainak tipikusan 1-2 százaléka kerül közvetlenül vagy közvetve ezekre a piacokra, míg a hazai cégek jelentős része nem is exportál, vagy ha mégis, akkor többnyire a globális cégek beszállítói hálózatának részei, legyen ez ipar vagy a kiskereskedelem” – elemezte a helyzetet Lakatos Péter. A gyáripari szövetség társelnöke hozzátette, hogy ráadásul az orosz mezőgazdaság az elmúlt évtizedben sokkal önellátóbb lett, ott inkább piacokat vesztett mindenki.

Saját ipari termékkel a hazai cégek elenyésző mértékben vannak jelen az orosz és az ukrán piacokon.

Lakatos Péter úgy látja, hogy a vállalati szektor az első pillanatban érzett sokknál eddig kisebb hullámokat érzékelt. A valós hatások egyelőre még azért nem láthatók, mert alapanyag- vagy alkatrészhiány esetén először a raktár és a beszállítói lánc ürül ki. „Ráadásul az ilyen sokkhatásoknál a kezdeti becslések általában nem veszik figyelembe a teljes rendszer adaptációs képességét, innovativitását, kreativitását. A versenytársak nem állnak tétlenül, számtalan helyzetben vannak kiváltó termékek, műszaki megoldások” – tette hozzá Lakatos Péter. Kiemelte:

az inflációt rövid távon emelik az ilyen fejlemények, különösen, ha a háborúban részt nem vevő országok fogyasztása nem csökken, mert a saját környezetükben békét érzékelnek.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségnek főtitkára megerősítette, hogy a háborús helyzet közvetlen hatásairól még kevés vállalat számolt be. Annyi azért leszűrhető az elmúlt két hónap folyamataiból, hogy az energiahordozók ára, akár az alapanyagok, nyersanyagok és az alkatrészek hiánya továbbra is nehezíti a tervezést, és a háborús helyzet továbbra is bizonytalanságot okoz. „A mezőgazdaságban a műtrágya és a takarmányok ára ugrott meg, de sok gazda panaszkodik üzemanyag-ellátási gondokra is, az árstop okozta turbulenciák – az üzemanyag kiszállítás akadozása – miatt” – említett meg egy másik hatást Perlusz László. Úgy látja, hogy a benzinkutas vállalkozások továbbra is szenvednek az üzemanyag-turizmus által felhajtott kereslet kényszerű kielégítési kötelezettségétől.

Az üzleti várakozások ugyanakkor egyelőre nem romlanak számottevő mértékben, mindenki bízik a mielőbbi tűzszünetben és a regionális politikai viszonyok megnyugvásában

– adott hangot bizakodásának a szövetségi vezető.

Az emelkedő árak azért sok vállalkozást aggasztanak

Lakatos Péter úgy látja, hogy az alapanyagoknál az árak sokkal gyorsabban szállnak el, mint ahogyan a készletek leürülnek. Hangsúlyozta:

Miután egy erősen inflatorikus helyzetben indította el Oroszország a támadást, nehéz pontosan szétszálazni a költségemelkedést kiváltó okokat.

Már korábban is emelkedtek az előállítási költségek, de a hiány miatt is volt piaci mozgástér a spekulációra. Most pedig a várakozások drágítanak sok mindent – magyarázta a helyzet bonyolultságát Lakatos Péter. A gyáriparosok szövetségi társelnöke példaként említette, hogy valóban az energiaköltségek a legfájóbbak, mert azok mindenhová beépülnek. „A tengeri fuvarok árai már rég elszakadtak a valós költségektől” – mondta Lakatos Péter.

Perlusz László úgy látja, hogy az időszakos leállások egyelőre az autóiparra és háttérterületeire jellemzőek. Összességében kismértékű visszaesések vannak, jelenleg még inkább a Covid-válság utáni újraindulás és az ezt követő keresleti megugrás hatása érvényesül. „A vállalatok az építőiparban, a feldolgozóiparban és a szolgáltatásokban is munkaerőhiánnyal szembesülnek, amely – az energiaárak és más költségek megugrása mellett – a piaci bővülés egyik fő gátjaként jelentkezik” – közölte Perlusz László. Az ő jelenlegi információi szerint alapanyaghiány elsősorban az acélipari termékeknél tapasztalható.

Az építőipari cégek panaszkodnak a betonvas hiányára, de az gépjárműgyártás is újra és újra ellátási gondokkal küzd, itt a korábban Ukrajnában gyártott kábelkorbács hiánya akasztotta meg több esetben a termelést. Az alapanyagok többségét egyelőre szerinte lehet pótolni, de nehézkesen és drágán.

Rövid távon nehezen pótolhatóak a kieső acéláruk és nem lehet a gabonát sem pótolni, ez elsősorban árfelhajtó hatású Európában, de Észak-Afrikában élelmiszerhiányhoz is vezethet

– hangsúlyozta Perlusz László.

Lakatos Péter arra hívta még fel a figyelmet, hogy bár minden cég igyekszik a költségemelkedését az áraiban érvényesíteni, tapasztalataik szerint azokban a helyzetekben, ahol kisebb, illetve hazai cégek próbálják ezt megtenni, a multinacionális cégek ezt időhúzással igyekeznek elnyújtani. Mindezt úgy, hogy multik a saját piacaikon árat emelnek. Ez átmenetileg nehéz helyzetbe hozhat cégeket, és nem is méltányos. Reméljük az ilyen erőfölénnyel való visszaélés nem lesz általános – értékelt Lakatos Péter.

Perlusz László szerint bár többször is volt rá példa, hogy leállítottak gyártósorokat a háború miatt, de ez nem jelent tartós és megoldhatatlan problémát, még nem okozott tömeges elbocsátásokat.

Úgy látja, hogy a munkaerőpiac továbbra is keresleti. „Az infláció továbbra is messze meghaladja az egészséges gazdasági mértéket. A költségek jellemzően sehol sem csökkennek, az árak a magasban ragadnak. Becsléseink szerint a háború hatása 10-15 százalékkal növekedtek az ipari költségek. A forint is tartósan gyenge maradt, vagyis a 370-es szint körül, vagy felette mozog, és ez sem segíti az importárak normalizálódását” – számolt be az eddigi, tartósnak mutatkozó háborús hatásokról Perlusz László.

A magánegészségügyben is kezdik érezni a szállítói késéseket, és bizonyos anyagok, eszközök, alkatrészek hiányát, de még nem kritikus. A beruházások elnyúlnak, és egyre drágábbak, ami nagy problémát okoz - mondta Perlusz László. Mivel az infláció, a forintárfolyam, a szállítási költségek összefüggnek a háborúval, így pár hét-hónap alatt egyes területeken 20-40 százalék hirtelen áremelkedés történt forintban - tette hozzá. Ez főleg az ortopédiai implantátumoknál, protéziseknél érezteti a hatását, de minden orvostechnikai anyag egyre drágább, ha van egyáltalán. A komplex hatások miatt 10-30 százalék áremelkedés várható a magán egészségügyi szektorban, mert aki nem teszi, eltűnik.

Sok cég az átmeneti árbevétel ingadozásait próbálja úgy áthidalni, hogy az államilag jelentősen támogatott és ezért továbbra is rendkívül alacsony, fix kamatozású termékek igénybevételével biztosítják finanszírozási igényeiket. A Széchenyi Kártya Program még mindig elérhető hiteleire nagy számban nyújtanak be igényléseket.

Szakértők szerint egyébként ördögi kör a vállalati beszerzések terén, hogy a hiányterületeken nőnek legjobban az árak. Ez a jelenség viszont fokozza a céges készletek beszerzéseinél is a pánikvásárlásokat és a felhalmozást.

Ez persze a vállalat szempontjából abszolút érthető reakció, de ez tovább fokozza a hiányokat és az árszintet. Az a cégvezetők szerint egyértelműnek látszik, hogy csak állami szinten lehet megoldásokat találni arra, ha kiesik az orosz olaj- és földgázszállítás Magyarországon. Egy Európai Uniós teljes embargó óhatatlanul leállásokhoz és gazdasági visszaeséshez vezetne. Nagy kérdés, hogy az energiaválság miatt a cégek és a gazdaságpolitika is elindul-e erőteljesebben a megújuló energiaforrások, amely közép- és hosszabb távon jelentősen csökkenthetné a fosszilis energiahordozóktól való függőséget. Perlusz László úgy vélekedett:

a digitalizációnak komoly lökést adott a COVID-válság, ugyanígy serkenti a jelenlegi geopolitikai tragédia okozta kényszer a gyökeres változást az energiatermelésben és -gazdálkodásban, vagyis a „zöld átállást”.

„Ennek elérése azonban évekbe telhet, ezt a hosszú átmeneti időszakot át kell valahogy vészelni. Mindez nagyon nehéznek és keservesnek ígérkezik, az igazi vészforgatókönyvek ekkor kerülhetnek elő” – hangsúlyozta a vállalati szövetségi vezető.

Címlapkép: Getty Images