A kamatdöntés mellett sem fogunk unatkozni, csütörtökön csak kapkodjuk majd a fejünket

Az MNB szokásos kamatdöntése mellett is maradnak izgalmak a hétre, képet kapunk például a magyar államadósság aktuális állapotáról, sok helyen pedig már a júniusi inflációs adat érkezik. Az utóbbi hetek piaci mozgásait, recessziós félelmeit elnézve pedig könnyen lehet érezhető piaci hatásuk is ezeknek az adatoknak.

Csendesen indul a hét, hiszen hétfőn csak az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya érdemel említést. Itthon semmilyen fontos adat vagy esemény nem várkató a hét első napján.

2022. június 27 - július 3. makronaptár Magyar makrogazdaság június 28. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 28. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés június 28. kedd 15:00 MNB Közlemény június 30. csütörtök 8:30 MNB Pénzügyi számlák Q1 június 30. csütörtök 9:00 KSH Népmozgalom máj. június 30. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) június 30. csütörtök 9:00 KSH Ipari termelői árak máj. június 30. csütörtök 10:00 MNB Inflációs jelentés június 30. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció június 30. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) július 1. péntek 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi jún. július 1. péntek 9:00 KSH Kormányzati szektor egyenlege Q1 Nemzetközi makrogazdaság június 27. hétfő 14:30 USA Tartós fogyasztási cikkek rendelése máj. június 29. szerda 14:00 Németo. Infláció jún. június 29. szerda 14:30 USA GDP (felülvizsgált) Q1 június 30. csütörtök 3:00 Kína Feldolgozóipari bmi jún. június 30. csütörtök 8:00 UK GDP (felülvizsgált) Q1 június 30. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem máj. június 30. csütörtök 8:45 Franciao. Infláció jún. június 30. csütörtök 9:55 Németo. Munkanélküliség máj. június 30. csütörtök 14:30 USA PCE infláció máj. július 1. péntek 11:00 EU Infláció jún. július 1. péntek 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Utána viszont beindul az élet, kedden jön magyar szempontból a hét legfontosabb eseménye, az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntése. A jegybank a gyenge forintárfolyam miatt extra kihívás elé néz, emellett most mutatja be szokásos negyedéves előrejelzését az inflációról és a gazdasági növekedésről. Előbbit felfelé, utóbbit pedig lefelé módosíthatja a jegybank, különösen a 2023-as számokat.

Szerdán kora délután érkezik a német infláció júniusi előzetes adata, melyre akár a piac is hevesebben reagálhat, emellett az amerikai GDP felülvizsgált számait publikálják. Utóbbi azért különösen fontos, mert az USA gazdasága az első negyedévben váratlanul már visszaesett, ennek hátteréről derülhetnek ki új információk, illetve akár módosulhat is az előzetes statisztika.

A hét legmozgalmasabb napja egyértelműen a csütörtök lesz, hiszen itthon és külföldön is sorakoznak majd a fontos adatok. Reggel az MNB az első negyedéves pénzügyi számlák adatát teszi közzé, melyből többek között a GDP-arányos államadósság friss állása is kiderül. Szintén a jegybank hirdeti meg szokás szerint egyhetes betéti tenderét, melyen az irányadó kamat tovább emelkedhet, majd délelőtt a részletes inflációs jelentést ismerhetjük meg a kedden közzétett fő számok után. A KSH közben az ipari termelői árak és a népmozgalom májusi statisztikáját publikálja. Közben fél szemmel érdemes lesz figyelni az európai adatokra is, kora délután pedig a fontos amerikai inflációs mutató, a PCE árindex jelenik meg.

Péntekre is maradnak lényeges adatok, itthon a feldolgozóipar konjunktúraindexe mellett a kormányzati szektor első negyedéves állapotáról kapunk képet. Közben az Eurostat előzetes inflációs adatai mellett Amerikában is lényeges konjunktúramutató érkezik.

