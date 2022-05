Megérkeztek a valaha volt legfertőzőbb koronavírus-mutánsok: Magyarországot sem fogják elkerülni

Szinte biztos, hogy Magyarországot sem kerülik el a koronavírus Dél-Afrikában felfedezett variánsai, amelyeket már Európa több országában is kimutatták. A BA.4 és a BA.5 mutánsokat a WHO az aggodalomra okot adó változatok között tartja számon a többi omikron-alfajjal együtt. „Az új SARS-CoV-2-változatok a jelek szerint nagyjából félévente váltják egymást, de a tudósok már csak azt figyelik, okoznak-e súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedéseket” – magyarázza Kemenesi Gábor virológus. Szerinte jelenleg minden eszközünk megvan ahhoz, hogy biztonságban legyünk a Covid-19-től.

Az Egészségügyi Világszervezet a koronavírus két változatát sorolja jelenleg az aggodalomra okot adó kategóriába: a deltát és az omikront, annak összes alfajával együtt. Az omikron 2021 novemberében bukkant fel egyszerre több országban, majd vált gyakorlatilag egyeduralkodóvá világszerte. Ehhez hozzásegítette saját alkalmazkodóképessége, amelynek köszönhetően az eredetitől eltérő alfajokat is létrehozott, ezeket BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 elnevezéssel illetik.

Cseles testvérmutánsok

Az utolsó két ismert változat, a BA.4 és BA.5 egyre aktívabban fertőz, elsősorban Dél-Afrikában, ahol először azonosították, de már Európában, az Egyesült Államokban, illetve Kanadában is találkoztak vele. Penny Moore, a johannesburgi Witwatersrand Egyetem virológusa a Nature-ben határozott esetszám-emelkedésről beszélt, amit teljes mértékben a BA.4 és a BA.5 vezérel.

Őrülten sok fertőzést látunk. Csak a laboromban hat ember beteg

– mondta Penny Moore.

Az omikron eleve nagyobb fertőzőképességet mutatott elődeinél, és most több tanulmány azt állítja, hogy a BA.4-re és a BA.5-re ez méginkább igaz. A Tulio de Oliveira, a dél-afrikai Stellenbosch Egyetem bioinformatikusa és munkatársai által végzett elemzések szerint a BA.4 és a BA.5 tavaly december közepén, illetve 2022 január elején jelent meg a Dél-Afrikai Köztársaságban, és jelenleg már a COVID-19-esetek 60-75 %-át teszik ki ott. Az esetszámok növekedése alapján – ez átlagosan 5000 új fertőzés naponta a márciusi 1200 körüliről – Tulio de Oliveira csapata úgy becsüli, hogy a változatok valamivel gyorsabban fertőznek, mint a BA.2 alfaj.

Jesse Bloom, a washingtoni seattle-i kutatóközpont virális evolúciós biológusa egyetért azzal, hogy a BA.4 és a BA.5 gyorsabbak a többi omikron-alfajnál. Ezt két lehetséges okkal magyarázza:

a variánsok vagy eleve jobbak az átvitelben, vagy ügyesebben ki tudják kerülni például azokat az antitesteket, amelyek az előző Covid-fertőzések vagy a védőoltások nyomán kialakultak.

A BA.4 és a BA.5 egyaránt hordoz egy kulcsfontosságú mutációt a tüskefehérjékben – ez az a vírusfehérje, amely a fertőzésért felelős és az immunválaszok elsődleges célpontja. Bloom csapata korábban azt találta, hogy ez a mutáció segíthet a mutánsoknak a vírusblokkoló antitestek elkerülésében. Az Africa Health Research Institute munkatársa, Alex Sigal virológus a csapatával végzett laboratóriumi kísérletek alapján azt állítja:

bár a BA.4 és BA.5 azon képessége, hogy kikerüljék az immunitást, nem drámai, de elég bajt okozhat, és újabb járványhullámhoz vezethet.

Az új változatok ugyanakkor valószínűleg nem okoznak sokkal súlyosabb betegségeket, mint elődeik, különösen a beoltott embereknél – mondta Sigal egy Twitter-bejegyzésben.

A kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma mindenesetre nem nőtt az utóbbi időben jelentősen Dél-Afrikában.

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Portfolio-nak azt mondta, ahogyan korábban, úgy most is csak tapasztalati úton tudjuk majd megmondani, mennyire veszélyesek az új omikron-alfajok. Egy dolgot azonban fontos látni: egy vírusváltozat veszélyessége szempontjából már nem a nettó esetszám a mérvadó, hanem az, hogy milyen arányban okoz súlyos fertőzéseket, mennyire terheli meg az egészségügyi rendszereket. Erre azokban az országokban, ahol a korábbi omikron-változatok járványhullámokat idéztek elő, és elég magas, illetve megfelelő minőségű (azaz három dózisú) az átoltottság, nem igazán kell számítani, de persze ez is függ más tényezőktől is, főként a vírus változásaitól.

A kutatók szerint tehát még túl korai lenne megmondani, hogy a BA.4 és a BA.5 mennyire terheli majd meg az egészségügyi rendszereket. „Dél-Afrikában üresek a kórházak, és nagy a lakossági immunitásunk” – mondta de Oliveira a Nature-nek. A bioinformatikus a vírusvariánsokkal kapcsolatban egy érdekes jelenségre is felhívta a figyelmet: a SARS-CoV-2 járványhullámai kezdenek mintázatokba rendeződni, és a keringő törzsekből időszakonként új hullámok bukkannak fel.

Ezek az első jelei annak, hogy a vírus másképp fejlődik a világjárvány első két évéhez képest, amikor a variánsok a semmiből jöttek

– közölte a kutató.

A BA.4 és a BA.5 terjedésével kapcsolatban Tom Wenseleers, a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem evolúciós biológusa úgy vélekedett: „Mindent összevetve úgy tűnik, hogy egy jelentős új fertőzési hullám biztosan jön.” Szerinte azonban nem azonnal, mert bár több európai országban és Észak-Amerikában is észlelték ezeket a vírusvariánsokat, a közeli rokon BA.2 változat ezeken a helyeken nemrég söpört végig, így a lakosság immunitása magas lehet – mondja Wenseleers.

Szerinte talán emiatt kisebb lesz a mutánsok előnye, és nem fognak nagy járványhullámot okozni.

Influenzaszerűvé szelídülhet, de okozhat meglepetést

Az omikron-variánsból, mint a jelenlegi fő „uralkodóházból” mindig jön majd egy-egy újabb mutáció, amelyik jobban fertőz, de a szerzett vagy a védőoltás által kiváltott immunitás megvéd minket a kórházba kerüléstől, vagyis sokkal jobb a helyzet, mint korábban bármikor – mondta Kemenesi Gábor.

Szerinte most biztonságban vagyunk, ezt megszereztük azzal, hogy a vírus kezeléséhez minden eszköz – vakcina, távolságtartás, maszkhasználat – a kezünkben van, és aki ezekkel a megfelelő időben és helyen él, amikor szükség van rá, az az újabb és újabb mutációk felbukkanásakor is biztonságban lesz.

A kellően magas átoltottságú országokban látszik, hogy a halálozás a BA.4 és a BA.5 erősödő terjedése mellett is alacsony szinten tartható

– hangsúlyozta a kutató. Kemenesi Gábor hozzátette: a vírus evolúciója egyre kiegyensúlyozottabbnak tűnik, mert ugyan még bőven vannak random mechanizmusok, a mintázatok alapján azt látni, hogy nagyjából hathavonta kezd dominánssá válni egy új változat.

Az, hogy a vírus változása kiszámíthatóbb, segíthet abban, hogy világjárvány helyett helyi járványokat okozzon csupán, de ez sokkal inkább attól függ, hogy mennyire erős a populációs védelem, vagyis mekkora az átoltottság. Minél nagyobb teret adunk a vírusnak, a vírus változásainak, annál nagyobb esélyt is adunk. A potenciál benne van, ezért alkalmazkodóképesnek kell lennünk, ahogyan a vírus is az. Tudomásul véve, hogy a koronavírussal hosszú távon együtt kell élnünk, és amíg ilyen kaotikus a helyzet, addig ébernek kell maradnunk, és az új helyzetekhez gyorsan adaptálódnunk - fogalmazott a kutató.

Ez más tudósok szerint is kulcsfontosságú, mert jócskán okozhat még meglepetéseket a SARS-CoV-2. A delta-változat is itt van még velünk, és ahogy nő az omikronnal, illetve bővülő családjával szembeni globális immunitás, akár egy delta-mutáció is erőre kaphat. Penny Moore virológus szerint ugyanakkor ha a SARS-CoV-2 ezen az úton halad tovább, evolúciója hasonlíthat más légúti fertőzésekhez, például az influenzához. Hangsúlyozta:

Ha így lesz, az azt jelenti, hogy leginkább évszakhoz kötött, időszakos fertőzési hullámok jelzik majd csak a jövőben, hogy a koronavírus még mindig köztünk van.

Címlapkép: Getty Images