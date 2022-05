Majdnem kétmilliárd forint egy mezért – Ócska rongydarab vagy a futball Szent Grálja?

A jövő héten zárulhat a Sotheby’s árverése, melyen kalapács alá kerül Diego Maradona ikonikus futballmeze, melyben az 1986-os világbajnokságon az azóta csak „Isten kezeként” emlegetett gólját szerezte Anglia ellen. Öt percen belül pedig a másfél éve elhunyt argentin legenda megszerezte „Az évszázad gólját” is. A hírek szerint az árverésre bocsátott mezért egy ismeretlen licitáló már 4 millió fontot (1,8 milliárd forint) ajánlott, már csak az a kérdés, tényleg ez-e az, amiben Maradona a futball talán két legfontosabb gólját szerezte.

Az Isten keze

Kicsivel több mint 114 ezer szurkoló láthatta a helyszínen 1986 június 22-én, ahogy az Argentína-Anglia világbajnoki negyeddöntő 51. percében Diego Maradona egy sikertelen felszabadítási kísérlet után az angol kapussal felugorva megszerezte a vezetést. Az már a visszajátszásokból látszott, hogy a világklasszis kézzel is a labdához ért, azonban akkor még szó sem volt VAR-ról, így a tunéziai bíró megadta a találatot.

Természetesen a meccs utáni sajtótájékoztatón és az azóta eltelt majdnem 36 évben folyamatosan beszédtéma volt ez a gól, a sajtóeseményen hangzott el az azóta legendás mondat Maradona szájából:

A gól egy kicsit Maradona fejével, és egy kicsit Isten kezével született.

Vagyis az argentin klasszis gyakorlatilag elismerte, hogy kézzel is a labdához ért. A vitatott góllal egyébként természetesen nem ért véget a meccs, alig négy perccel később Maradona a saját térfeléről indulva egy hatvanméteres szólóba kezdett, ami alatt a fél angol csapatot kicselezte és megszerezte a második argentin gólt. Azt a gólt, amit később „Az évszázad góljának” választottak, a szakértők szerint ugyanis kevés ehhez fogható egyéni megmozdulást láttunk a focipályákon.

Vagyis két legendás gól született ugyanabban a stadionban, ugyanazon a meccsen. És ezeket ugyanabban a mezben szerezte a másfél éve elhunyt argentin klasszis, ami érdekes, hogy

35 évig szinte senkit nem érdekelt, hol van az a bizonyos mez.

Milliárdokat érhet

Nemrég bombahírrel szolgált a Sotheby’s aukciósház: náluk van Maradona legendás meze, amit elárvereznek május elején. Egyébként már magának a világoskék meznek külön története van: az argentinok a nyolcaddöntőben Uruguayt verték 1:0-ra egy sötétkék dresszben, majd Carlos Bilardo szövetségi kapitány arra panaszkodott, hogy az kényelmetlen viselet a mexikói melegben. Először a sportszergyártótól kértek világosabb pólókat, azonban három nappal a negyeddöntő előtt esélytelen volt legyártani azokat. Így Bilardo az edzői stáb egyik tagját bízta meg azzal, hogy a városban kutasson fel megfelelő mezeket. A segítő kétféle világoskék felsővel tért vissza, majd Maradona rámutatott az egyikre:

Ez egy jó mez, ebben megverjük az angolokat.

Ez az ereklye kelhet most el, a Goal.com a héten arról írt, hogy a Sotheby’s már kapott egy négymillió fontos (1,8 milliárd forint) ajánlatot, de a licit csak a jövő héten zárul le. Az azonban már most látszik, hogy a valaha eladott legértékesebb sportrelikvia lehet Maradona meze.

A sztori további érdekessége, hogy az elmúlt 35 évben az ereklye Steve Hodge birtokában volt, aki az angol válogatottban játszott a meccsen. És épp ő volt az, aki az „Isten keze” gól előtt próbált felszabadítani, amivel gyakorlatilag gólpasszt adott Maradonának…

De tényleg ez az igazi mez?

Mióta az aukciósház bejelentette, hogy eladják Maradona mezét, az argentin legenda örökösei vitatják, hogy tényleg abban született a két legendás gól. Dalma, az egykori klasszis lánya azt nyilatkozta, hogy ez nem az eredeti, azt azonban nem árulja el, kinél van az.

Hogyan ajándékoztam volna el a legnagyobb kincsemet?

- kérdezte állítólag halála előtt a sztár lányától.

De akkor, hogy lehet két mez? Dalma szerint a titok nyitja, hogy Hodge azt a felsőt kapta meg, melyet apja a meccs első félidejében viselt, a két legendás gól viszont a második félidőben esett. A Sotheby’s erre úgy reagált, hogy biztosak abban, hogy a most eladásra kínált darabot a második félidőben viselte a futballista, az úgynevezett Resolution Photomatching technológiával meggyőződtek erről. Ennek lényege, hogy a korabeli fotókkal digitálisan összevetették az aukción szereplő darabot. Az aukciósház szerint az „Isten keze” gól ünneplésekor készült fotókon egyértelműen beazonosítható a mez.

Andres Burgo újságíró, aki a két csapat történetével behatóan foglalkozott korábban a Goal.comnak megerősítette: kétségtelen, hogy Maradona második félidei meze szerepel az árverésen, elmondása szerint ezt maga a sztár is elismerte neki 2002-ben. Kiemelte, hogy eddig nem is volt kétség afelől, hogy a legendás dressz van Hodge birtokában, nem érti, most miért állt elő saját elméletével a család.

Azt nem tudni, ki tette eddig a legnagyobb ajánlatot a futball Szent Gráljaként is emlegetett mezre, mindenesetre az argentin futballszurkolók szerint annak országuk tulajdonában kellene lennie. Santi Maratea influenszer ennél is tovább ment: szerinte, ha egymillió ember fejenként 2000 pesót (mintegy 10 dollár) adna össze, akkor egészen biztosan meg tudnák venni az aukción.

Címlapkép: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's