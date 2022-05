Globális élelmiszerválság fenyeget - Csak egy hatalmas dolog állhat a hazai gabonatermés útjába

Komoly élelmiszerválsággal nézhet szembe a világ az orosz-ukrán háború hatásai miatt. Az ENSZ szerint mintegy 25 millió tonna rekedt Ukrajnában, jelentősen emelkedtek az energiaárak, inflációs nyomás sújtja az országokat. Nagy István agrárminiszter szerint a háború következményei egyelőre beláthatatlanok, prioritásként kell kezelni a hazai élelmiszerellátás biztonságának megőrzését, ennek érdekében vezettek be korlátozást a gabona exportjára is. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint Magyarországon nem várható élelmiszerhiány, azonban a globális élelmiszerválság szinte biztosra vehető. Mindezek miatt még inkább felértékelődik a belföldi gabonatermesztés szerepe. A szántóföldi munkáknak azonban nemcsak ezekkel kell szembenéznie, hanem az időjárás is váratlan akadályokat gördíthet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint jelentős a csapadékhiány okozta kár, ezért mielőbbi áttörést szorgalmaznak az öntözésfejlesztésben.

Nagy István agrárminiszter-jelölt a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága előtt hangsúlyozta, hogy az agráriumot jelentősen befolyásolja az időjárás, emellett a koronavírus járvánnyal is meg kellett küzdeni. AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYEI EGYELŐRE BELÁTHATATLANOK, a konfliktus hatással lesz a hazai agráriumra is, le kell majd küzdeni egy globális élelmiszerválságot, biztosítva, hogy a magyarok megfizethető áron jussanak élelmiszerekhez. Magyarországon nem várható élelmiszerhiány, de a globális élelmiszerválság szinte biztosra vehető, amennyiben a háborúnak valami oknál fogva nem lesz vége rövid időn belül – mondta el a Portfolio-nak Petőházi Tamás. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke kifejtette: „Oroszországból és Ukrajnából 20-30 millió tonna gabonának kellene kijutnia a világpiacra ahhoz, hogy elkerüljük a válságos helyzetet a globális élelmiszerpiacokon. Jelenleg a háború miatt ennek csupán a töredéke teljesül, a gabonafélék és az olajos magvak kivitele együttvéve sem éri el az 5 millió tonnát." Ebben a helyzetben, különösen az olajos magvak piacán bekövetkezett hiány miatt kézenfekvő lenne, hogy a magyar gazdák több napraforgót termesszenek, hiszen azt várhatóan jó áron tudnák értékesíteni. A hazai vetésszerkezet ugyanakkor nem módosul érdemben. „Csupán pár tízezer hektárral növekszik idén a napraforgó vetésterülete országosan. Ahhoz, hogy a vetésszerkezet nagyobb mértékben módosuljon, korábban kellett volna a termelőknek lépniük, akkor, amikor még nem volt világos, hogy milyen hatást gyakorol a piacokra a háború. Ennek érdekében kellett volna alakítani az őszi vetésterületeket, a vetőmag- és műtrágya-beszerzést is." Az árakkal kapcsolatban az elnök elmondta: a napokban, az indiai hírek hatására az újbúza ára 160 ezer forintig is felugrott, ám jellemzően 140-160 ezer forint között mozog. Mégpedig meglehetősen hektikusan: „egy napig sem érvényes egy ár, ha reggel leírunk valamit, estére már más árral kell számolni" – érzékeltette a piac volatilitását Petőházi Tamás. Egyértelműen a háború ténye, és az ezzel kapcsolatos napi hírek határozzák meg az árakat a gabonafélék és olajos magvak piacán, minden más tényező, még a fundamentális okok is háttérbe szorulnak az árképzés során. Ilyen értelemben jelenleg egy nagyon hektikus és ideges piacról beszélhetünk, amelyre érdemben nem tudnak hatni az olyan tényezők, amelyek máskor nagy figyelmet érdemeltek és jelentősen alakították a terménypiacokat. Így az átmenő készletekről, a felhasználásról érkező adatok, az exportmozgások, vagy a nagy, globálisan is meghatározó termőterületek vetésszerkezete, sőt, időjárása is mozgatta normál években a búza, kukorica, napraforgó, repce és a többi, meghatározó termény árait. Jelenleg mindezen hírek lényegesen kisebb súllyal esnek latba az árképzés során. Ehelyett a háború okozta hírek mozgatják a piacot, ez okozza a kirívó félelmeket, és a kiugró, ráadásul ide-oda csapkodó árakat is. "Magyarország több mint 20 millió ember ellátására képes, ezért mi szerencsések vagyunk" - szögezte le Nagy István, azonban még így is kellett korlátozni a gabonaexportot. A miniszter szerint vigyázni kell arra, hogy a világon globálisan kieső gabonamennyiség ne veszélyeztesse az ellátásunkat. Az élelmiszerellátás biztonsága érdekében a tárcának ismernie kell a rendelkezésre álló készleteket. A készletek kapcsán érdemes egy pillantást vetni a tavaszi szántóföldi munkák alakulására, mivel azok lassan befejeződnek. Nagy István a napokban tájékoztatott arról, hogy a tavaszi vetésterületek emelkedése további bizakodásra adhat okot az idei évre nézve.

Az április második felében és május első napjaiban uralkodó időjárási körülmények összességében lehetővé tették a tavaszi szántóföldi munkák sikeres elvégzését Magyarországon. A vetések, a talajmunkák és a tápanyag-utánpótlás a szokásosnál hűvösebb időjárás ellenére is nagyobb csúszások nélkül elkészültek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2022. május 11-i jelentése szerint az összes lényeges tavaszi vetésű növény – kukorica, napraforgó, szója, tavaszi árpa, zab, cukorrépa, burgonya, borsó – vetése gyakorlatilag befejeződött. Az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint A mezőgazdasági munkák helyzetét felmérő operatív jelentések szerint 2022-ben a tavaszi vetésű szántóföldi növények tervezett vetésterülete 2,09 millió hektár körül alakul. A tavaszi vetésű növényfajok közül a szemes kukorica 1 millió 50 ezer hektáron, a napraforgó csaknem 700 ezer hektáron, a szója pedig 61 ezer hektáron kerülhet a földbe. Ezek a vetésterületek lényegesen magasabbak az elmúlt egy, illetve öt év átlagértékeinél, ami az orosz-ukrán konfliktus következtében kialakult bizonytalan helyzetben megnyugtatást jelenthet a piac számára – emelte ki Nagy István. A tárcavezető az őszi vetésű gabonák helyzetéről elmondható, hogy az április végén-május elején lehullott csapadéknak köszönhetően javultak a kilátások, de a növények megfelelő fejlődése érdekében további esőre lesz szükség a következő hetekben. A tavaly novembertől idén áprilisig uralkodó szárazság hatása az őszi vetésű állományok közül leginkább a repce esetében látható, amelynek idén a szokásosnál alacsonyabb a vetésterülete is. A tavaszi munkák jelenlegi tempóját figyelembe véve megállapítható, hogy a termelők időben és megfelelő minőségben be tudták fejezni a tavaszi vetéseket, a logisztikai fennakadások ellenére az állományok tápanyag-utánpótlása is sikeresen megtörtént. A jelenleg elérhető információk alapján a 2022-es termés tekintetében ezidáig nem vetődött fel olyan körülmény, ami az eredményeket lényegesen veszélyeztetné.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az Agrárszektornak adott interjújában rávilágított, hogy Magyarország mezőgazdasági adottságai ugyan kiválóak, hiszen hazánk területének közel 60%-a mezőgazdasági művelés alatt áll, ennek ellenére a termőföldjeink alig 1,5 százalékát öntözzük, miközben az uniós átlag megközelíti a 10%-ot, Spanyolországban pedig 20% ez a mutató. Mezőgazdasági hasznosításra alkalmas vízkészleteink kihasználtsága alacsony, 30%-os (ez az EU-ban 80 %), miközben nettó vízkibocsátó ország vagyunk. Az agrárágazat csapadékhiányból származó becsült kára az utóbbi években 40-250 milliárd forintra tehető évente. 2021-ben a kukorica, a napraforgó, a repce és a szója hozamcsökkenése pedig már több mint 300 milliárd forint veszteséget jelentett - tette hozzá. Az öntözésen a jelenlegi viszonyok mellett nem lehet spórolni, ezért minden erejével azon van, hogy megoldást találjanak az öntözésfejlesztés problémájára - reagált Nagy István az ezzel kapcsolatos kérdésekre a bizottsági meghallgatáson.