A vártnál sokkal nagyobb csomag érkezett - Gyorsértékelés Gulyás Gergely és Nagy Márton bejelentéséről

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tételes felsorolása szerint az új „extraprofit” különadókból idén mintegy 800 milliárd forintot akarnak beszedni, jövőre pedig valamennyivel többet, mert közben növekszik a gazdaság, így az adóalapok is. Emellett arra is utalt, hogy az intézkedéscsomagon belül a kiadáscsökkentési és a bevételnövelési célú lépések egymáshoz képest nézett aránya 60-40% lesz. Ebből az következik, hogy a kiadásvágási intézkedések (beruházások elhalasztása, illetve tényleges intézményi kiadáscsökkentések) például rövid távon mintegy 1200 milliárd forintot takarnának és így ezekből együtt rövid távra 2000 milliárd forintos csomag adódik, ami meghaladhatja az idei GDP 3%-át.

A számítás több bizonytalanságot is tartalmaz, például amiatt, hogy Nagy Márton további "kisebb" adóemelésekre (jövedéki adóemelés, cigaretta és alkohol adója, népegészségügyi termékadó) is utalt, összességében további 100 milliárd forintos keretösszegben, így idén összesen 900 milliárd forintos többlet adóbevétellel kalkulál a kormány, amiből 700 milliárd forint menne a rezsivédelmi alapba, 200 milliárd pedig a honvédelmi alapba. Így tehát a 900 milliárd forintos idei plusz bevételi célból és abból, hogy ez a csomag 40%-a lenne, az adódik, hogy a kiigazító csomag tényleges mérete 2250 milliárd forint körüli. Ez 61 ezer milliárd forint körüli idei GDP-t feltételezve már 3,7%-os GDP-arányos kiigazítást jelenthet. A 2250 milliárdos csomag még a Portfolio 1500 milliárd forintos (a piacon a legnagyobbnak mondható) kalkulációinál is nagyobb csomagot jelent.

További bizonytalanságot jelent, hogy mely beruházások milyen időre lesznek eltolva. Nagy Márton 1 éves halasztásról beszélt, később Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig azt is mondta, hogy az a főszabály: amibe eddig még nem kezdtek bele, azt 2024-től kezdődő időszakra halasztják, tehát 2022-ben és 2023-ban megkezdeni tervezett beruházásokat is halasztanak. Az egyelőre nem világos, hogy a rövid távon bekövetkező 1350 milliárd forint körüli kiadáscsökkentő/beruházás elhalasztó intézkedések után 2023-ban is hasonló volumenű további kiadáscsökkentő/beruházás elhalasztó lépés is jön-e, vagy ezek között lesznek jelentős átfedések. Ha nem lesz, akkor jövőre is legalább 2200-2300 milliárd forintos újabb kiigazításról beszélhetünk. A jövő évi csomag konkrét mértéke döntő részben azon múlhat, hogy mit enged meg majd a jövő évre kitűzött, ma bejelentett 3,5%-os GDP-arányos hiánycél, ami az idei évre továbbra is kitűzött 4,9%-os cél után jönne. Azt ugyanis Nagy Márton nagyon határozottan kommunikálta, hogy elsődleges fontosságú mindkét évi deficitcél betartása, ebből következnek a tényleges intézkedések és arra is utalt, hogy a kormánynak jó a múltbeli eredménye a deficitcélok tartásában, és az ebből adódó különféle intézkedések végrehajtásában.

A fenti bizonytalanságok mellett összességében az nagyon valószínűnek tűnik, hogy a 2022-re és 2023-ra együtt tervezett költségvetési kiigazítás az egyik legnagyobb lehet a magyar költségvetések rendszerváltozás óta írt történetében.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. május 26-án.