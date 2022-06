Komoly gondok vannak az egészségügyben a NEAK főigazgatója szerint

Mostanra oly mértékben csökkent a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése, ami azonnali beavatkozást sürget – mondta a Népszavaz szerint Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója a Magyar Kórházszövetség kongresszusának második napján.

A főigazgató szerint sürgősen vissza kell térni a teljesítmény- finanszírozásra, mert a jelenlegi havi átalány immár adatokkal is bizonyíthatóan nem ösztönzi a szolgáltatókat a betegek ellátására.

Kiss Zsolt szerint a kórházak közel negyedével, a szakrendelők ötödével kevesebb beteget láttak el idén, mint a járvány előtt, a krónikus osztályok pedig korábbi teljesítményüknek csak a 38 százalékát produkálták.

Szerinte mindez nemcsak azt jelenti, hogy ellátatlanok a betegek, hanem azt is, hogy bizonyos típusú terápiához, diagnosztikához a rászorulók nem jutnak hozzá. A páciensek egy része be sem jut be az ellátórendszerbe, konzervatív terápiák maradnak el, emiatt sokaknál egyből műtétre van szükség - állítja a NEAK főigazgatója.

A jelenleg az átlagfinanszírozás miatt az intézmények 19-31 százalékkal több pénzt kapnak, mint amennyit a teljesítményük indokolna. – Ez óriási rés, ráadásul ennek ellenére nő az eladósodás, április végére 25,7 milliárdra nőtt a kórházak lejárt számláinak az összege – mondta a főigazgató. Hozzátette: „Most azt kell kitalálnunk, hogyan fogunk visszaállni a normál betegellátásra”.

Ugyan konkrét intézményeket Kiss Zsolt nem nevezett meg, de adataiból az is egyértelműen kiderült, hogy nem azokban az intézményekben keletkezett a legnagyobb adósság, ahol visszaállt a Covid-19-járvány előtti, normál szintre az ellátás.

Kiss Zsolt szerint nem is az a baj, hogy többet fizetnek egy beteg után a kórházaknak, hanem az, hogy ezzel szemben nem áll teljesítmény. A várólista-csökkentő programmal kapcsolatban megjegyezte: hiába különítettek el a célra 13 milliárd forintot, a várakozó betegek számában nem érezhető igazán nagyon nagy elmozdulás.

Elköltöttünk nagy nyögve, már 5 milliárd forintot, de nem nagyon halad a program azzal együtt sem, hogy egy csípőprotézis, térdprotézis, vagy egy gerinc műtétért 2,4 millió forintot fizetünk. Ez már olyan, mintha a magánellátástól vásárolná meg a biztosító a közellátást. Nem biztos, hogy ez hatékony.

Emellett azt sem tartja hatékonynak, hogy a krónikus ellátásban kezelt betegekért járó 6600 forintos napi díj helyett most 25 ezer forintot fizetünk a szolgáltatóknak. Sőt, van olyan intézmény, ahol a teljesítményükkel összevetve 420 ezer forintra jött egy ellátási nap díja, ami a főigazgató szerint nem tartható.

Kiss Zsolt azt reméli, hogy még a nyáron át lehet térni az új finanszírozási rendszerre, ami nemcsak a teljesítményt veszi figyelembe, hanem a immár az ellátás minőségét is.

A főigazgató előadása után, Pásztélyi Zsolt, a Medicina2000 szakellátói szövetség elnöke jelezte, nem csak a gyógyítók „lustasága” veti vissza a teljesítményt, hanem az, hogy a szakellátásban nincs orvos, mert átmentek a dolgozni a magánellátásba. Kiss Zsolt erre úgy reagált:

ha abból a pénzből, ami most bérre rendelkezésre áll, nem lehet ezt megoldani, akkor nem tudja, mi az, ami megállíthatja az elvándorlást.

