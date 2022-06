Az év, amikor az alkoholista magyar állam elvonóra ment

Az idei választási évvel visszatért Magyarországra a költségvetés politikai ciklikussága. A szavazás előtti durva kiköltekezést kényszerű kiigazító lépések követik, további alkalmazkodásra kényszerítve az amúgy is sokkokkal küszködő gazdasági szereplőket. Ráadásul a közvélekedéssel ellentétben a költségvetés nehéz helyzetét sokkal inkább a fegyelem látványos lazulása, mintsem a külső okokra visszavezethető rendkívüli kiadások magyarázzák. Ha még mélyebben megnézzük, a magyar állam a 2010-es évek második felében már visszacsúszott a fiskális alkoholizmusba, az elvonóra pedig csak a 2022-es választások után vonult be.

Magyarország a 2010-es években szép lassan elszokott attól, hogy a választási "húzd meg- ereszd meg" formálja a költségvetést. A megelőző időszakban, gyakorlatilag a rendszerváltozás óta a politikai ciklikusság igen erős volt, az 1994-es, 1998-as és 2002-es és 2006-os választás is az állami gazdálkodási fegyelem megbomlásával járt együtt, amit aztán hol hangosabb, hol csendesebb kiigazítások követtek.

A 2010-es választás előtt is lazult a költségvetés, de akkor a fiskális problémát inkább már az európai adósságválság újabb sokkja okozta - igaz, (kis késéssel) ugyanúgy kiigazítási lépésekre késztette a gazdaságpolitikát. A következő két választásnál a kiköltekezés jóval kisebb cikkcakkokat hozott az államháztartásban, így aztán azt mondhatjuk, hogy a klasszikus, rövid távú politikai érdekeket előtérbe helyező, nagyon erős választási ciklikusságra utoljára 2006-os voksolásnál volt példa.

Az idei választásra a helyzet megváltozott: az államháztartás finanszírozási képessége a régi időket idéző mélységbe zuhant:

Mostanra már azt is látjuk, hogy a hiány elszaladása mivel jár: idén és jövőre kétszer 2000 milliárd forintos kiigazítást kell végrehajtani ahhoz, hogy a magyar államháztartás gazdálkodása egyenesbe jöjjön. Ahogy a való életben is lenni szokott: a szélesebb közvélemény számára csak akkor derült ki, hogy a fiskális alkoholizmus visszatért, amikor az állam bevonult az elvonóra. A fiskális alkoholizmus fogalmát Kopits György amerikai magyar közgazdász vezette be a nemzetközi közgazdasági irodalomba, olyan államokra használják a kifejezést, amelyek nem képesek leszokni a túlköltekezésről.

Az idén beavatkozás nélkül akár a 8%-ot is megközelíthette volna a költségvetési deficit. Az elszállásra látszólag van mentsége a gazdaságpolitikának. Többek között az alábbi tényezők tűnnek első pillantásra felmentő erejűnek:

2020-21-ben a koronavírus-válság hatásait kellett mérsékelni költségvetési expanzióval, aztán

az energiaárak elszállása a rezsicsökkentett lakossági hozzájárulás mellett az állam (az MVM) veszteségét az egekbe emelte, és persze az állami intézmények, vállalatok áram- és fűtésszámláját is magasba tolta, illetve

az infláció miatt a kamatok emelkedni kezdtek, ami növelte az adósságszolgálati terheket, illetve az állami támogatási hitelprogramok költségét.

Valójában azonban (mint alább bemutatjuk), ezek hamis és elégtelen kifogások a költségvetési alkoholizmusába visszaeső államnak.

Amikor még csak egy erősebb bulinak tűnt az egész

A 2022-23-as hatalmas költségvetési kiigazítás okainak megértéséhez érdemes néhány évvel korábbra visszatekinteni. Ha jól megnézzük a fenti ábrát, láthatjuk, hogy az állami gazdálkodás fegyelme már 2016-tól romlani kezdett. Látszólag nem súlyos ez a változás, hiszen viszonylag kedvező pozícióból indult el az óvatos hiánynövekedés, valójában azonban igen nagy jelentősége van. Ebben az időszakban ugyanis a magyar gazdaság gyorsan növekedett, dőltek az adóbevételek a büdzsébe. Vagyis semmilyen közgazdasági oka nem volt a fellazulásnak, viszont növelte az államháztartás sérülékenységét egy esetleges újabb válság esetére (amit aztán a koronavírus el is hozott).

A helyzetet illusztrálja az alábbi ábra, ami a ciklikusan igazított költségvetési egyenleg alakulását mutatja az Európai Unióban. A ciklikusan igazított egyenleg a költségvetési egyenleg ciklikus komponens nélküli része. (A ciklikusan igazított egyenleg (pdf) azt mutatja meg, hogy a gazdaság ciklikus helyzetétől eltekintve mennyi lenne a költségvetés hiánya. A mutató így egyben a költségvetés középtávú orientációjáról is árulkodik, azaz hogy a gazdaság egyensúlyi helyzetének elérése idején milyen egyenleg alakulhat majd ki.)

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy az Európai Uniós többi tagországához képest már a 2016-2019-es időszakban is érdemi költségvetési pozícióromlás figyelhető meg:

2022-23-ra előrejelzés.

Míg 2016-ig a magyar költségvetési hiány nagyjából átlagosnak felelt meg, 2019-ben már csak három ország (Spanyolország, Románia, Franciaország) fiskális pozíciója volt rosszabb a miénknél. Vagyis ez az időszak a csendes lecsúszás szakasza, ami miatt eleve rosszul fordultunk rá a kormányzati ciklus második felére, amit ráadásul a pandémia tovább súlyosbított.

Amikor már több ez, mint néhány csúnya berúgás

2020-ban egy rövid ideig a gazdasági visszaesés szolgáltatott ürügyet a kiköltekezés mértékére (a szerkezetére az sem), de 2021-től már végképp a szükségtelen, féktelen dorbézolás időszaka következett. Hivatalosan továbbra is a koronavírus-válság visszaesése szolgáltatta az alapot a pénzszórásra, pedig világosan látszott, hogy a felpattanás dinamikus, a válság előtti kibocsátási szintre gyorsan visszaért a gazdaság, és ezért a büdzsébe a várakozások felett ömlött a bevétel. (Finom ellentmondás, hogy a kormány egyszerre indokolta a költségvetés túlfűtését a koronaválság kezelésével, és dicsekedett a gyors kilábalás megtörténtével.)

Ha visszapillantunk a cikk 2. ábrájára, mindez nagyon látványosan igazolható. Míg 2021-ben az Európai Unió tagországai összességében már fordultak (a ciklikusan igazított költségvetési hiány átlagosan már enyhén csökkent), addig Magyarországon tavaly a túlköltekezés még súlyosabb mértékűvé vált. Bár a gazdaságpolitika az év végére felismerte, hogy súlyos az "alkoholfüggőség", az idén év elején még ivott tovább, és az elvonóra csak a választások után feküdt be.

A jóindulatú értelmezés az állami túlköltekezéshez a gazdaságot (vagy éppen a költségvetést közvetlenül) érő külső sokkok vezettek. Minél közelebbről nézzünk azonban az államháztartás folyamatait, annál nyilvánvalóbb, hogy ez nem igaz.

Már a valódi motiváció is gyanús lehet, ha az államháztartási hiányszámokat nézzük. 2020-ban nagy gazdasági visszaesés és járványkezelési kiadás mellett a GDP 7,8%-át tette ki a deficit. Két évvel későbbre, 2022-re úgy született meg a közel 6%-os deficitterv, hogy közben a gazdaság helyzete drasztikusan javult, az extra kiadási igény jelentős része pedig eltűnt. Ez nyilvánvaló költségvetési expanzió, vagyis már a valódi szándék sem látszott az állami gazdálkodás helyzetének rendezésére.

Ha a hiánynövekedés okait jobban szétszálazzuk, még kiábrándítóbb kép tárul a szemünk elé. A kormány úgy számol, hogy az energiaárak brutális elszállása 700 milliárd forintba kerül az idén az államnak, ennél valamivel kisebb tételt jelent az összes többi extra kiadási igény, a megugró kamatkiadásoktól a hadiipari költekezésig. A tételeket összeadva sem jön ki a 2000 milliárdos kiigazítási igény, ám ennél is szomorúbb a helyzet. Ezekre a kiadásokra ugyanis bőven fedezetet nyújtott volna az, hogy a 2022-es költségvetés eredeti terveihez képest 4000 milliárd forinttal magasabb lesz az idei GDP, vagyis hatalmas bevételi többlet van a büdzsében.

Tehát ha a magyar gazdasággal az elmúlt egy évben "csak" annyi történt volna, hogy elszállnak a világpiaci energiaárak, és kitör a szomszédjában egy háború, akkor ennek sokkjait valószínűleg a költségvetés bőven kigazdálkodhatta volna anékül, hogy egy fikarcnyi kiigazító lépést is kellett volna tennie. És ezzel meg is van a válasz: a meghirdetett kiigazító lépések valódi oka az állam gazdálkodási fegyelmének általános csökkenése, különös tekintettel a választások előtti durva kiköltekezésre.

Azért fontos ezt leszögezni, mert a kiigazítási csomag körüli vitákban zavarosan keverednek a különféle érvek. A legtöbb kritika a csomag szerkezetét (néha a méretét) célozza, pedig a kiindulópont sokkal egyszerűbb:

ennek a kiigazító csomagnak nem szabadott volna megszületnie, és csak azért született meg, mert az állam visszasüllyedt a fiskális alkoholizmusba, az öncélú költekezésbe.

Ha ez nincs, akkor most nem kellene azon vitázni, hogy mi az ideális módja annak, hogy a gazdaságból kétszer elvonjuk a GDP 3%-át. Mert ezt szépen biztosan nem lehet csinálni.

Címlapkép: Getty Images