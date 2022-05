Fontos gázpiaci alku született Brüsszelben, ami miatt Magyarország is fellélegezhet

Az orosz invázió gázszállítási bizonytalanságai, illetve még előtte a németországi Gazprom-tárolók tudatos orosz „alultöltése” hozta azt a felismerést az EU-ban, hogy a gáztárolók minél magasabb szintű feltöltését módosított szabályozói keretek mentén el kell érni a tagállamok közötti szolidaritás növelésével, nehogy a következő fűtési szezonban esetleg gázhiány lépjen fel és korlátozni kelljen egyes szektorok felhasználását. Emiatt jött ki márciusban fontos javaslatával az Európai Bizottság, amely idén októberre 80%-os, jövő októberre 90%-os együttes európai tároló-feltöltési kötelezettséget írt volna elő, illetve a tárolóval nem rendelkező tagállamok más tagállamokbeli betárolási lehetőségével.

A gond egyrészt az volt a javaslattal, amint azt a Portfolio exkluzív információként megírta, hogy például a relatív nagy gáztárolói kapacitással rendelkező Magyarországra extra, mintegy 6 milliárd eurós terhet rótt volna az, hogy 80%-ra töltsük fel őszre ilyen magas gázárak mellett a tárolókat, másrészt éppen ezek a magas gázárak riasztották el a kereskedelmi célú betároló cégeket attól, hogy érdemben merjenek betárolni, mert ha télen-jövőre esik a gázár, akkor komoly veszteségbe szaladnak bele.

Az első problémára információink szerint először Magyarország azt javasolta, hogy ne csak a 80%-os célhoz ragaszkodjon az EU, mert az aránytalanul nagy terhet ró például ránk, hanem vigyen bele a szabályozásba egy összemérhető arányszámot. Így a magyar javaslat az volt, hogy az elmúlt évek gázfogyasztásának 25%-át kelljen csak kötelezően betárolni a fűtési szezon kezdetéig (ez a magyar szabályozás szerint egyébként is előírt volumennél nem is igényelt volna érdemben több kötelező betárolást). Végül a tagállamokat képviselő francia soros elnökség és az EP delegációja abban állapodott meg, hogy ne 25%, hanem 35% legyen az előző 5 évi tényfogyasztás arányában kötelezően betárolandó gáz mennyisége. Így tehát

az alku magyar szempontból azért kedvező, mert sokkal kisebb plusz pénzügyi teherrel jár a magyar gázpiaci szereplőknek, mint ami eddig kinézett a tervből.

Az alku további fontos része, hogy azon tagállamok, amelyek nem rendelkeznek föld alatti gáztárolóval, más tagállamokban kötelezően be kell tárolniuk a saját elmúlt 5 évi fogyasztásuk 15%-át (vagy egyéb tételekkel el kell érniük ezt a 15%-ot). Emellett az a minősítési keretrendszer is eldőlt, hogy a nagyobb gáztárolóknak 150 napon belül, a kisebbeknek 18 hónapon belül végig kell menniük egy új minősítési folyamaton, ami ellátásbiztonsági szempontból kiiktatja az olyan kockázatokat, mint ami a fent említett esetben a németországi tárolóknál történt (pl. a Gazprom által tulajdonolt tárolókban tudatosan, a magas gázárakra hivatkozva extrém alacsony volt tavaly télre a betárolás, ami így a háború megindításával, a relatív gázhiánytól való félelmek közepette még jobban felhajtotta a gázárakat, vaskos profitot okozva a Gazpromnak).

Az is fontos, hogy az alku rögzíti annak az anyagi ösztönző rendszernek a részleteit is, hogy miért érje meg a kereskedelmi és állami szereplőknek betárolni minél több gázt, kivéve a képből a fent említett üzleti kockázatokat. Mindezek mentén a tagállamok és az EP delegációja most abban állapodott meg, hogy idén őszre nem a minimálisan megcélzott 80%-ra, hanem 85%-ra akarják feltölteni az együttes uniós kapacitás arányában a tárolókat, jövő őszre pedig 90%-ra. A mai politikai alku után előbb az EP-n, majd a tagállamok nagykövetein is végighalad a jogi aktus, ezután válik tehát csak jogszabállyá a keretrendszer.

Közben lényeges, hogy az elmúlt hetekben ömlött Európába a nem-orosz eredetű gáz, főleg a cseppfolyós szállítások: áprilisban új LNG-import rekord is született 12,6 milliárd köbméteres beszállítással. Eközben az orosz eredetű importgáz aránya immár 26%-ra esett a tavaly áprilisi 40%-ról -derült ki az Európai Bizottság egyik illetékesének tegnapi beszédéből.

E kettő tényező oda vezetett, hogy

minden idők leggyorsabb ütemében emelkedett április 1-től, a betárolási szezon kezdetétől fogva május közepéig az európai tárolók együttes töltöttsége,

amint arra John Kemp, a Reuters elemzője friss anyagában rámutatott.

Az együttes európai tárolói töltöttség ennek nyomán jelenleg már 41%-on áll, a német már 42,3%-on (a magyar egyelőre 25,8%-on), így ha nem lesz komolyabb gond az orosz szállításokkal a Jamál-Európán történő tranzit szállítások leállítása mellett, a rubelvita rendeződése után, akkor reálisnak tűnik, hogy októberre el tudja érni az EU a 85%-os megcélzott töltöttséget. Ha viszont akadozás lenne az orosz szállításban, esetleg teljesen leállna, akkor a téli gázválság reális forgatókönyvnek tűnik és erre az esetre tegnap kiadott javaslatcsomagjával maga az Európai Bizottság is igyekszik felkészülni.

Címlapkép forrása: Getty Images