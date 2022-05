Megérkezett az áremelkedés, és ez csak a kezdet: itt az 1000 forintos sütemény, a 400 forintos fagyi, egyre drágább a lángos is

Az idei strandszezonban is áremelkedéssel fognak találkozni a nyaralók. Az általunk megkérdezett cukrász és vendéglátós ipartestületi szakemberek megjegyezték, hogy természetesen nagy árkülönbségek tapasztalhatók majd a nyaralóhelyek éttermi-, büfé- és cukrász árazásai között, de alapvetően valamennyi vállalkozó magasabb fogyasztói árakkal kénytelen majd fogadni a vendégeket. 300 forint alatti gombócárral már nem lehet például hosszútávon nyereségesen működtetni egy cukrászdát. Az átlagár itt 400 forint körül lehet. A cappuccino reális ára pedig 6-700 forint között van. A büféknél kevés esély van az 1000 forint alatti lángosra is a felkapott nyaralóhelyeken. Az éttermek már idén minimum 8, de van, ahol 10-15 százalékkal emelték az áraikat. Nagyon nem is tehetnek mást a többszörösére ugró energiaárak, és drasztikusan emelkedő alapanyagköltségeik miatt.

Tovább drágulnak idén a strandbüfék

A Portfolio kíváncsi volt arra, hogy a szállásárak emelkedése mellett mennyire ugorhatnak meg idén a kiegészítő szolgáltatások árai, magyarán a napközbeni étkezés a nyaralóhelyeken. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke megkeresésünkre azt mondta:

elég nagy különbségek tapasztalhatóak az országban, de a legtöbb olyan vendéglátóhelyen, amelyek életben is akarnak maradni, bizony kicsit mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk idén a vendégeknek.

„Egy szelet torta átlagára közelít már az 1000 forinthoz, egy gombóc fagylalt ára pedig átlagosan 400 forint körül van jelenleg. Ezek a minőségi termékekre vonatkoznak. Természetesen még mindig vannak olyan helyek, ahol például 300 forint alatt van egy gombóc fagylalt ára, de rentábilisan nem lehet ilyen áron hosszútávon üzemelni” – vázolta a várható árazásokat az édesipari szakember.

Szerinte az olcsóbb termékeket adó büfék vagy cukrászdák valószínűleg vagy az alapanyagokon „spórolnak”, vagy egyszerűen előbb-utóbb be kell majd zárniuk.

Ők sem a fejlesztést, de még a karbantartást sem tudják majd az árbevételükből kigazdálkodni. A cukrászdák az olyan népszerű termékeknél sem tudnak természetesen csodát tenni. Ha a benzinkutaknál is már 6-700 forint között mozog egy cappuccino ára, akkor ilyen árazás várható a cukrászdákban is. Pláne akkor, ha az alapanyagok mellett még egy-két ínyenc finomság is belekerül a kávéálomba. A minőségi gasztronómiai élvezetet a kávénál is meg kell fizetni.

Jelentős eltérések lehetnek régiónként

Egyes települések között is lehetnek különbségek, mert általában egy felkapottabb helyen kicsit drágábban kínálják a termékeket, mint egy kisebb faluban, de ma már ez sem mindig igaz, mert ezt már inkább az üzletpolitika határozza meg elsődlegesen és nem az elhelyezkedés. „Ha kitűnő minőséget kínálunk, akkor azt ma az ország bármely pontján el lehet adni „minőségi áron”, mert mindenhol jelen van már a minőséget és nem csak a mennyiséget kereső igényes vevőkör” – adott egy másik támpontot az árak értelmezéséhez és elviseléséhez Erdélyi Balázs. Hozzátette:

A mostani szükségszerű áremeléseknek közel 30 százalék körülinek kellene lenniük, de ezt nem minden üzletben tudják érvényesíteni, vagy nem merik meglépni, pedig a jövőjük forog most kockán.

Az ipartestületi vezető ezt azzal indokolta, hogy napról napra, drasztikusan nőnek a költségeik. A cukrászati szakmában fontos és nagymennyiségben felhasznált alapanyagok például a tejtermékek és a gyümölcsök. Ezeknek az árai már szinte a duplájára emelkedtek az előző évhez képest. „Az energia árak – akinek lejárt a lekötött szerződése – akár háromszorosára is nőhetnek.

Ha egy üzlet eddig 400 ezer forint villanyszámlát fizetett, most 1 millió 200 ezer forintról is érkezhet számla, amit egyre nehezebb kitermelni, sőt szinte lehetetlen

– indokolt Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Magyarországon más a lélektani ár, mint Ausztriában

Már az 1000 forintot közelítő szelet sütemény ár is közelíti a magyar vendégek árérzékenységi határát, pedig a magyar cukrászdák még mindig jócskán alatta vannak az európai áraknak. „Ausztriában 4-5 euró (1520-1900 forint) egy szelet sütemény, ami a duplája az itthoni átlagos ilyen jellegű termékeknek. A költségeink, vagy az alapanyagok szinte már semmivel sem kerülnek kevesebbe itthon, mint a szomszédos országokban, de az eladási áraink mégis jóval alacsonyabbak” – magyarázta helyzetüket Erdélyi Balázs. Szerinte idehaza így nem lehet jelentős profitot sem realizálni, ami miatt a vállalkozások működése, jövője is veszélybe kerülhet.

Jobb híján most próbálják megtalálni az arany középutat a cukrászdák üzemeltetői, tulajdonosai, mert a vendégeiket ugyan nem szeretnék elveszíteni, de a költségemelkedések miatt muszáj folyamatosan emelni az áraikon.

Az orosz-ukrán háborúnak érdekes módon a cukrászati termékekre is van hatása. Egyrészt a már említett energiaáremelkedés révén érzik ezt a piaci szereplők, de Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint

sokan tartalékolhatnak és visszatarthatják az alapanyagokat, ami további áremelkedéshez vezethet.

A nagykereskedők sokszor nem tudják leszállítani a megrendelt mennyiségben az árut a cukrászdáknak, mert ők sem kapják meg a lekötött mennyiségeiket, ezért megpróbálják igazságosan elosztani a rendelkezésre álló készleteiket.

Pont ma kaptunk egy telefonhívást, hogy nincs elegendő cukor a nagykereskedőknél, pedig ez egy alapvető és kihagyhatatlan alapanyag a cukrászatban, még ha egyre kevesebbet is használ belőle a szakma, mert ma már nem olyan édesek a termékek.

- fogalmazott. Akinek van most elegendő alkalmazottja és elegendő alapanyaga is, az igazán boldog lehet! Azt azért remélem, hogy nem fogunk odáig eljutni, hogy a „háborús recepteket” kelljen újra elővenni” – zárta gondolatait Erdélyi Balázs.

Mennyi lehet az annyi?

Iparági szereplők szerint a vendéglátásban is jelentős áremelkedés volt, és még lesz is a következő időszakban a büféárukat tekintve. A lángos ára a szezon elejére 1000 forintra is emelkedhet. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a nyári éttermi és vendéglátós árakkal kapcsolatban azt mondta, nem tudja megmondani, hogy mennyibe kerül majd egy lángos, hiszen az ország különböző területein óriási eltérések lehetnek. Az viszont látszik, hogy aki nem kezdett el árakat emelni már év elején, az idén azt kockáztatja, hogy tönkre megy.

„Sok kis- és középvállalkozás, akár a nyaralóhelyek környékén dolgozó éttermek is, csak nehezen mernek árat emelni a koronavírus-járvány hatásai után. A vállalkozók egy jelentős része úgy van vele, hogy nem akarja elriasztani a vendégeket. Ezeknek a szolgáltatóknak, sokszor alig van egy-két alkalmazottjuk, könyvelési és számviteli tapasztalatuk pedig végképp nincs. A megugró költségeik miatt pedig azt kockáztatják, hogy ha nem emelnek az áraikon, bizony tönkre mennek” – vázolta a helyzetet Kovács László. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke példaként azt említette:

ha egy vállalkozó tavaly 25 Ft/KWH áron vásárolta az áramot, előfordulhat, hogy erre az évre 150 Ft/KWH-ra megy fel a költsége. Márpedig egy 6-szoros áramköltséget vagy egy többszöröződő földgázköltséget nem lehet hatékonysággal vagy nagyobb forgalommal kitermelni.

„A tejföl ára egy év alatt 80 százalékkal ment fel, a sütéshez szükséges étolaj pedig még ennél is nagyobb mértékben drágult. Sőt, időszakosan már előfordul, hogy nincs is, vagy csak bizonyos mennyiséget lehet venni, amit nem értek, mert a most piacon lévő étolajhoz nem idén aratták le a napraforgót. Ennek nem lehet még az orosz-ukrán háború az oka” – véli Kovács László.

Az ipartestületi elnök szerint az élelmiszeralapanyagokkal kapcsolatos kereskedői visszatartás vagy éppen a piaci szereplők túltartalékolása érezhető most.

Úgy látja, hogy az eddigi 8-15 százalékos éttermi- vagy büféáremelések még nem is fedezik a valódi költségeiket a vállalkozóknak. Inkább 25-30 százalékos emelés lenne a reális.

Kovács László rámutatott, hogy fokozatos drágulás várható, főleg a balatoni szezon beindulásával, mert a munkaerőhiány miatt sok helyen ismét drasztikusan emelkedhetnek a munkabérek. Sokan, a koronavírus időszak keserű tapasztalatai miatt még mindig nem mernek visszatérni ebbe a szektorba, és inkább maradnak azon a pályán, ahol kényszerből helyezkedtek el.

Címlapkép: Getty Images