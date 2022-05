Lehull a lepel a magyar keresetekről: megszólalnak az adatok készítői

A februári átlagkereset tényleg kiugróan magas volt. Félrevezető azonban az átlagkereset olyan interpretálása, amely azt sugallja, hogy van a társadalomnak egy olyan jelentős, „átlagos” csoportja, akinek pont ennyi lenne a keresete – hangsúlyozták a KSH szakértői a Portfolio-nak adott interjújukban, akiket a nagy vihart kavart, meglepően magas, 546 ezer forintos februári átlagbéradat kapcsán kérdeztünk. A KSH közlése szerint februárban 32%-kal nőtt az átlagkereset éves alapon. Janák Katalin, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály vezetője és Kadlecsik Roland, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály, Keresetstatisztikai osztály vezetője szerint a fegyverpénz dobta meg az átlagot ebben a hónapban. A fegyverpénz figyelembevétele nélkül 472 ezer forintra becsülhető februárban a bruttó átlagkereset, ami 13,9%-os növekedés egy év alatt. Ezen egyszeri juttatás nélkül a keresetek vásárlóerejének növekedése 5,2%-os volt a nemzetgazdaságban. Az is kiderült, hogy a legfrissebb éves adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 66%-a keres kevesebbet, mint az átlag, a medián pedig az átlagkereset körülbelül 80%-a. Az interjúból azt is megtudhatjuk, hogy miért nincsenek benne az 5 fő alatti vállalatok adatai a gyorstájékoztatóban, ugyanakkor fontos tudni, hogy a kapcsolódó adattáblákban már szerepelnek a munkáltatók teljes körére vonatkozó kereseti adatok is.

Nagy figyelmet kapott, hogy a KSH legfrissebb adatai alapján 546 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon, 32%-kal nőtt egy év alatt. Tényleg ilyen magas az átlagkereset?

Janák Katalin: A februári átlagkereset tényleg kiugróan magas volt. Ugyanakkor az átlagkereset egy statisztikai kategória: ezt az összeget akkor kapjuk meg, ha az adott időszaki keresettömeget, elosztjuk azzal a létszámmal, akik megkeresték ezt. Ez februárban 546 ezer forint volt, mert a fegyveres és rendvédelmi dolgozók meghatározott köre a rendszeres keresetükön felül egyszerre hathavi juttatást kapott, ami ebben a hónapban jelentősen felfelé húzta a átlagkeresetet.

Azért az átlagemberek, akik találkoznak ezekkel az adatokkal, megdöbbennek ezen az összegen. Akik olvassák a cikkeket vagy hallgatják a híradásokat, többségük nem keres ennyi pénzt.

J. K.: Az átlagkereset nem azonos az „átlagember” keresetével. Félrevezető az átlagkereset olyan interpretálása, amely azt sugallja, hogy van a társadalomnak egy olyan jelentős, „átlagos” csoportja, akinek pont ennyi lenne a keresete. A keresetek vizsgálatakor fontos volna hogy ne csak az átlagkeresetet nézzék, szerencsére a KSH nagyon sok mutatót számol és közöl ezzel kapcsolatosan. Próbálunk minden olyan releváns mutatót megadni a keresetekről, amelyek a felhasználókat érdekelhetik. Azt gondolom, nagyon sok adatot közlünk, amiről sokan nem is tudnak. Pedig ezek többségét havonta számoljuk, és közöljük a honlapunkon. Ilyen például a rendszeres kereset, ami megtisztítja az extra kifizetésektől, egyhavi különjuttatásoktól az adatokat. Ezt a mutatót is havonta publikáljuk, hiszen nemcsak a fegyverpénz okozhat ilyen kiugrásokat az átlagkeresetben, hanem például az évi végi jutalmak is, vagy például a 2020 júniusában az egészségügyi dolgozók meghatározott körének egyszeri bruttó 500 ezer forintos plusz juttatása is jelentős elmozdulást okozott az előző időszakokhoz képest.

Valóban sok adatot közöl a KSH a bérekről, a legtöbben mégsem töltik le ezeket az adatokat. Mi a Portfolio-nál mindig megnézzük ezeket a mutatókat is, sok ember viszont a KSH közleménye alapján tájékozódik. Februárban sokan hitetlenkedtek, hogy ilyen magas az átlagkereset és hogy ekkorát nőtt. Nem lehetne több adatot közölni a közleményben, a gyorstájékoztatóban?

Kadlecsik Roland: A gyorstájékoztatók célja, hogy lehető leghamarabb, ahogy az adatok a rendelkezésünkre állnak, bemutassuk a legfontosabb információkat egy-egy téma, terület kapcsán. Ennek az adatközlésnek van egy előre ütemezett rendje, éves szinten tehát előre lehet látni, mikor érkeznek a frissebb adatok. Minden információt egy gyorstájékoztatóba nem lehet beemelni, szelektálnunk kell. A statisztikai gyakorlat és a felhasználói igények figyelembevételével állítjuk össze a gyorstájékoztató tartalmát, ez időről-időre valamelyest felülvizsgálatra kerül, például a felhasználók által érkezett visszajelzések alapján.

A keresetstatisztikában alapvetően több indikátor jelenik meg, mint a többi havi gyorstájékoztatóban. Éppen azért, mert úgy érezzük, hogy több indikátor kell a folyamatok bemutatására. Minden azonban nem fog beleférni a műfaji korlátokból adódóan, hiszen a legfőbb trendeket és információkat sűríti magába a tájékoztató. Akit a részletek érdekelnek, és mélységében szeretné megismerni a kereseti folyamatokat, a gyorstájékoztatóban közölt információkon túl azokat az adatokat is figyelembe kell vennie, amelyek szintén elérhetőek a KSH honlapján.

A gyorstájékoztatóba már korábban bekerült a mediánkereset is, ami reflektál a kereseti adatok eloszlásának úgynevezett ferdeségére. A mediánkereset az az összeg, amit akkor kapuk meg, ha nagyság szerint sorba rendezzük a kereseteket, a középső érték jelenti a mediánt. Ez az az összeg, aminél a munkavállalók fele kevesebbet, másik fele pedig többet keres. 2022 februárjában bruttó kereset mediánértéke 378 100 forint volt, amely 14,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A kereseti adatok vonatkozásában lényegében világ minden országában az a helyzet, hogy az átlag magasabb, mint a medián, tehát többen vannak, akik az átlag alatt keresnek, mint akik felette.

Mondhatjuk, hogy az átlagember a mediánt keresi, és nem az átlagot?

K. R.: A keresetek szempontjából sem használhatunk olyan csoportmegnevezést, hogy átlagember. Egy nagy sokaságról beszélünk, a legfrissebb adatok alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók közel, 2,9 millió munkavállalót tesznek ki. A keresetstatisztikai adatközlések fő indikátora, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó, illetve nettó átlagkeresete. Az átlagkereset mögött nagy a szóródás.

A nemzetközi gyakorlat az, hogy az átlagot használják a kereseti folyamatokat leíró fő indikátorként, és kiegészítésképp jelenik meg többek között a medián. Az említett statisztikai indikátorok egy-egy mutatószámba tömörítik a sokaság egyedeinek az adatait. Egyik mutató sem jobb, mint a másik, bizonyos folyamatokat egyik, míg másokat a másik ír le jobban. Egyik sem helyettesíti a másikat. A keresetek bemutatására ráadásul nem csak átlag és medián információk érhetőek el, hanem egyéb negyedéves, éves adatközlésekben megtalálhatóak még részletesebb adatok a keresetek akár eloszlásáról, például arról, hogy a munkavállalók mekkora hányada esik egy-egy megadott kereseti sávba. Ezen kívül elérhetőek kereseti adatok a nem teljes munkaidőben alkalmazásban állókról is.

Ha azt nézzük, hogy a mediánnál az emberek fele kevesebbet, másik fele többet keres, akkor talán mégis jól mutatja, hogy mi az az összeg, amit érzékel egy átlagos tévénéző - aki épp hallgatja a keresetekről szóló híreket, és akit véletlenszerűen kiválasztunk -, mintha az átlagot néznénk, ami a 7. decilis (tized) körül lehet.

J. K.:. A legfrissebb éves adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 66%-a keres kevesebbet, mint az átlag, a medián pedig az átlagkereset kb. 80%-a. Az EU tagországokban (akikre az adat rendelkezésre áll) 84%-nál alacsonyabb volt ez az arány. Vagyis a magyar kereseti egyenlőtlenség európai viszonylatban nem kiemelkedően magas. A különbség mértékét egyébként nemcsak az egyes országokban lévő kereseti egyenlőtlenségek, hanem a foglalkoztatási struktúra eltérése is befolyásolja.

Vonjuk le a hathavi fegyverpénzt a februári átlagból, mert azt csak a fegyveres, rendvédelmi dolgozók kapták, ráadásul ez csak egyszeri juttatás. Mennyi nélküle az átlagkereset?

J.K.: A fegyverpénz figyelembevétele nélkül 472 ezer forintra becsülhető februárban a bruttó átlagkereset, ami 13,9%-os növekedés egy év alatt. Ez a mutató – mint sok más egyedi hatásoktól megtisztított is – számolható, a gyorstájékoztatóban azonban nem közöljük, hiszen ahogy említettük, viszonylag kötött ezeknek a gyorstájékoztatóknak a tartalma. A transzparenciára és közérthetőségre törekedve sem tartanánk szerencsésnek, ha mindig változó tartalmú és módszertannal számított mutatók kerülnének publikálásra. Ez ugyanis megnehezíthetné a felhasználók számára az adatok, folyamatok értelmezését, másrészt az összehasonlíthatóság miatt is fontos, hogy a gyorstájékoztatók tartalma csak szükséges mértékben változzon.

K.R.: A gyorstájékoztatóban azért emeltük ki már a headline-ban is a rendszeres keresetet, mert az egy olyan mutató, ami évtizedek óta részét képezi az adatközlésnek, a szakértő felhasználók ismerik, és értik a tartalmát. Maga a mutató pedig képet ad a jutalmak, egyszeri juttatások nélküli keresetekről. A mediánkereset is lényegében kiszűri a fegyverpénz hatását a számítási módszeréből adódóan, ami szintén részét képezi a gyorstéjékoztatónak.

Nos, februárban csak a rendvédelmi dolgozók nemzetgazdasági ága és az orvosoké haladta meg az országos átlagos béremelkedést – az adattáblák mélyére ásva –, csak ők érték el ezt a 32%-ot, az összes többi ágazat ez alatt volt. Tehát az emberek döntő többsége nem ért el ekkora béremelést.



K. R.: A honvédelmi és rendvédelmi dolgozók fegyverpénze kiugróan megemelte a közigazgatás, védelem ágazat február havi átlagkeresetét és az előző évhez viszonyított növekedését (183,6%), és ahogy korábban említettük, a teljes nemzetgazdasági átlagra is jelentős hatással volt. Ezek az ágazati bontások éppen arra szolgálnak, hogy a sokaságot homogénebb csoport szerint is meg tudjuk vizsgálni, és az átlag mögött meghúzódó különbözőségeket még részletesebben is megismerhessék a felhasználók. A kereseti adatok nem csak ágazati, hanem többek között területi, szektorális, nemenkénti, korcsoportos, foglalkozás szerinti bontásokban is elérhetőek. A magyar gyakorlat európai összehasonlításban is kiemelkedő részletezettséggel mutatja be a kereseti folyamatokat.

Sok újság, tv, rádió adja ki a KSH közleményét. Nem nézik meg az adatbázisokat, adattáblákat. Csak leközlik a KSH tájékoztatóját, hogy 546 ezer forint az átlagkereset, ami 32%-kal nőtt. Természetesen vannak árnyaló adatok a közleményben, mint a rendszeres keresetek és a mediánbér említése. De ezek az emberek, akik nem közgazászok, nem statisztikusok, nem szakértő felhasználók, ebben a hónapban reális képet tudtak felrajzolni maguknak, amikor meghallgatták a híreket?

J. K.: Arra mindig fokozottan figyelünk, hogy a headline-ban szerepeljenek a főbb folyamatok és az ezeket magyarázó tényezők, mivel leggyakrabban ezt veszi át a sajtó. Most is beleírtuk, hogy elsősorban a fegyverpénz járult hozzá ehhez a jelentős növekedéshez. Szerepeltettük a rendszeres kereseti adatot is, ami 2022 februárjában bruttó 445 ezer forint volt, és 14,5%-kal nőtt egy év alatt. Az köztudott volt, hogy a fegyverpénz a rendszeres kereseten felül plusz 6 havi kifizetést jelent ebben a hónapban, ami jelentősen megemeli az átlagot.

K.R.: Fontos az is, hogy a különböző sajtóorgánumok mit emelnek ki, mit hangsúlyoznak a közleményünkből. Erre azonban a KSH-nak már nincsen hatása.

A keresetek vásárlóereje, a reálbér 13,6%-kal nőtt a KSH közlése szerint az év első két hónapjában. Ez fegyverpénz nélkül mennyi?

J. K.: Februárban a fegyverpénz nélkül a bruttó átlagkereset növekedése 13,9% volt, a reálkereset 5,2%-kal emelkedett, a fogyasztói árak előző évhez mért, 8,3%-os növekedése mellett. Ennek a mutatónak – mint sok másnak is – a kiszámolására technikailag szintén van lehetőség, de nem szerencsés a gyorstájékoztatóban szerepeltetni, hiszen ebben az esetben önkényesen változtatnánk a közölt mutatók számítási módszerén, azért, hogy egy-egy átmeneti jelenség kiszűrésre kerüljön. Kérdés esetén azonban ezeket az információkat is szívesen megosztjuk a felhasználókkal, ha adatvédelmi és módszertani szempontból erre van lehetőségünk.

Ha nemcsak a friss közlést nézzük, hanem távolabbról tekintünk a kereseti adatokra, akkor miért a költségvetési szféra, nonprofit szektor, és az 5 fő feletti vállalatok adatai alapján írják a gyorstájékoztatókat, ha az adatbázisban a nemzetgazdaság egészére is elérhetőek az adatok? Nem lenne teljesebb a kép, ha az egész gazdaságot lefednék a közleményben közölt adatok? Ezzel egycsapásra megszüntetnék azt a nagyon gyakori kritikát a kereseti adatok kapcsán, hogy „nincsenek benne a rosszul fizető kis cégek, akik rontanák az átlagot”.

J. K.: Két oka van annak, hogy így járunk el. Az egyik, hogy hosszú időszakot lefedő adatsorunk csak az 5 fő feletti cégekre (plusz a teljes költségvetésre és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szektorra) áll rendelkezésre. A teljes nemzetgazdaságra 2019-től tudjuk számítani a kereseti adatokat, vagyis egy rövid idősor áll rendelkezésre. Másrészt nagyon sok jogszabály kapcsolódik a KSH kereseti adatsoraihoz amelyek erre a szűkített körre vonatkozó keresetekre hivatkoznak, így az adatok nem cserélhetők le egyik napról a másikra. Ezért a gyorstájékoztató szövege a szűkített vonatkozási körre terjed ki, de a kapcsolódó adattáblákban már szerepelnek a munkáltatók teljes körére vonatkozó kereseti adatok is. Összesen egyébként nagyságrendileg 13 ezer forint (mintegy 3%) a különbség jelenleg az 5 fő feletti kör és a teljes nemzetgazdaság bruttó bérei között, nagyságrendileg kevesebb, mint azt sokan feltételezik.

Mit gondolnak arról a zajló bérvitáról, amely a KSH kereseti adatait veti össze a nemzeti számlákból kinyerhető béradatokkal. Utóbbi kisebb béremelkedést mutat, mint a havi tájékoztatók. Ez miért van? Nem ellentmondásos a két adat?

J. K.: Az adatok helyes értelmezéséhez, mélyebb összefüggések megértéséhez elengedhetetlen a mutatószámok mögötti statisztikai módszer megismerése is. Az említett két mutató némileg mást mér: más a megfigyelési kör, illetve vannak egyéb tartalmi különbözőségek a két mutatószám között, tehát eltérés természetesen mindig van, és lesz is. Egyébként csökkent a különbség az elmúlt években a nemzeti számlás adatok és a keresetstatisztikai adatok szintje között, ezért is tér el a két mutatószám közötti dinamika. Az olló zárulása fehéredési hatás lehet. Ahogy fehéredik a gazdaság, úgy kerül be egyre több kereseti elem a keresetstatisztikába, ami korábban csak a nemzeti számlás adatoknak volt a része. A hivatal mindig készséggel áll a felhasználók rendelkezésére az adatok mögötti statisztikai fogalmak módszerek ismertetése tekintetében.

K. R.: Összességében olyan részletes adataink vannak a magyarországi keresetekről, és olyan részletességgel tesszük ezeket közzé, melyre szinte egész Európában nincs példa.

Címlapkép: Boros Bence