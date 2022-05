Lesznek bajok, de kibírjuk az orosz olajembargót – mondta ki a német gazdasági miniszter

„Eljutottunk egy olyan helyzetbe, amelyben Németország képes kibírni az olajembargót”, igaz „ez nem azt jelenti, hogy nem marad következmények nélkül” - jelentette ki egy hétfői tájékoztatón Robert Habeck.

A német gazdasági miniszter múlt héten jelentette be az orosz olajimport kapcsán a fordulatot jelentő üzenetet, miszerint 25% helyett már csak 12%-os az orosz olajimport súlya és az is csak azért, mert a Berlin melletti egyik, Rosznyeft-finomítóban (Schwedt) orosz olajat vesznek, és erre a kihívásra akár „napokon belül” megoldást találnak és így gyakorlatilag nullára tudják vinni az orosz importsúlyt. Ez a megoldás egy készülő törvénytervezet, amely kisajátítási jogot is adna a német kormány kezébe ellátásbiztonsági okokra hivatkozva.

Ez a bejelentés, illetve a mögöttes háttér adott lendületet ahhoz is, hogy az Európai Unió e hétre közelebb kerüljön a hatodik uniós szankciós csomaghoz, benne az orosz olajembargó év végére tervezett meglépésével, bizonyos kedvezményeket adna Magyarországnak és Szlovákiának. Erről bővebben mai cikkeinkben írtunk:

Mindezen háttér mellett mondta ma a fentieket, illetve azt Habeck a Reuters tudósítása szerint, hogy

Még mindig nincs megoldásunk a schwedti finomítóra. Nem tudjuk garantálni, hogy a szállítások folyamatosak lesznek. Biztosan lesznek áremelések és lesz néhány kiesés. De ez nem jelenti azt, hogy olajválságba süllyedünk.

A schwedti finomító a keleti tartományokat és Berlint látja el finomított termékekkel, és Olaf Scholz német kancellár egyik tanácsadója a hétvégén a Financial Times-nak azt jelezte, hogy az a cél: az orosz olaj helyett az északi tengerparti Roctockba érkezne tankeren az olaj. Ehhez azonban mélyíteni kellene az ottani kikötőt és ki kellene építeni egy vezetéket a schwedti finomító felé. Éppen ezért a lengyelek felajánlották, hogy ha gondja lenne Németországnak, akkor ők is tudnak segíteni az olajellátás terén.

