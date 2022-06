Óriási szükség van a szakdolgozókra az egészségügyben (Interjú)

Miközben az egészségügyben kézzel fogható a szakemberhiány, a pandémia rávilágított arra, hogy az orvosok mellett a szakdolgozókra milyen fontos szerep hárul. Ezért sem mindegy, hogy a jövő szakdolgozóit hogyan lehet megszólítani, mivel lehet a fiatalok számára vonzóvá tenni ezt a pályát. Ebben a helyzetben felértékelődik a képzési helyek jelentősége, és a komplex stratégiával rendelkező, hosszú távon is stabil finanszírozással bíró karok működése, mint például a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara. Ács Pongrác, a kar dékánja a Portfolio-nak adott interjújában olyan működési elemeket mutat be a kar életéből, amelyek akár más intézmények számára is tanulságosak és hasznosak lehetnek. Többek között arról beszélgettünk vele, hogy mi is az a pécsi modell, amit a kar valósított meg országos szinten először és vált mintává több intézmény számára, hol és miért terjeszkedik a kar külföldön, miért fontosak a külföldi diákok és hogyan lehet egyáltalán fenntarthatóvá tenni egy kar finanszírozását, valamint ebben milyen változást hoz a modellváltás. A dékán arra is kitért, hogy az elnyert pályázati forrásokból megvalósított kutatások hogyan hasznosulnak náluk a gyógyítás folyamatában. Helyzetjelentés az egészségügy és felsőoktatás olyan gyakorlati szegletéből, amely eddig kevés figyelmet kapott, indokolatlanul.

Közhely, de sokak számára elsőként, mint egyetemváros ugrik be Pécs. Gondolom, ez nem változott, de helyezzük el az olvasók számára, miben áll a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának jelentősége?

Az Egészségtudományi Kar az egyetemen működő tíz kar közül az egyik legfiatalabb, azonban az egyik legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező kar. Jelenleg több mint 3200 hallgatónk van. A hallgatói utánpótlás biztosításának záloga, hogy az egyetemre felvett hallgatók közel 20%-a karunkon kezdi meg tanulmányait. Meggyőződésünk, hogy az egészségtudományi képzési területen ilyen hallgatói bázis nem is nagyon van más egyetemen és nem is nagyon társul hozzá ilyen színes oktatási portfólió. Jó látni, hogy az egyetemi városok által megszervezett Pont Ott Parti során a pécsi Széchenyi teret betöltő hallgatók közül minden ötödik karunkhoz tartozik.

Miért örvend ekkora népszerűségnek a kar a fiatalok körében?

Karunk Magyarországon 4 képzési helyszínen biztosít továbbtanulási lehetőségeket a fiataloknak, így mindenki megtalálja igényeinek megfelelően a lakóhelyéhez legközelebbi képzési helyszínt. Különleges helyzetben vagyunk abból a szempontból idehaza, hogy

nálunk az egészségtudomány és a sporttudomány kéz a kézben jár, ahogy ezt a nemzetközi trendek is igazolják.

Az egészség- és sporttudományban megteremtettük azt, hogy a diákok 14 éves kortól el tudnak indulni az egyetemi karunk által fenntartott középfokú szakképző intézményekben, ahol egészségügyi vagy sporttudományi végzettséget szerezhetnek, majd sikeres felvételijüket követően tanulmányaikat folytathatják karunk alapképzésein. Az egészségtudomány képzési területén nálunk a legszélesebb az oktatási portfólió, amely magába foglal alap- és mesterképzéseket egyaránt, továbbá a sporttudományban szintén van alapképzésünk, és természetesen szakedző, humánkineziológus és sportmenedzser mesterképzéseinket is eredményesen kínáljuk. A legmagasabb szint pedig a doktori (PhD) képzés, saját doktori iskolát működtetünk 2006 óta, amelynek a vezetője Prof. Dr. Bódis József, aki a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának az elnöke is egyben. Különleges helyzetben vagyunk tehát azzal, hogy az egészség- és a sporttudomány területén a középfoktól a doktori (PhD) képzésig terjedő tanulási utat kínálunk, mely kiegészül a felnőttképzési és továbbképzési lehetőségekkel is.

Mit jelent ez pontosan?

Az általunk kínált tanulási utak lehetővé teszik, hogy

a tanulók középfokú szakmai előképzettségükkel jobban megtalálják a helyüket a szakirányú továbbtanulási szándékuk esetén.

Emellett, a felsőoktatásból esetlegesen lemorzsolódó hallgatók számára lehetőség kínálkozik az előzetesen megszerzett tudás beszámításával egy vagy több „technikumi” szakma szerzésére. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a kieső hallgatóknak nem vész el a képzési ideje, hanem a technikumban is hasznosítható, és végzettségre váltható. A már végzett és munkába állt szakemberek továbbképzését is biztosítjuk elsősorban az egészségügyi ágazatban, de ezt a szolgáltatásunkat már országosan kiterjesztve nyújtjuk.

Az országban több mint egy évtizede elsőként a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara vett át egészségügyi szakképző intézményeket Pécsett és Szombathelyen is.

Ezzel létrejött a szakmai berkekben pécsi modellnek is nevezett képzési struktúra, amikor az egyetemek középfokú szakképző intézmények fenntartói feladatait látják el. A járvány alatt a technikumi tanulók és a felsőoktatási hallgatók tömegesen és önkéntesen bekapcsolódtak a betegellátásba, ezzel nagymértékben hozzájárultak a rendszer működőképességének fenntartásához. Ez is rámutatott arra, hogy

mekkora szükség van az orvosok mellett az egészségügyi szakdolgozókra is, utóbbiak szerepe is felértékelődött.

Említette, hogy nem csak Pécsett vannak jelen, mekkora az országos jelenlét?

Működtetünk képzési központot Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kaposváron is. Küldetésünk továbbá, hogy a határon túl a szerbiai Zomborban, a diaszpórában képezzünk ápolókat magyar nyelven. A következő tanévtől pedig Székelyudvarhelyen tervezünk képzést indítani, az ehhez szükséges akkreditációs engedélyekkel is rendelkezünk. Ide az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányát, valamint egészségügyi menedzser mesterképzést viszünk, magyar nyelven.

Meggyőződésünk, hogy az egyetemi oktatásnak elképesztő networking ereje van.

El lehet képzelni, hogy ha Erdélyben ezeket a diplomákat mi fogjuk kiadni az ottani kórházakban vezetői munkakörben lévő szakembereknek, az milyen összekötő erő, kapocs tud lenni az anyaországgal és Péccsel.

A kar külföldi jelenlétéről beszéltünk, de mi a helyzet a külföldi diákok jelenlétével?

Az idegen nyelvű oktatás 2014-ben indult el 8 hallgatóval,

mára közel 600 külföldi hallgató van karunkon a magyar és angol programokban összesen.

Csak tavaly 41 országból 115 hallgató érkezett a karra, annak ellenére, hogy még járványügyi veszélyhelyzet volt hazánkban. Ennek a létszámnak pedig már érdemi regionális gazdaságélénkítő ereje van, hiszen ezek a hallgatók Pécs belvárosában működő kar környékének életét színesítik, lakják be, vesznek igénybe szolgáltatásokat, jelentenek fizetőképes keresletet.

Ez alapján kezd összeállni, hogy egy-egy egyetemi karnak milyen bevételteremtő képességei lehetnek. Jár ugye a hallgatói normatíva a hazai diákok után, valamint a tandíjat fizető hallgatók, azon belül is a külföldiek. Milyen források állnak még rendelkezésre?

2016 óta aktívak vagyunk a pályázatok területén, melynek eredményeképpen azóta körülbelül 6 milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz jutott a kar. Ebben már benne van az a 2,5 milliárd forint, amelyet a Modern Városok Program keretében nyertünk el.

Mi az, ami ezekből a pályázatokból hasznosulhat az egyetemen?

Egy már megvalósult, 1,5 milliárd értékű infrastruktúrafejlesztést emelnék ki, melynek keretében

létrejött az Egészségtudományi Humán Páciens Szimulációs Központunk, ahol gyakorlatilag kórházi környezetet tudunk kialakítani,

vagy akár egy közúti baleset, egy házösszeomlás mentési folyamatait is tudjuk szimulálni. A világszínvonalú központ a legmodernebb eszközparkot és technológiákat vonultatja fel, és már a Covid idején megmutatkozott a hatalmas értéke. Mivel a pandémia időszakában a lezárások miatt a hallgatókat nem engedték be az egészségügyi ellátó intézményekbe, ezért itt oldottuk meg a gyakorlati képzésük egy részét. Mindemellett más egyedi fejlesztéseket is meg tudunk valósítani, ilyen például, hogy elkészítettük egy 3D-s testszkenner prototípusát, ami a páciensekről sugármentes felvételt tud készíteni 2 másodperc alatt.

Ezeket már a gyakorlatban, a gyógyítás folyamatában is be lehet vetni?

Igen, ez az eszköz az egészségügyben és a sporttudományban is használható, például a gerincdeformitásokat egy pillanat alatt képes beazonosítani. Az elmúlt időszakban 1015 kisiskolás testképét szkenneltük be, és gombnyomásra kinyomtatjuk 3D-ben. A további hasznosításra vonatkozóan is sikerült nyernünk ezzel új pályázatot. A robotizált ápolásban is vannak olyan fejlesztéseink, amelyek teljesen egyediek.

Az egészségügyben tapasztalt ápolóhiány okozta problémák megoldására folyamatosan fejlesztjük az ápolási robotok által elvégezhető ápolói feladatokat,

illetve az ápolók munkáját támogató ápolói szoftver fejlesztését. Kiemelt célkitűzésünk a krónikus sebkezelés új digitális eszközrendszerének kialakítása. Ezek mellett olyan ultramodern otthonápolási eszközöket kívánunk fejleszteni, amelyek távmonitoringgal is tudnak működni, és adott esetben az orvos vagy a kiemelt hatáskörű ápoló tud bizonyos paramétereket a monitor előtt is ellenőrizni, és tud konzultálni a beteggel. Ennek óriási jelentősége lesz az elöregedő társadalmakban. Alkalmazásban van már olyan eszköz, amivel EKG-t lehet küldeni telefonon. A sportdiagnosztikai centrumunkban pedig van egy olyan EKG készülék, amit most tesztelünk. A sportolóknál elég komoly probléma a hirtelen szívhalál, és kifejlesztettünk egy olyan új protokollt, amivel próbáljuk megjósolni, hogy kinek lehet ilyen jellegű problémája. Az oktatás mellett a kollégáink ezekben az innovatív fejlesztő folyamatokban is részt vehetnek.

Ezek a pályázati források hosszabb távon képesek kiegészíteni és ezáltal biztosítani a működés finanszírozását?

Így van. Mindemellett mi örülünk a modellváltásnak, bár még nagyon az elején vagyunk a folyamatnak. A modellváltás egyik célja pont az, hogy az egyetemek menjenek ki a piacra, próbálják ki magukat új környezetben, hajtsanak végre innovációt és azt próbálják meg értékesíteni. Mi ezt csináltuk már korábban is, a modellváltás csak megerősíti ezt az irányt. Ennek is köszönhető az, hogy az egyetemen belül karunk gazdaságilag stabil. Ezzel párhuzamosan a modellváltás rávilágított olyan területekre is, melyen szükséges javítanunk, gondolok itt a hallgatói lemorzsolódásra és a mintatanterv szerinti hallgatói előmenetelre. Akkor van megemelt forrás, ha van mögötte teljesítmény, melyet indikátorokkal mérnek. Az a hitvallásunk, hogy

ha magasabb a finanszírozás, akkor azt forgassuk vissza a saját dolgozóink anyagi és erkölcsi megbecsülésére,

de cserében fogalmazzunk is elvárásokat irányukba, például növekvő publikációs követelmények, növekvő kutatási elvárások vagy hallgató centrikusabb oktatási feladatok.

