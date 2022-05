Lélektani határok szakadták át az USA-ban és Európában - felrobbanthatja a piacot a nem várt felismerés?

Tovább emelkedtek az amerikai kötvényhozamok, a 10 éves kötvény már 3% felett fizet a befektetőknek. Ilyenre utoljára 2018-ban volt példa, de a hozamemelkedés sebessége még látványosabb. A hozamgörbe továbbra is lapos, de legalább már nem inverz - de az utóbbit sem úsztuk meg. A hozamok emelkedését a Fed lépéseivel kapcsolatos várakozás hajtja: a piac egyszerűen nem hiszi el, hogy a Fed által elgondolt kamatpálya nem olyan meredek, mint ahogy azt ők maguk képzelik, ezért a hozamok látványosan elszakadtak az irányadó kamattól. A kilátások is a Fed lépésein, elsősorban viszont az infláción múlnak - és nagyon könnyen lehet, hogy vízválasztóhoz érkezünk a következő napokban. Az európai hozamok is emelkednek, Japánban viszont a jegybank gátat szab a folyamatnak - utóbbi ország egyébként iskolapéldája annak, miért kerül sokba, ha egy jegybank szembe akar menni a globális trenddel.