Terjed a majomhimlő Európában – Nyakunkon egy újabb világjárvány?

Haiman Éva 2022. május 21. 10:40

Még soha nem fordult elő annyi majomhimlős megbetegedés Európában, mint az utóbbi hetekben, és az amerikai kontinensen is nő a fertőzöttet száma. Egyelőre nem tudni, hogy járványról van-e szó, de mivel több mint 40 éve világszerte abbahagyták himlő elleni védőoltásokat, így akár egy újabb világjárvány is potenciális veszély lehet, ezért a WHO is szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. Ami biztos, hogy a majomhimlő ellen létezik vakcina, de nincs specifikus kezelés; emberről emberre nehezebben terjed, mint a hagyományos himlő (legalábbis jelenleg), és annál jóval kevésbé halálos.