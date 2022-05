Óriási tétté nagyította Orbán Viktor az uniós olajembargó ügyét

„Ahhoz, hogy át tudjunk állni egy új olajellátási rendszerre, nem csak az olaj ügyét kell megoldani, hanem korszerűsíteni kell a teljes magyar energiarendszert” – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a péntek reggeli rádióinterjúban , és ezzel gyakorlatilag egy több ezer milliárd forintos üggyé fokozta azt a finomítói átállítási kérdést, amiről ő maga is jelezte, hogy Magyarországnak „csak” néhány százmilliárd forintba kerülne. A miniszterelnök kijelentette: „amíg a magyar kérdés nincs megoldva, addig nincs magyar igen” az uniós olajembargóra; ami alatt valószínűleg azt értette, hogy amíg a jogállamisági eljárás miatt nem tisztázott, hogy a helyreállítási és más fejlesztési programokban mikor mennyi EU-pénz várható, addig a vétó belengetésével megakasztja az uniós olajembargó ügyét. Mindezt pedig úgy aposztrofálta az interjúban, hogy ez a magyar rezsicsökkentés fenntartása érdekében vívott harc.

Orbán Viktor a hatodik uniós szankciós csomag olajembargós terve kapcsán előbb arról beszélt, hogy az "fittyet hány" az egyes tagállamok nagyon eltérő adottságú energiarendszereire, így például arra, hogy Magyarország most csak a Barátság kőolajvezetéken kapja az olajat. Ezért kijelentette, hogy az Európai Bizottság orosz olajembargós tervét "nem tudjuk elfogadni", mert

ez a javaslat így ebben a formájában felér egy a magyar gazdaságra ledobott atombombával.

A műsorvezető kérdésére, hogy a 2023 végéig adandó haladék esetén már támogatná-e a magyar kormány a tervet, Orbán úgy reagált: meg kell nézni, hogy "miért nem megoldás ez sem". Elmondása szerint bár egyrészt lenne lehetőség rá, hogy Magyarország Horvátországon keresztül kapja a tengeren szállított nyersolajat, de ehhez Horvátországban "egy szakaszon meg kell erősíteni a cső kapacitását". Másrészt a Mol százhalombattai, illetve pozsonyi finomítóját is át kell alakítani, mert azok "kizárólag" az orosz olajra lettek tervezve, így tehát ezeket át kell állítani, ami nem megy egyik napról a másikra.

Úgy fogalmazott, hogy ez az átállítás

több százmilliárd forintnyi kiadást jelent Magyarország számára.

Szerinte az EU most azt kéri, hogy "költsünk el több százmilliárd forintot egy finomító átalakítására, ami után az ide érkező olaj az drágább lesz, mint a mostani helyzetben ismert ár." Leszögezte: erre a beruházásra "most magyar szempontból semmi szükségünk nincs”. Mindezzel arra utalt a kormányfő, hogy Magyarország triplán rosszul járna az uniós olajembargó tervével, mert

egyrészt egy meg nem térülő beruházást kellene megfinanszírozni,

másrészt a Brent ára is emelkedne az embargó hatására,

harmadrészt (és ez lenne az igazán fájdalmas a mostani helyzethez képest) a jelentős árkedvezménnyel érkező urali típusú kőolajhoz való hozzáférés is elveszne, ami után a 480 forintos üzemanyagár sapka fenntartása ellehetetlenülne.

Arra a műsorvezetői közbevetésre, hogy a Bizottság azt ígérte, besegít a költségek finanszírozásába, úgy reagált Orbán, hogy

ha majd látjuk, hogy mi az a javaslat, ami majd megfelel a magyar érdekeknek, akkor természetesen örömmel tárgyalunk.

Szerinte az asztalon lévő mostani bizottsági javaslat "létrehoz egy magyar problémát és semmilyen javaslatot nem tesz annak a megoldására. Ez elfogadhatatlan". Úgy folytatta, hogy ha az a finomítói átalakítás most hirtelen megvalósulna, amit a bizottsági javaslat sugall, akkor

holnap reggel 700 forint a benzin és 800 forint a gázolaj.

Emiatt szerinte sok ipari üzem bezárna, tönkremenne, munkanélküliség lenne és ezért fogalmaz úgy, hogy "ez egy atombomba lenne a magyar gazdaságra". (A helyzet értelmezéséhez érdemes hozzátenni, hogy a magyar, infrastrukturálisan különleges helyzet egy másik oldalról is speciális: ma a magyar energiaipar azért kapja jóval olcsóbban az olajat, mert az európai önkéntes embargók már alaposan lenyomták az uráli olaj árát. Ha ez nem lenne, akkor mi is a Brent árfolyamával számolhatnánk. Vagyis paradox módon egyelőre az olajpiaci zavarok ár oldaláról a magyar gazdaság számára nemhogy semlegesen, hanem kedvezően alakultak.)

Innen kötött át rögtön egy jóval nagyobb témára, a teljes magyar enegiarendszer átalakítására. Szavai szerint "Tehát ahhoz, hogy át tudjunk állni egy új olajellátási rendszerre, nem csak az olaj ügyét kell megoldani, hanem korszerűsíteni kell a teljes magyar energiarendszert, hogy az képes legyen olcsóbban előállítani az energiát. Meg kell építenünk Paksot, és növelni kell a napenergiát. Tehát egy nagyon komoly, több ezer milliárd forintos beruházásról beszélünk, mert nemcsak a termelést, hanem a szállítást, a vezetékrendszert és mindent át kell építenünk. Ezeket mi szépen kiszámoltuk, pontosan tudjuk, hogy mire van szükségünk."

Ezután úgy folytatta:

Először is kell öt év. Tehát mire az egész folyamat lezárul, az öt év. Ezért az egy vagy másfél évvel nem megyünk semmire.

Ezzel tehát azt a bizottsági felmentési javaslatot is elutasította, ami 2023 végéig adott volna haladékot Magyarországnak és Szlovákiának az embargó alól. Ezután a kormányfő sorolta, hogy "kell pénz, hogy átalakítsuk a finomítókat, és kell több ezer milliárd forint, hogy átalakítsuk a magyar energiaszállítási és betáplálási rendszert." Itt rögtön hozzátette:

Erre van pénzünk, mert az Európai Unió erre ad pénzt, ha adja. De csak papíron van meg ez a pénz, mert eddig nem adták ide (a helyreállítási pénzre utalt - a szerk.). Amíg ezt nem adják ide, addig hozzá sem tudunk kezdeni ilyen nagyságrendben ehhez a munkához, vagy máshonnan kell pénzt szereznünk, mondjuk a pénzpiacról, és akkor négy-öt év alatt az egész folyamat levezényelhető.

A fentiek alapján a kormányfő gyakorlatilag összekötötte az uniós olajembargó ügyét egy ezzel párhuzamosan, a helyreállítási programról zajló egyezkedési folyamattal, amibe "bezavar" a minap elindított uniós jogállamisági eljárás ügye.

A kormányfő már márciusban levélben kérte, hogy a helyreállítási hitelkerethez is rugalmasan hozzá tudjon férni Magyarország a támogatási keret mellett. Azóta a fentiek alapján már jól láthatóan kiszámolta a kormány, hogy milyen fejlesztésekre mennyi pénzt szeretne ezen teljes program keretében kapni (és az Operatív Programokban) és most azt a jelzést szeretné a háttértárgyalások segítségével megkapni, hogy ezekre a célokra valóban számíthat-e pénzre és mikor. Persze alternatívaként felvillantotta a piaci alapú forrásbevonás (eladósodás) lehetőségét a miniszterelnök, hogy abból indítsa el a tervezett fejlesztések finanszírozását.

Ezek után Orbán a műsorban annak átgondolását sürgette az uniós vezetőknél, hogy érdemes-e ekkora költség igényű beruházásokat végrehajtani akkor, ha azok csak 4-5 év múlva lesznek készen, miközben a háború most zajlik. Szerinte ezek olyan szempontok, amelyeket a miniszterelnököknek újra meg kell beszélnie, amellyel arra utalt, hogy az egész uniós olajembargó vitáját el szeretné húzni a május 30-31-i EU-csúcsig (ha addig nem lesz esetleg rendkívüli EU-csúcs), így tehát addig nem lesz alku. Mivel az Európai Tanácsban minden tagállam egyetértésére szükség van egy-egy döntéshez, azaz minden tagállam kezében ott a vétó lehetősége, ezért leszögezte:

Amíg a magyar kérdés nincs megoldva, addig nincs magyar igen.

Ezzel indokolta azt, hogy miért küldte vissza "postafordultával" az Európai Bizottság elnökének az olajembargós javaslatát átdolgozásra Brüsszelbe és "várjuk az új javaslatot". Hozzátette: ő nem konfrontálódni akar az EU-val, hanem az együttműködésben és a párbeszédben érdekelt, de "ez csak akkor lehetséges, ha a mi érdekeinket figyelembe veszik".

Ezután a műsorvezető rákérdezett, hogy ha az olajembargós javaslatot elfogadná az Európai Unió, akkor a rezsicsökkentés is veszélybe kerülne-e, Orbán Viktor úgy reagált:

Ha ezt most elfogadtuk volna, ha nem küldtem volna ezt vissza tegnap, akkor hétfőtől itt a rezsicsökkentésnek - lehet hogy itt túlzok -, de az év végétől vége van. Mert a rezsicsökkentés egy nagyon nehéz pénzügyi konstrukció, az patikamérlegen lett kialakítva, hogy hogyan tudjuk védeni a családokat.

Úgy folytatta: "Emögött pénzügyi számítások vannak, és ez teljesen fölborult volna. Tehát azt biztosan mondhatom a tisztelt hallgatóknak, hogyha nem oldják meg a magyar kérdést és ha anélkül vezetnek be akár olajembargót, akár később gázembargót, - mert a végére ide akarnak eljutni -, akkor a rezsicsökkentésnek vége van. Ezek után leszögezte:

Az a harc, amit én most folytatok, az a magyar rezsicsökkentés megvédéséért folytatott harc.

A fentiekkel Orbán Viktor arra utalt, hogy az olajembargó eleve drágítaná a nyersolaj és a finomított termékek árát, így ez a magyar energiatermelés költségét is növelné, ha pedig később a gázembargóról is döntés születne (ez azért a mai tudásunk szerint még elég messze van), akkor a rezsicsökkentés legnagyobb terhét okozó magas piaci gázár még tovább drágulna, ezzel pedig fel kellene adni a rezsicsökkentést.

A kormányfő szerint nem az az igazi kérdés, hogy mi mennyibe kerül majd, hanem az, hogy "lesz-e egyáltalán", azaz az ellátásbiztonság a fő kérdés. Szerinte az uniós olajembargós javaslat "egy olyan helyzetet idézhet elő, hogy egész egyszerűen nem lesz Magyarországon üzemanyag" és az ipar számára fontos finomított termékek sem. Ezért is utasította vissza a bizottsági javaslatot.

Az előző öt uniós szankciós csomag kapcsán utalt rá, hogy azokat végső soron azért támogatta, mert a többiek nagyon akarták és az uniós egységet fontosabbnak tartotta, mint azt, hogy a szankciók negatív európai és magyar gazdasági hatásai miatt esetleg vétózzon. Ezután kijelentette:

Magyarország vétóját fent kell tartani a magyar szempontból legfontosabb kérdésekre, mert egyébként teljesen elveszítjük az összes barátunkat, társunkat az Európai Unióban.

Utalt rá: már a szankciós körök elején is jelezték, hogy az orosz fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos szankciók vörös vonalnak számítanak Magyarországon, "'mert az olaj- és a gázembargó az tönkretesz bennünket, de csak jönnek tovább és ez az a pont, ahol megálljt kell parancsolni". Hozzátette: akkor is vétózna Magyarország, ha az orosz ortodoxok vezetőjét, Kirill pátriárkát is szankciós listára akarná tenni az EU, mert szerinte vallási kérdésekben nem szabad szankciókat kiróni.

Összességében úgy tűnik, hogy a bucsai és más ukrán területeken történt orosz mészárlásból fakadó uniós olajembargó ügyét és az ezzel párhuzamosan a magyar helyreállítási programról zajló tárgyalások ügyét összekapcsolta a kormányfő azért, hogy közben a jogállamisági vita kifutásában is tisztábban láthasson. Nem tudni ugyanis, hogy mikor és egyáltalán mennyi uniós pénz várható, így az olajembargó miatti finomítói, illetve a magyar energiarendszerbeli átalakítások forrása sem látszik még teljesen. Azzal, hogy a kormányfő a következő uniós csúcstalálkozó napirendjére szeretné emelni az olajembargóról szóló vitát, nem tud megszületni a mai tagállami nagyköveti ülésre tervezett az alku még úgy sem, hogy például a szlovákok és a csehek mellett a Mol is 3 éves felmentést kérne az olajembargó alól. Ezzel tehát egyelőre megakadna az uniós döntéshozatal ebben a kérdésben, így a jövő hétfői moszkvai győzelem napi ünnepségekre sem tudna erős, egységes üzenetet küldeni az EU arról, hogy a különféle kegyetlen háborús lépések milyen középtávú orosz költségvetési következményekkel járnak.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala