Borüzleti menedzser képzés indul szeptembertől

Új, a mendzsment-, marketing- és pénzügyi ismeretekre koncentráló borászati képzés indul szeptembertől a Tokaj Wine Business Institute szervezésében. Fiáth Attila igazgató szerint az angol nyelvű posztgraduális program éppen azokra a területekre fókuszál, amelyek a klasszikus szőlész-borász képzésből hiányoznak.

A sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) fennhatósága alá tartozó Tokaj Wine Business Institute (TWBI) szeptemberben elindítja egy éves borüzleti menedzser képzését.

A borüzleti menedzser képzés angol nyelvű, posztgraduális program, a résztvevő hallgatók az egy év elteltével Wine Business Manager diplomát szereznek.

Hiánypótlónak szánják

A Tokaj Wine Business Institute a külföldi „Wine Business Institute” intézmények mintájára alakult meg, oktatási és kutatási tevékenységet egyaránt végez. Az intézet szakmai partnerségre lépett a dijoni székhelyű School of Wine & Spirits Business at Burgundy School of Business-szel (BSB), de olyan hazai szakemberekre is támaszkodik, akik eddig is sikeresen képviselték a magyar borszakmát nemzetközi szinten.

A legfontosabb hiányosság a ma is elérhető klasszikus szőlész-borász képzésben az, hogy a hallgatók nem szereznek igazán mélyreható ismereteket a marketing, a pénzügy, a menedzsment és az értékesítés területén.

Ezek nélkül pedig nehéz manapság érvényesülni a borszakmában” – mondta el a Portfolio-nak Fiáth Attila a Tokaj Wine Business Institute igazgatója. Hozzátette: az ilyen üzleti ismeretekre egyre nagyobb igény mutatkozik a hazai borágazatban, erre ad választ a szeptemberben induló képzés.

Posztgraduális program

A program egy akkreditált, posztgraduális képzés, amelynek alapfeltétele egy legalább BA szintű diploma. Az oktatók többsége külföldi egyetemekről érkezik, ezért a szervezők a kezdetektől fogva angol nyelvű képzésben gondolkodtak.

A képzés hibrid rendszerben zajlik, ennek megfelelően kevés személyes jelenlétet igényel.

Egy szemeszterben két alkalommal lesz 4 napos jelenléti oktatás, a fennmaradó tananyagot online formában és önállóan sajátíthatják el a hallgatók a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően” – mondta el Fiáth Attila. Az igazgató szerint a képzés speciális területet céloz meg, amely felkelti a környező országokban dolgozó, a borászathoz kötődő jelentkezők figyelmét is.

A képzés költsége az egy évre vonatkozóan 6500 euró, vagyis mintegy 2,5 millió forint, a szervezők ugyanakkor a magyar hallgatóknak ösztöndíj-programot is igyekeznek kialakítani.

Fotó: Getty Images, TWBI