Magyarországon van a majomhimlő - Újabb világjárvány is lehetséges?

Haiman Éva 2022. június 01. 13:00

A szakértők egyelőre inkább úgy gondolják, hogy a majomhimlő nem okoz világjárványt. Ezt azonban még WHO-nál sem tudják biztosan, ugyanis nem világos, miért terjed most gyorsan a vírus, amit már csaknem kéttucat országban félezernél is több esetben erősítettek meg Európában és Észak-Amerikában május eleje óta. A fertőzöttek többsége homo- vagy biszexuális fiatal férfi, a szakértők hangsúlyozták azonban, hogy ez nem a melegek betegsége. A fertőzés eddig mindenkinél enyhe lefolyású volt Európában, egyetlen halálesetet sem jelentettek. A majomhimlő ellen is véd a himlő elleni oltás, és sok ország be is vásárol most belőle.