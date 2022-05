Itt az első figyelmeztető adat: súlyos spirálba kerül Magyarország

Nagyon erős a bérnyomás a magyar gazdaságban a KSH friss adatai alapján. Mind a bruttó átlagkereset, mind a rendszeres keresetek gyorsuló ütemben nőnek. Ez az első komoly jele annak, hogy Magyarország az ár-bér spirál kapujában van.

Márciusban 496 ezer forintra nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon (a nemzetgazdaság egészében, tehát az 5 főnél kisebb vállalatokat is beleértve) a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai alapján, ami 17%-os növekedést jelent éves alapon. A rendszeres keresetek is gyorsan nőnek, a rendszeres bruttó átlagkereset 459 700 forint volt, 15,5%-kal meghaladta az előző év márciusit. Ez azt jelenti, hogy a bérek kifejezetten gyorsan nőnek Magyarországon, aminek több általános oka van:

az év elején nagyon jelentős mértékben, 20%-kal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, ami a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb mértékű növekedést jelentett,

a minimálbér és a bérminimum drasztikus emelése miatt az alacsonyabb bérkategóriákban is kifejezetten nagymértékű béremelést kellett végrehajtani a bértorlódás elkerüléséhez,

a fokozódó munkaerőhiány önmagában is emeli a béreket.

Azonban a januári és a februári bérfolyamatokhoz képest is erősebb bérnyomást látunk. Vagyis a márciusi adat az első jele annak, hogy Magyarország az ár-bér spirál kapujában van. Az utóbbi hónapokban megugró, és immár 20 éves csúcson tanyázó infláció miatt a vállalatoknak a tervezetthez képest is nagyobb béremeléseket kell végrehajtaniuk, főképp a munkaerőhiányos szektorokban. (Az infláció részben nemzetközi folyamatok [energiaárak], részben hazai folyamatok eredménye, a vállalatok pl. kénytelenek áthárítani a megemelkedő bérköltséget a fogyasztókra.) A magasabb és magasabb infláció miatt pedig olyan dolog történhet egyre több cégnél, aminek nem kellene: idén számos helyen nemcsak egyszer, hanem többször is emelkedhetnek a bérek.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 17. Felpörgőben a magyar bér-ár spirál

Az erős bérnyomást jól mutatja, hogy a vállalati szektorban (a legalább 5 főt foglalkoztató cégeknél) a bruttó átlagkereset több mint 16%-kal emelkedett, 526 ezer forintra.

A költségvetési szektorban 467 ezer forintra nőtt a bruttó átlagkereset, ami több mint 17%-os növekedés éves alapon. (Februárban egy statisztikai anomália miatt duplázódott az átlagkereset a költségvetésben, ez a hatás azonban már "ki is pukkant".)

A KSH jelentése szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 511 ezer, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 522 300 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 340 100, a kedvezményeket is figyelembe véve 352 200 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 17,5%-kal nőtt. A kedvezmények (valamint az adó- és járulékmentességek) figyelembevételével számított nettó kereset 18,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 459 700 forintra becsülhető, ez 15,5%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

Az átlagkereset emelkedéséhez elsősorban a már részben előre ütemezett béremelések, a magas nem rendszeres keresetek (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás), valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése járultak hozzá

- írja a hivatal jelentése.

A KSH a friss jelentésében már részletesebben ír a mediánbérről is, mint a korábbi gyorstájékoztatókban, ami nagyban javítja a kereseti statisztika transzparenciáját. A bruttó kereset mediánértéke 394 500 forintot ért el, amely 15%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset mediánértéke 274 ezer forint volt, 16,5%-kal felülmúlta az előző év márciusit. (A mediánkereset az az összes, aminél az emberek fele többet, fele kevesebbet keres.)

Mennyivel nőnek a bérek Magyarországon? Az elmúlt években nagy vita bontakozott ki arról, hogy tényleg olyan gyorsan nőnek-e a bérek, mint ahogy az a KSH havi jelentéseiből kiderül. A bérvita kiindulópontja egy látványos ellentmondás. Magyarországon a bértömeg emelkedését tekintve egymástól lényegesen eltérő folyamatokat jelet a KSH kétféle bérstatisztikája. A nemzeti számlákból kiinduló statisztika szerint a 2020-es évek bérnövekedése sokkal alacsonyabb volt, mint amit a KSH havi gyorstájékoztatóiban jelzett, munkaügyi (kereseti) statisztika mutat. Dedák István, közgazdász rámutatott: a keresetek vásárlóerejének növekedése az elmúlt tíz évre vonatkozóan az egyes statisztikák elképesztően nagy – közel háromszoros – különbséget jeleznek: 19%-ot mutat a nemzeti számlák alapján, és 58%-ot a havonta kiadott munkaügyi, kereseti statisztika. A KSH szakértőinek a vitára reagáló cikkükből kiderült, hogy az IMS szerinti bértömeg-emelkedés jóval meghaladja az NSZ által mért ütemet, utóbbi ugyanis igyekszik kiszűrni a fehéredés hatását. Oblath Gábor, közgazdász több cikkben járta körül a problémát, aki megállapította, hogy nemzetgazdasági szinten a bérek nem emelkedhettek a munkaügyi statisztika jelezte mértékben. Ugyanakkor az eltérés okai, illetve az egyes okok pontos hatása a mai napig sem tisztázottak. A fehéredési hatás béremelkedésként való elszámolása miatt az ISM-alapú bérnövekedés túlbecsülheti a gazdaságra jellemző tényleges emelkedést, ugyanakkor más vélemények szerint a NSZ alapján számolt keresetek viszont alulbecsülik azt, mert a jövedelmi oldalról becsült nemzeti számlák sem mutatnak valós képet. Ez alapján az igazság a magyar keresletek növekedéséről valahol a kettő között lehet, ám hogy pontosan hol, azt csak a KSH tudná megmondani, a hivatal viszont évek óta adós a válasszal.

Címlapkép: Getty Images