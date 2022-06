Feléled az örök vita! A horvát tengerparton vagy a Balatonon olcsóbb a nyaralás?

Beindult a horvát szállások foglalása, összértékük több mint ötszöröse a tavalyinak. A magyarok a kedvező árat, az ingyenes lemondást, az előleg nélküli foglalást és a sok pozitív vendégértékelést tartják fontosnak. Bár a koronavírus-járvány előtt sokan már januárban lefoglalták horvátországi nyaralásukat, idén ez inkább májusban kezdett el felpörögni. Az egyik legnagyobb hazai szállásközvetítő szerint azonban még így is kevesebb a beérkezett foglalások száma, mint 2019-ben ugyanekkor. A foglalási érték azonban már kissé nőtt, ami részben a drágulást is jelzi. Bár sokat mentek felfelé a hazai szállásárak, úgy tűnik, hogy Horvátország is érdemben drágább lett.

Jelentős drágulás a szálláshelyeken

Idén két személyre és 7 éjszakára, három csillagos szállodában 200 és 350 ezer forint között, négy csillagos szállodában 350 és 550 ezer forint között, míg öt csillagos szállodában 600 és 800 ezer forint között találnak a nyaralni vágyók kínálatot, félpanziós ellátással a nyári hónapokra - mondta Rádóczy Andrea, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője a Portfolionak.

A szálláshelyek átlagár növekedése jelenlegi információik alapján átlagosan 10-35 százalék között mozog

- emelte ki Rádóczy Andrea. A balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort szállodaigazgatója azt is megemlítette, hogy ez nem feltétlenül jelent fedezetet a drasztikusan megnövekedett energia-, élelmiszerárakra, valamint a bér és egyéb juttatásokra.

„A bérrel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy ez esetben nemcsak a jelentősen emelkedő bérigényekről beszélünk, hanem a folyamatos toborzás, valamint a ma már csak távolról érkező dolgozók lakhatási és egyéb extra juttatások költségével is tervezni kell” – mondott el egy másik áremelő tényezőt Rádóczy Andrea.

Horvátország vagy Magyarország?

Ugyan sokat emelkedtek az árak Magyarországon, de a horvát tengerpart is érdemben drágult. Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője megkeresésünkre egy táblázattal illusztrálta, hogy még mindig jobb ajánlatai vannak a balatoni szálláshelyeknek a horvátországi szállásárakhoz képest ugyanabban a kategóriában. A táblázat árai egy személyre értendők, és a főszezonra.

Átlagárak egy főre Balaton Horvátország Hotel 3* 16 851 Ft 24 648 Ft Hotel 4* 20 872 Ft 28 672 Ft Hotel 5* 35 624 Ft 38 605 Ft Forrás: Szallas.hu

A táblázatból kitűnik, hogy mindegyik vizsgált szálláshelykategóriában olcsóbb a Balaton. Leginkább az 5 csillagos szállodáknál elhanyagolható a vendégéjszakánkénti ár eltérése. Valamivel több mint 3 ezer forint/éjért cserébe mondhatja magának egy utas azt, hogy mégiscsak a tengerparton nyaral. A horvát árak érdemi növekedését az is okozza, hogy a forint több mint 10%-ot esett egy év alatt.

Arra nincs elérhető, pontos adat, hogy a népszerű horvát tengerparti üdülőhelyek szállásai mennyivel drágulhattak, az viszont a Szallas.hu szerint biztos, hogy tavalyhoz képest 13 százalékkal drágultak csak a hotelek, ha pedig a magánszálláshelyeket is idevesszük, akkor 7,5 százalékos az átlagáremelkedés.

Kelemen Lili azt is megjegyezte, hogy a horvátországi és magyar árak tényleg csak tájékoztató jellegűek. „A horvát partnerkapcsolatos kollégáink mondták, hogy néhány partner azon felül is árakat emelt az utóbbi időben, ahogy eredetileg betervezték tarifáikat a nyárra. Emelésnek számít az is, hogy ami eddig ingyenes szolgáltatás volt, azt fizetőssé teszik. Több partner fizetősre állította be a légkondit. Ezeket nem tudjuk számokkal alátámasztani és nagyságrendet sem tudok mondani” – vázolta az árakkal kapcsolatos bizonytalanságokat Kelemen Lili.

Mekkora drágulás várható?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyivel drágulhatott Balatonfüred, Tihany vagy éppen Siófok a főszezonra. A kép nem egyértelmű, mert a szálláshelyadók kénytelenek az ugráló költségeik miatt nagyon kreatívan árazni.

A főszezonra 25-38 százalék között lehet az áremelkedés mértéke a balatoni szálláshelyeken.

„Mivel a szálláshelyek jelentős része ma már dinamikus árazást alkalmaz, így nehéz átlagár előrejelzést prognosztizálni. Ez a dinamikus árazás lehetővé teszi a heti, napi, vagy akár még napon belül is a szállodai szobaárak mozgatását, amely minden esetben a kereslet nagyságától függ. Tehát a szállásadók nem csak felfelé emelhetik áraikat, hanem értelemszerűen csökkenthetik is” – adott némi magyarázatot az ugráló vendégköltségekre Rádóczy Andrea.

A balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort szállodaigazgatójaként azt vette észre, hogy az áremelkedésre a vendégek új stratégiával válaszolnak. „Egyre többen kedvelik a rövidebb tartózkodási időt, ugyanakkor többször, akár egy szezonon belül 2-3 alkalommal is szívesen foglalnak ugyanabba a hotelba” – számolt be idei tapasztalatairól Rádóczy Andrea. A szállodai szövetség balatoni régiós vezetője azt is megemlítette, hogy a hosszú hónapokkal történő előre tervezés az elmúlt években kialakult bizonytalansági tényezők miatt már csak nyomokban található. A vendégek nagy része röviddel az utazás előtt dönt. Ez viszont jelentősen megnehezíti a szállodai üzemeltetés tervezhetőségét.

A balatoni szállodáknál nem érzékelik az orosz-ukrán háború hatását, azt viszont igen, hogy a pihenésre egy összegben elkölthető jövedelem nagysága az egyre erőteljesebb infláció miatt visszaeshetett.

Vélhetően ebből is adódik a meglévő foglaltsági adatok alapján, hogy rövidebb az átlagos tartózkodási idő. Érezhető a jövedelemmegtorpanás abból is, hogy a Szép-kártya a legtöbb szálloda árbevételében markáns és meghatározó. „Ezért is bizakodik a szakma abban, hogy a közeljövőben a Szép-kártyáról felhasználható pénzösszegek ismételten eredeti küldetésüknek megfelelően, a turizmus szektorban landolnak majd” – utalt arra, hogy ezek a kártyaösszegek jelenleg élelmiszervásárlásra is elkölthetők.

Drágulás mindenhol

Összegezve mind a Balatonnál, mind a horvátországi nyaralóhelyeken jelentősen megugró árakkal számolhatnak a turisták, viszont a hazai szálláshelyek átlagosan olcsóbbak, mint a horvát tengerpart.

Összességben azért is nehéz összevetni az emelkedő nyaralási költségeket, mert lehet, hogy valaki olcsóbb szálláshelyet választ, de drágábban étkezik majd napközben, és korábban ingyenes szolgáltatásokat vesz majd igénybe plusz pénzért. Ennek azonban az ellenkezője is igaz lehet, magyarán a látszólag többe kerülő vendégéjszaka több szolgáltatást tartalmaz az olcsóbb helyeknél, és a végelszámolásnál jobban jön ki. Éppen ezért fontos megnézni, hogy milyen szolgálatátásokat tartalmaz egy-egy ajánlat, hogy végül ne lepődjünk meg, ráadásul a benzinárak is befolyásolják a végelszámolást.

Máshová is utaznak a magyarok

Júliusra már csak elvétve lehet utat foglalni, leginkább az augusztusi időpontok elérhetőek már a tengerparti nyaralásban gondolkodók számára. A koronavírus-járvány előtti, 2019-es csúcsévben hetente 70 charter légijárat vitte az utasokat, idén 42 gép indul hetente. Idén már Görögország, Törökország, Egyiptom és Tunézia mellett újra elérhető például a spanyolországi Marbella. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a Portfolionak elmondta: tavalyhoz képest 4-8 százalékkal emelkedtek az árak, amit az utasok elfogadnak.

Leginkább a gyenge forint és az emelkedő kerozin és szállodaüzemeltetési árak viszik fel a külföldi utak árait

– mondta el Molnár Judit. Ő úgy érzékeli, hogy két koronavírussal terhelt év után óriási az utazási vágy az emberekben, ezért az áremelést is elfogadják. Tavaly még a járvány miatt sokan inkább apartmanokat vagy önálló házakat kerestek szállásként a külföldi útjaik során, most már viszont bátran mennek szállodákba is. „A biztonság iránti igény erős az emberekben, ezért sokan fordulnak újra az utazási irodákhoz, mert bármilyen váratlan esemény esetén tudnak kitől segítséget kérni” – tette hozzá. Megnéztük néhány utazási iroda repülőgéppel való utazási kínálatát, amely alapján igen jelentős eltérések látszanak az egyes országok között.

Egy hétre, egy fő részére Törökországba 320 ezer és 400 ezer forint között lehet találni 5 csillagos szállodát, all in clusive ellátással. Az ultra all inclusive ellátásnál találni 420 ezres, sőt 520 ezer forintos utazási ajánlatot is.

Bulgáriába a félpanziós, 4 csillagos szállodai elhelyezés 430 ezer forint körül van, de all incusive ellátással 500 és 700 ezer forint között ingázik az ajánlati sáv Burgaszban, a Naposparton.

Ehhez képest Egyiptom 250 és 320 ezer forint között mozog, all inclusive ellátással, itt egyébként ki lehet fogni pár nappal az indulás előtti, kedvező ajánlatot, bár az utazási irodák ezeket a lehetőségeket nem mindig last minute-ként tüntetik fel a honlapjaikon.

A tunéziai utakat is 260 és 370 ezer forint között kínálják. Itt is belefuthatunk olcsóbb ajánlatokba, ha valaki 2-3 napon belül útra kész.

A görögországi, krétai utak komfortfokozattól függően, 260 ezer forint és 850 ezer forint között mozognak, 7 éjszakára. Aki megelégszik a 3 csillagos szállással, csak reggelivel, az akár 260-300 ezer forint között is kifoghat egy ajánlatot, de az all inclusive ellátás és a hotelcsillagok emelkedése itt is megdobja a csomagárat. Főleg persze akkor, ha a hotel még wellness és spa szolgáltatásokkal is rendelkezik, amellett, hogy jó a tengerparti fekvése.

Idén itthon és külföldön is jó szezonra számítanak a szakértők. Molnár Judit kiemelte:

az orosz-ukrán háború a konfliktus kirobbanása után 1-2 hétig vetette vissza a foglalási kedvet a külföldi utaknál, azóta viszont töretlen az utazási kedv a magyar turisták részéről.

Címlapkép: Getty Images