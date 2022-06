Hatalmas bulit csapott a kormány, de ki állja az 1000 milliárdos cechet?

Két év alatt akár 1000 milliárd forinttal is emelkedhetnek a magyar költségvetés kamatkiadásai – derül ki a 2023-as büdzsé tervezetéből. Ennek két oka van: egyrészt a világon mindenhol emelkednek a hozamok, mivel a jegybankok az elszálló infláció miatt kénytelenek szigorítani, másrészt viszont az utóbbi évek laza költségvetésének köszönhetően nőtt a magyar adósságteher nominálisan. Vagyis részben hogy most isszuk meg a fiskális alkoholizmus levét, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a hajnalig tartó parti után benyújtották a számlát. Az igazán érdekes dolog, hogy a kamatkiadások nélkül számított elsődleges költségvetési egyenleg 2023-ban már majdnem egyensúlyt mutatna, gyakorlatilag a deficit kilencven százalékát a kamatokra fizethetjük ki.

Nagyot ugrik a kamatkiadás

A 2023-as költségvetés tervezete szerint jövőre több mint 2000 milliárd forint lehet az államháztartás kamatkiadása. Ez jelentős ugrás az idei évre tervezett 1364,1 milliárd forinthoz képest. Sőt, még az áprilisi EDP-jelentésben szereplő 1633,9 milliárd forintot is több mint 400 milliárddal meghaladja.

Vagyis láthatóan elfelejthetjük az alacsony kamatok korát egy időre, ami extra megterhelést jelent a költségvetésnek. Sőt, ez a teher nagyobb lehet az eddig vártnál. Korábban évekig 1000-1200 milliárd forint körül volt a büdzsé kamatterhe, ez 2023-ra gyakorlatilag megduplázódik.

A költségvetési törvényjavaslatból az is kiderül, mire fizeti ki ezt a rengeteg pénzt az állam. Elsősorban a forintkötvényekre fizetendő kamat emelkedhet, a 2021-es 522 milliárd, majd az idei 770 milliárd után 1154,4 milliárdra. Vagyis ez a tétel önmagában annyit tesz ki, mint néhány éve a költségvetés teljes kamatterhe. Ha pedig hozzátesszük a második legnagyobb tételt, a lakossági állampapírokra tervezett 522,6 milliárdot is, akkor ez a két összeg a teljes 2023-as kiadás háromnegyedét jelentheti. A devizakötvények kamatráfordítása is megduplázódhat, ami egyrészt a nemzetközi hozamkörnyezetnek, másrészt a közelmúlt jelentősebb devizakibocsátásainak eredménye.

Egyébként a lakosságnak kifizetendő kamat is új csúcsra emelkedhet 2023-ban a törvényjavaslat szerint. Ez az utóbbi tíz évben felfuttatott lakossági állomány eredménye.

A kamatkiadások jelentős növekedése egyébként már kiolvasható volt az áprilisban publikált konvergencia programból is. A kormány azzal számol, hogy még nem is a jövő évi 2000 milliárd forint feletti összeg lesz a csúcs, a következő években tovább nőhet ez a tétel a költségvetésen belül nominálisan, bár GDP-arányosan inkább stagnálásra számítanak.

Ez már a hozamemelkedés hatása

Említettük már, hogy a kamatkiadások a kötvénypiaci hozamokkal párhuzamosan emelkednek. A hozamemelkedés globális folyamat, a magas infláció és a jegybankok szigorítása hajtja felfelé a hozamokat. Emellett az orosz-ukrán háború következtében kialakult egy tartósabb kockázatkerülés a feltörekvő piacokkal szemben, ami a kelet-közép-európai kötvénypiacra is hatással van. És ez a folyamat még messze nem ért véget, hiszen a Fed márciusban először emelt kamatot és várhatóan gyorsít majd a tempón, míg az EKB csak az év második felében kezdheti meg a szigorítást.

Itthon a hozamemelkedés az év elejétől áprilisig-májusig intenzív volt, majd ott megtorpant, így a tízéves hozamunk továbbra is 7,4% körül van.

De hasonló folyamatok mennek végbe az egész világon, illetve a jegybankok kamatemelése után ebben élen jár Kelet-Közép-Európa. Ez pedig azt is jelenti, hogy a kamatkiadások emelkedése nem csak nálunk lesz fontos kérdés a következő években,

az egész világon véget ért az alacsony kamatok kora és magasabb teherre kell berendezkedni.

A kamatok adják a költségvetési hiány kilencven százalékát

Még egy érdekesség derül ki a 2023-as költségvetés tervezetéből: miközben az eredményszemléletű költségvetési hiányt a kormány a GDP 3,5%-ára tervezi, a dokumentum szerint a nemzeti össztermék 3,2%-át tehetik ki a kamatkiadások.

Vagyis az adósságszolgálat nélkül számított elsődleges egyenleg mindössze a GDP 0,3%-ának megfelelő deficitet mutatna. Így pedig még fájdalmasabb a kamatok elszállása, hiszen kisebb adóssággal, feszesebb költségvetéssel akár az egyensúlyi költségvetés sem okozna gondot.

A kamatkiadások emelkedése egyébként úgy is felfogható, hogy a jelentős költségvetési költekezés eredménye az extra teher. Vagy ahogy a Portfolio nemrégiben megjelent cikkében fogalmaztunk:

a magyar állam a 2010-es évek második felében már visszacsúszott a fiskális alkoholizmusba, az elvonóra pedig csak a 2022-es választások után vonult be.

Ebben a nemzetközi környezetben, amikor mindenhol emelkednek a jegybanki kamatok és a kötvényhozamok, nem biztos, hogy pozitív volt ez a folyamat, lehet, hogy jobban megérte volna minél előbb helyreállítani a költségvetési egyensúlyt.

