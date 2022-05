Bérvita: hogyan alakultak a magyar bérek a visegrádi országokhoz viszonyítva?

A bérvita kiindulópontja egy látványos ellentmondás. Magyarországon a nominális bértömeg emelkedését tekintve

egymástól lényegesen eltérő folyamatokat jelez a KSH kétféle bérstatisztikája. a nemzeti számlákBól kiinduló Statisztika (NSZ) szerint a 2010-es évek bérnövekedése sokkal alacsonyabb volt, mint amit a gyakrabban idézett munkaügyi (kereseti) statisztika (IMS) mutat.

Cikksorozatom első részében rámutattam, hogy az IMS által jelzett, a GDP-ét meghaladó bértömeg-növekedésnek ellentmondanak a magánfogyasztás és a magánberuházás változására vonatkozó makrogazdasági adatok. Ha viszont az IMS szerinti bruttó bérdinamika nem illeszthető a makrogazdasági kép egészébe, akkor ez vélhetően érvényes a KSH hivatalos nettó bérindexére is, amely az IMS bruttó kereseti indexének a dolgozói adófizetésekkel való kiigazításán alapul.

A bérvitáról

A keresetek alakulása azért került a figyelem középpontjába, mert az elmúlt években több közgazdász rámutatott, hogy a hazai bérnövekedést illetően az egyes statisztikák gyökeresen eltérő képet mutatnak. A január végén Dedák István a legfrissebb adatok alapján értékelte a jelenséget a Portfólión, és arra jutott, hogy a korábbi megállapításával összhangban az ellentmondás továbbra is fennáll. A KSH szakértőinek írása is erre a vitára reflektált, és ebből kiderül, hogy az IMS szerinti bértömeg-emelkedés jóval meghaladja az NSZ által mért ütemet, amely utóbbi igyekszik kiszűrni a fehéredés hatását. A jelenségről más közgazdászok is írtak, például Nobilis Benedek itt, Oblath Gábor itt, Eppich Győző pedig itt.

A cikksorozat második részében a hazai bérstatisztikák körüli furcsaságokat nemzetközi összehasonlításokra támaszkodva igyekszem érzékeltetni: a visegrádi országokkal egybevetve tekintem át a hazai munkatermelékenység, valamint a bérek különböző mutatóinak változását. A nominális és reálszintek összehasonlítását kihagyom (erről lásd a már hivatkozott hozzájárulásomat a Munkaerőpiaci Tükörhöz), mivel a dinamikákban mutatkoznak a lényeges eltérések. Mielőtt azonban a nemzetközi összevetésre kitérek, szükséges néhány fogalom tisztázása.

Termelői (bruttó) versus fogyasztói (nettó) nominális bér. A munkabér a munkáltató szempontjából költséget, a dolgozó szempontjából jövedelmet jelent. A bérköltségnek a „szuperbruttó”, a bérjövedelemnek pedig a nettó bér az alkalmas mutatója. Az előbbi tartalmazza a bérekhez kapcsolódó, a munkáltató és a dolgozó által fizetett közterheket (adókat, járulékokat), az utóbbi pedig az, amit a dolgozó hazavisz. Az egy dolgozóra jutó nettó átlagbér értelmezése azonban nem triviális, ha a dolgozói adófizetéshez családnagyságtól (illetve egyéb ismérvektől, például kortól) függő adókedvezmények is kapcsolódnak.

A bruttó bér a bérköltség és a nettó bér között helyezkedik el: a dolgozói adófizetéssel növelt nettó bért jelenti. Közgazdasági szempontból nincs különösebb jelentősége, de ha nem nagyon változik a dolgozói adókulcs, a nettó bérdinamika reprezentánsának tekinthető. A bruttó munkajövedelem a bruttó béren felül a munkavégzéshez kapcsolódó (pl. étkezési, utazási stb.) munkáltatói juttatásokat is tartalmazza.

Reálbér. A termelői reálbér a termelés árindexével deflált nominális (szuper-) bruttó bérköltség, amely a munkatermelékenységgel összehasonlítva értelmezhető. A termelékenységétől elmaradó termelői reálbér-emelkedés a profithányad emelkedését, a fordított reláció viszont a profithányad csökkenését jelezheti. A fogyasztói reálbér a fogyasztás árindexével deflált nettó nominális bér, ami például a háztartások fogyasztási kiadásainak alakulásával vethető egybe. Az alternatív árindexek alkalmazásának jelentőségét jól érzékelteti, hogy a 2010 és 2019 közötti időszak egészében Magyarországon a fogyasztói árak emelkedése (21,7%) mintegy 11 százalékponttal maradt el a GDP deflátorétól (33%).

A bruttó reálbér, illetve a bruttó reál-munkajövedelem – mivel se nem valódi reál-bérköltség, se nem valódi reál-bérjövedelem – az elemzés céljától függően, a termelés és a fogyasztás árindexével egyaránt számszerűsíthető. A hazai viszonyokat tekintve, a termelés árindexével deflált bruttó reál-munkajövedelem és a szuperbruttó reálbérköltség változása közötti rés nagyjából azt jelzi, hogy a munkáltatói járulékcsökkentés mennyivel mérsékelte a foglalkoztatás reálköltségeit a kifizetett bruttó reálbérekhez (munkajövedelemhez) viszonyítva. A fogyasztói, illetve termelési árindexszel deflált bruttó munkajövedelem változása közötti rés pedig hozzávetőleg azt mutatja, hogy a dolgozó mennyit nyert a kétféle árindex szétnyílásán. Az alábbi keretes írás az NSZ béradataival illusztrálja a kétféle rés alakulását a 2010 és 2019 közötti időszakban.

A termékegységre jutó nominális bérköltség (nominal unit labour cost, ULC: fajlagos bérköltség) változása a nominális bérköltség/alkalmazott és a termelékenység (a reál hozzáadott érték/foglalkoztatott) változásának a hányadosa. Belföldi elemzésekben – az árindexszel összehasonlítva – a béroldali inflációs nyomás meglétéről vagy annak hiányáról tájékoztathat, nemzetközi összehasonlításban pedig – azonos valutában kifejezve – a más országokhoz viszonyított költség-versenyképesség egyik mutatójának tekintik.

A termékegységre jutó reál bérköltség (real unit labour cost) alakulása logikusan, de sokakat megtévesztő módon, nem reál-, hanem nominális változásnak, nevezetesen a bérhányad alakulásának a mutatója. A nominális ULC változását jelző arányszámnak a számlálóját (a nominális bérköltséget) a termelési árindexszel elosztva ugyanis a termelői reálbért kapjuk eredményül, amelynek a termelékenységéhez viszonyított változása a bérhányad változását jelenti.

A munkatermelékenység változását az egy foglalkoztatottra jutó GDP volumenindexével mérem.

A termelői és a fogyasztói bruttó reálbér változása közötti rés összetevői

Az NSZ adatai szerint 2010 és 2019 között a GDP deflátorral számított szuperbruttó (termelői) reálbértömeg évi átlagban 2,4, a bruttó reál munkajövedelem-tömeg pedig 2,9%-kal, a reál-GDP-vel azonos ütemben nőtt. Azt persze nem tudjuk, hogy mennyivel nőtt volna a reál munkajövedelem járulékcsökkentés nélkül, de tény, hogy ez utóbbi a munkáltató szempontjából évi átlagban 0,5 százalékponttal mérsékelte a reálbérköltség növekedését a kifizetett bruttó reálbéréhez viszonyítva. A dolgozók viszont biztosan nyertek azon, hogy az ő szempontjukból a bruttó munkajövedelem növekedése – amennyiben azt a nettó jövedelememelkedés reprezentánsának tekintjük, és a CPI-vel defláljuk – évi átlagban mintegy 4%-ot tett ki, ami 1,1 százalékponttal meghaladta a termelés árindexével deflált bruttó jövedelem növekedésének ütemét.

Ha tehát a 2010 és 2019 közötti időszak egészét tekintjük, a fogyasztás árindexével deflált (fogyasztói) bruttó reálbér és a termelés árindexével deflált szuperbruttó (termelői) reálbér közötti növekedési rés mintegy egyharmada tulajdonítható a járulékcsökkentésnek, a többi a kétféle árindex szétnyílásához köthető. A járulékcsökkentés azonban 2016-ban kezdődött, és ha csak a 2016 és 2019 közötti időszakot nézzük, akkor az arányok jelentősen megváltoznak: az éves növekedési rés az időszak egészét jellemző 1,1-ről 3,7 százalékpontra tágult, amelynek 55, illetve 45%-a tulajdonítható a járulékcsökkentésnek, illetve az inflációs mutatók közötti különbségnek.



Amint azonban Simonovits András és Dedák István rámutattak, a járulékcsökkentés fenntarthatósága (más adók emelése nélkül) erősen kétséges, arra pedig semmi ok nincs számítani, hogy a fogyasztói árindex folyamatosan elmarad a GDP-deflátor emelkedésétől.

A bruttó bérköltség fogalma a nemzeti számlák (NSZ) munkavállalói jövedelem (MJ) kategóriájának (angolul: compensation of employees) feleltethető meg, amely – nemzetközileg egységesen – a munkáltató által fizetett járulék, valamint az adókat is tartalmazó bruttó bérek és keresetek (BBK) összege, ezért a MJ a „szuperbruttó” bér mutatójának tekinthető. (A félreértéseket elkerülendő: az NSZ szerint „munkavállalói jövedelem” nem azonos a továbbiakban tárgyalt, a munkaügyi statisztika szerinti „bruttó munkajövedelemmel” – az elnevezések nem tőlem származnak).

Későbbi mondandóm szempontjából nagyon fontos, hogy az NSZ nem tartalmaz a nettó bérekre vonatkozó információt.

Magyarországon 2018-ig az úgynevezett intézményi munkaügyi adatgyűjtésen alapuló statisztika (IMS) volt a nettó bérekre vonatkozó forrás (ez 2019-ben módosult, ami azt jelenti, hogy ettől az évtől az adatok nem feltétlenül hasonlíthatók össze a korábbiakkal). Hangsúlyozni kell, hogy amíg az NSZ-ben szereplő MJ és BBK – a statisztikusok szándéka szerint – a gazdaság egészét (az illegális, a nem hivatalos, továbbá az „adókímélő” tevékenységeket is) lefedik, addig a hazai nettó bérek forrása (az IMS) a négy főnél több dolgozót alkalmazó gazdasági egységeknél teljes munkaidőben foglalkoztatottakat – az NSZ szerinti alkalmazotti létszám mintegy kétharmadát – fedi le.

A munkaügyi statisztika is tartalmaz a bruttó munkajövedelemre (BMUJ) vonatkozó, az NSZ bruttó bérek és keresetek (BBK) mutatójával fogalmilag azonos tartalmú adatokat, aminek szempontunkból abban áll a jelentősége, hogy a kétféle statisztika között a bruttó munkajövedelem fogalma képezi a hidat. Ennek szerepére később térek vissza, amikor igyekszem megbecsülni, hogy nemzetgazdasági szinten mekkora lehetett a hazai nettó béremelkedés.

A következő szakaszban ismertetendő nemzetközi összehasonlítás során a bruttó és nettó keresetet illetően az Eurostat „Annual net earnings” című adatbázisára támaszkodom, amely – a családnagyság és az átlagkeresethez mért arány szerint kategorizált – országok között egybevethető adatokat tartalmaz. A rendelkezésre álló mutatók közül az átlagbér 100%-ának megfelelő keresettel rendelkező, egyedül álló személy bruttó, illetve nettó keresetével közelítem a családi adókedvezmények nélkül számított átlagos bért. Ez fogalmilag konzisztens a KSH nettó kereseti mutatójával, és a kétféle statisztika szerinti bruttó és nettó bér szintje, illetve dinamikája Magyarország esetében közel áll egymáshoz.

A KSH munkaügyi statisztikája tartalmaz alkalmazotti létszám adatokat, az NSZ megfelelő mutatóját viszont az az Eurostatból veszem át (employees, domestic concept).

Ahogy már jeleztem, a hazai bérstatisztikák körüli furcsaságokat nemzetközi összehasonlításokra támaszkodva igyekszem érzékeltetni: a visegrádi országokkal egybevetve tekintem át a hazai munkatermelékenység, valamint a bérek különböző mutatóinak változását.

A következő táblázatban egy évre jutó logaritmikus különbségeket, vagyis megközelítően átlagos növekedési ütemeket vetek egybe, a 2010 és 2019 közötti időszakot két részperiódusra bontva. Azért tekintem 2015-öt szakaszhatárnak, mert ettől az évtől kezdett emelkedni Magyarországon a munkavállalói jövedelem (MJ) reálértéke.

A táblázat elsősorban azok számára lehet érdekes, akik összefüggő képet kívánnak kapni azokról a jellegzetességekről, amelyek a 2010-es évek hazai termelékenységi- és bérfolyamatait megkülönböztetik a másik három visegrádi országétól. Bár az utóbbi országok között sem elhanyagolhatóak a különbségek,

a magyarországi fejlemények együttesen sajátos mintát alkotnak.

A táblázat mondandójának a lényegét a függőleges III. blokk (az utolsó három oszlop) tartalmazza, amely a fajlagos reálváltozásokat veti egybe, de az I. és II. függőleges blokkban is szerepelnek hasznos kiegészítő információk (a mutatók diszkussziójában a táblázat egyes tételeinek számozására hivatkozom.)

A másik három országhoz viszonyított fajlagos reálváltozásokat tekintve a következőket kell kiemelni:

Az eddigiekben a nemzeti számlák (NSZ) adataira támaszkodtam, a következőkben viszont az Eurostat bérstatisztikájára hivatkozom (ezen belül az átlagbér 100%-ának megfelelő keresettel rendelkező, egyedül álló személy bruttó, illetve nettó keresetéről közölt adatokra, amelyek Magyarországot illetően mind szintjükben, mind pedig dinamikájukban közel állnak a KSH munkaügyi statisztikájában szereplő bruttó, illetve nettó átlagkereseti mutatókhoz). Ezek az adatok országok közötti, nem pedig országokon belüli (az NSZ-ből származó bérmutatókkal történő) összehasonlításra szolgálnak, de nem kerülhető meg a kétféle forrásból származó adatok között mutatkozó rések országok közötti egybevetése.

6. A négy ország közül Magyarországon nőtt a legjelentősebben a (HIPC-el számított) nettó reálbér (14), ami a második periódusban elkönyvelt 7,6%-os, a többi országét messze meghaladó éves növekedésnek tudható be. Ez azonban kirívó mértékben, 3,3 százalékponttal múlta felül a nemzeti számlák szerinti „dolgozói” bruttó reálbér-emelkedés (11) éves mértékét, hiszen a másik három országban mindössze mínusz 0,3 és plusz 0,2 százalékpont között szóródik a különbség. (Az időszak egészét tekintve Magyarországon plusz 2,2 százalékpont volt, a többi országban mínusz 0,7 és a plusz 0,7 százalékpont között szóródott a növekedési ütemek közötti eltérés). Más oldalról, de ugyanezt az anomáliát világítja meg a bérstatisztika (13), illetve az NSZ (12) szerint euróban mért bruttó béralakulás közötti éves növekedési rés. A vizsgált időszak egészében évi átlagban Magyarországon az eltérés 2,5 százalékpont volt a bérstatisztika javára, miközben ez a különbség a többi országot tekintve mínusz 0,3 és plusz 0,7 százalékpont között alakult. Amint a negyedik részben bemutatom majd, e két mutató között tapasztalt kirívó hazai növekedési ütemkülönbséget a szélesebb európai összképbe sem lehet beilleszteni.

A fentieket összegezve: Magyarországon viszonylag jelentősen csökkent a munkáltatói járulék, továbbá szokatlanul szélesre nyílt a GDP-deflátor és a CPI közötti olló, de ezek a fejlemények semmiféle magyarázattal sem szolgálnak arra, hogy

a többi országgal összehasonlítva nálunk miért nőtt messze nagyobb mértékben az Eurostat bérstatisztikája szerinti bruttó és nettó bér a nemzeti számlák megfelelő munkajövedelmi mutatóinál.

A további elemzésnek tehát az a kiindulópontja, hogy amíg a többi országban az Eurostat bérstatisztikája többé-kevésbé reprezentálja a NSZ szerinti makrogazdasági bérfolyamatokat, Magyarországon nem ez a helyzet. A következőkben a hazai munkaügyi (IMS) adatokra támaszkodva igyekszem megbecsülni, hogy nemzetgazdasági szinten mennyivel nőhettek a nettó bérek, és egyben állást foglalni abban, hogy a kétféle adatforrás közül melyiknek a jelzési hihetőbbek.

Tudom, hogy írásom nehéz olvasmány, de maga téma is nehéz, ezért türelmet kérek az olvasótól. Nem könnyű igazolni, hogy kétféle, hivatalos forrásból származó bérindex párhuzamos valóságokat jelenít meg.

