A kormány máris megtalálta a következő ellenségét

Második napja zajlik az ötödik Orbán-kormány minisztereinek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. Az új kormány gazdaságpolitikájának részleteiről egyelőre sok információt nem tudtunk meg, viszont a lehetséges szellemiségéről és irányáról annál inkább. Három fontos kihívásra kell ugyanis választ adnia a kabinetnek: a lassuló gazdasági növekedésre, az elszálló inflációra és a kilyukadó költségvetésre. Mindezekre pedig régi-új eszközöket vethet be a kormány, amire a gazdaság szereplői biztosan reagálni fognak.

Rendkívüli helyzetben vagyunk

A járvány okozta gazdasági krízishelyzet alig ült el, már a szomszédban zajló háború és az arra adott nyugati szankciók folyamatosan írják át a gazdasági szereplők terveit. A nemzetközi gazdaságot egymás után érik a sokkok: inflációs sokk, energiaár-sokk, kamatemelések, növekedési lassulás, ellátási lánc zavarok, szankciós sokkok, stb.

Ennek negatív következményei alól természetesen a magyar gazdaság sem vonhatja ki magát, több hatást is azonosítani lehet:

Lassuló gazdasági növekedés.

Elszálló infláció és energiaárak.

Felboruló költségvetési és külső egyensúly.

Rendkívüli válaszokra van szükség

A hamarosan hivatalba lépő új kormány és annak gazdaságért felelős miniszterei tehát nincsenek könnyű helyzetben. A kormány azonban láthatóan gyorsan reagál a sokkhelyzetekre (a növekedés lassulására való válaszlépéseket még nem ismerjük, ha lesznek is ilyenek) régi és új eszközökkel egyaránt:

Az elszabaduló infláció ellen árstopokat alkalmaz.

A felboruló költségvetési egyensúly kiigazítására készül, és nagyon úgy tűnik, hogy a különadókra fog támaszkodni itt elsősorban, valamint az állami beruházásokat és a működési kiadásokat fogja felülvizsgálni a kormány.

Vagyis eldőlni látszik, hogy

a sokkok terheinek komoly részét bizonyos vállalati szektorokra fogja áthárítani.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterjelölt szerdai meghallgatásán, majd Varga Mihály pénzügyminiszter-jelölt csütörtöki meghallgatásán is arról beszélt ugyanis, hogy több szektorban keletkezik extra profit. Nagy Márton konkrétan az élelmiszer-kiskereskedelem nemzetközi szereplőit nevezte meg.

Varga Mihály pedig arról beszélt a képviselők előtt, hogy nemzetközi színtéren is folyik a vita az extraprofitokról és felhozta a windfall tax kifejezést, ami tulajdonképpen a különadókat takarja. Később a második bizottsági meghallgatása után újságírói kérdésekre válaszolva az energetikai szektort nevezte meg, mint a mostani helyzet egyik nyertese. Megemlítette a régi-új pénzügyminiszter, hogy a kormány nem profitellenes, mert a tisztességesen megkeresett profitot minden tulajdonosnak joga van felhasználni szabadon. De szerinte a mostani rendkívüli helyzetben több helyen keletkeznek extraprofitok.

Matolcsy György jegybankelnök épp csütörtökön mutatta be az MNB egyensúlyjavító javaslatait és itt az egyik lehetséges pont a szektorális adók kivetése (37. oldal). Vagyis a Magyar Nemzeti Bank szakértői is csatlakoztak ahhoz a körhöz, amelyek a különadók mellett érvelnek.

Ezzel megerősítést nyertek azok a korábbi feltételezések, miszerint a kormány nem lazít a szektorokat sújtó célzott intézkedéseiből, vagyis az árstopok tovább maradhatnak (akár új termékekre is kiterjedhetnek), és a különadók is emelkedhetnek, vagy újabbak jöhetnek. A bankszektor képviselői szinte már biztosra veszik a bankadó emelését.

A kormány célja ugyanis, hogy elkerülje annak a látszatát, hogy bármilyen tehernövekedést az emberek fizessenek meg közvetlenül. Nagy Márton erre elég egyértelműen utalt, amikor azt mondta, hogy a családok védelme a legfontosabb. Varga Mihály pedig többször leszögezte csütörtöki két bizottsági meghallgatása során is, hogy a megszorítás, mint olyan, nem szerepel a kormány szótárában.

Közvetlenül lehet, hogy nem érzik meg az emberek, de közvetetten biztosan, mert egyébként a szektorokat sújtó célzott kormányzati intézkedések hatásait közvetetten az emberek is meg fogják érezni. Elég ha csak arra gondolunk, hogy a nem árstopos élelmiszerek árai hogyan emelkedtek meg, és hogy a különadóval sújtott szektorok hogyan hárítják át a plusz terhet áraikban a fogyasztókra.

De mi történik akkor, ha a rendkívüli helyzetek nem érnek véget?

A kormány miniszterjelöltjei (Nagy Márton és Varga Mihály) tehát elsősorban a rendkívüli helyzetek előállásával indokolják az egyedi gazdaságpolitikai válaszokat.

"Jelenleg nem a normál piaci folyamatok okozzák az árak emelkedését, hanem válságokat láthatunk. Ezek a válságok azonban véget érnek, az olaj árfolyama is visszatérhet 100 dollár alá. De amíg ez az áremelkedés tart, addig nem lehet ráereszteni a családokra ennek a negatív hatásait. Egyszer véget érnek ezek az ársokkok" - jelezte. "Amíg az infláció ilyen magas és nem kezd el mérséklődni, nincs semmi ok Nagy Márton szerint arra, hogy az árstopokat kiengedjék" - így érvelt Orbán Viktor eddigi gazdaságpolitikai tanácsadója.

Vagyis a kormány gazdaságpolitikájának irányítói abban bíznak, hogy a sokkok átmenetiek lesznek, és nem jönnek újabbak, és erre alapozva azt ígérik, hogy ezt követően visszaáll a normál működés, és az átmeneti piacbefolyásoló intézkedések (árstopok, különadók) hatályai is véget érnek.

A válságok idején a gazdaság szereplői már hozzászokhattak a rendkívüli intézkedésekhez (és a rendkívüli időszakban egyet is érthetnek mindezekkel), de azt is megtanulták, hogy az átmenetinek szánt lépések könnyen tartóssá válhatnak és váltak is a múltban (elég csak a bankadóra gondolni, vagy a gyógyszerszektort sújtó extra terhekre), mindezeket beépítik a várakozásaikba. Ha pedig ezen várakozásaik tartóssá válnak, akkor az igenis hatással van tartósan a működésükre, és az új valósághoz igazítják azt. Ebben az esetben pedig felmerül a költségracionalizálás, az extra terhek továbbhárítása, és az újabb beruházások, befektetések felülvizsgálata. Ilyen ez a piacgazdaság, kíméletlen, kíméletlenül alkalmazkodik.

Varga Mihály pénzügyminiszter-jelölt (k) beszél meghallgatásán az Országgyûlés költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 19-én. Mellette Banai Péter Benõ, a Pénzügyminisztérium (PM) államháztartásért felelõs államtitkára (b) és Izer Norbert, a PM adóügyekért felelõs államtitkára. Forrás: MTI/Kovács Tamás

Címlapkép: Nagy Márton gazdaságfejlesztési-miniszterjelölt (k) beszél meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 18-án. Jobbról Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. Forrás: MTI/Kovács Attila