Döcög a történelem legnagyobb oltási kampánya: nem lesz meg év közepére a világszintű nyájimmunitás

Haiman Éva 2022. május 19. 13:00

Nem állunk jól világszinten a Covid-oltásokkal, így nem teljesül a WHO ambiciózus célja, hogy 2022 közepére a világ lakosságának 70 százaléka be legyen oltva koronavírus ellen. Ez még sok fejlett országban sem sikerült, nemhogy a szegény országokban, ahol bőven 20 százalék alatti az átoltottság. Amíg pedig nincs mindenki biztonságban, addig senki sincs biztonságban, tartja a WHO, amely így egyelőre nem jelentette be a világjárvány végét.