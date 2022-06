Koronavírus Magyarországon: megérkezett a fordulat, szokatlan időben csap le a hatodik hullám?

Alacsony járványügyi készültség, hiányos adatközlés, jórészt hatását vesztett átoltottság, nemzetközileg már nagyon, itthon pedig egyre jobban romló járványügyi statisztikák: úgy tűnik, ilyen körülmények között néz elébe Magyarország a hatodik hullám érkezésének. A legszokatlanabb az lehet ebben, hogy nyáron, jó időben. A koronavírus-járványban eddig a hivatalosan megfertőzöttek 2,4 százaléka hunyt el, az omikron variánsnak viszont 1,1 százalékos volt eddig a halálozási rátája. Nem látni előre, hogy a régebben beadott oltások hatásosságának a csökkenése vagy az omikron BA.4 és a BA.5 alvariánsának az újkeletű terjedése veszélyesebbé teszi-e a hatodik hullámot az előzőnél.

Hiányos járványadatok

Még a korábbinál is kevesebb adat áll rendelkezésre a magyarországi koronavírus-járványról, ugyanis

május eleje óta már csak hetente (szerdánként) közlik a járványügyi adatokat,

megszüntették a mintavételek számának közzétételét, ezért nem tudjuk, hány tesztből áll elő a közölt esetszám, és mekkora a pozitivitási ráta,

április közepe óta a mentősök már nem tesztelnek, a magánlaborokban és a háziorvosoknál elvégzett PCR-tesztek pedig vélhetően nem pótolják a kiesést.

Egy háziorvos láttatóan fogalmazott minderről a Népszavának: „Ahogyan a kormányt, minket sem érdekel a járványügyi helyzet. Ugyanis semmilyen eszközöm nincs arra, hogy befolyásoljam egy olyan közegészségügyi helyzet alakulását, amire az arra hivatott közegészségügyi szervek is magasról tesznek. E kérdés körben mindenben támogatom Magyarország kormányát, mely szerint: amiről nem beszélünk, az nincs.”

Romló hazai járványhelyzet

Pedig a megmaradt kis számú indikátor arra utal, hogy már romlik, illetve tovább romolhat a koronavírus-járványhelyzet Magyarországon:

a múlt hét már a második olyan hét volt a hivatalos adatok szerint, amikor emelkedett az esetszám: napi átlagban 435 új fertőzöttet regisztráltak a két héttel korábbi 234 és az előző heti 280 után,

a múlt héten már 55%-kal nőtt az esetszám, az előző héten még csak 20%-kal,

a szennyvízadatok is romlást mutatnak: a NNK mintavételi helyeinek többségénél (15 helyszínen) emelkedő tendencia tapasztalható, 7 településen a mért értékek stagnálnak, csökkenő tendencia egyetlen városban sem tapasztalható,

a naponta néhány száz térítéses Covid-tesztet végző Neumann Labsnál két hét alatt 5-ről 13,5 százalékra nőtt a pozitív tesztek aránya – árulta el a Népszavának Nyíri Miklós ügyvezető,

a járványhelyzet újbóli romlását a háziorvosok tapasztalatai is megerősítik,

idén, vagyis az elmúlt fél évben mindössze 146 ezer első, 217 ezer második és 708 ezer harmadik oltást adtak be Magyarországon, Weltner János orvos szerint 1 375 670 emberről lehet elmondani azt, hogy az oltás által védettnek tekinthető, függetlenül attól, átesett-e a betegségen vagy sem.

Erős vagy gyenge hullám jön?

Alábbi táblázatunkban összegyűjtöttük az eddigi járványhullámok legfontosabb adatait. A járványhullámok határát annál a dátumnál húztuk meg, amely napon a két járványhullám csúcsa között mélypontot ért el az esetszámok hétnapos mozgóátlaga.

A táblázatból kiderül: a legtöbb fertőzést az omikronhoz köthető 5. járványhullám okozta, a leghalálosabb viszont a jórészt még oltások előtt pusztító, alfa variánshoz köthető 3. járványhullám volt. A legnagyobb halálozási rátája a dominánsan idősotthonokban és kórházakban terjedő, de a korlátozások miatt kis esetszámot hozó 1. hullámnak volt, a legkisebb pedig a legutóbbinak.

Nem látni előre, hogy az oltások hatásosságának a csökkenése vagy az omikron BA.4 és a BA.5 alvariánsának megjelenése veszélyesebbé teszi-e a hatodik hullámot az előzőnél. A nemzetközi tapasztalatok annyiban bíztatók, hogy a télen látottakhoz hasonlóan a halálesetek száma nem növekszik olyan meredeken, mint a korábbi hullámokban, és talán a nyári körülmények között felkészültek a populáció immunrendszere.

Ami szokatlanná teszi az esetleges hatodik hullámot, az az, hogy szokatlan időpontban érkezhet. Ahogy Rusvai Miklós virológus fogalmazott az InfoRádiónak: "Változott a helyzet és ebből a szempontból én is rossz jósnak bizonyultam" - mondta Rusvai Miklós víruskutató, megjegyezve, hogy korábban ő is úgy vélte, hogy ezek a vírusok nyáron "szabadságra mennek". Ez eddig így is volt, de most, az omikron új változatai (BA.4 és BA.5) a meleg, száraz időjárásban is terjedni tudnak, tehát nem számíthatunk az időjárás védő szerepére.

Koronavírus-hullámok Magyarországon Hullám Időtartam Domináns variáns Fertőzésszám Halálesetszám Halálozási arány Oltottak száma* 1. 2020.03.04. - 2020.06.20. Eredeti (vuhani) 4 086 570 14,0% 0 2. 2020.06.21. - 2021.01.26. Eredeti (vuhani) 356 791 11 543 3,2% 0 3. 2021.01.27. - 2021.07.07. Alfa (brit) 447 461 17 886 4,0% 17 772 4. 2021.07.08. - 2021.12.30. Delta (indiai) 444 717 9 105 2,0% 5 126 330 5. 2021.12.31. - Omikron (dél-afrikai) 675 070 7 543 1,1% 5 981 569 Összesen 1 928 125 46 647 2,4% 6 198 798 Forrás: koronavirus.gov.hu, Portfolio * a hullám kezdetén, legalább kétszer



Budapest, Pest és Győr-Moson Sopron az élen

Kísértetiesen hasonlít a helyzet arra, amit a korábbi járványhullámok felfutásakor láttunk: a gazdaságilag legaktívabb, így a nemzetközi interakciókban is élen járó régiókban a legmagasabbak az esetszámok. Az elmúlt egy hétben népességarányosan Budapest, Pest és Győr-Moson-Sopron megye mutatta fel a legmagasabb fertőzésszámot.

A legnagyobb mértékben szintén határmenti régiókban nőtt az esetszám, igaz, alacsony bázisról: Vas megyében 253%-kal, Nógrádban 214%-ban, Hajdú-Biharban 138%-kal emelkedett az új fertőzések száma a múlt héten az előző héthez képest. Az országos átlagos növekedés, mint említettük, 55% volt.

A nemzetközi helyzet fokozódik

Egyes európai országokban már igencsak berobbant a koronavírus, elsősorban az omikron variáns BA.4 és BA.5 alvariánsa. Németországban napi átlagban már 85 ezer fertőzöttet regisztrálnak, vagyis annyit, mintha Magyarországon nem 435, hanem mintegy 10 ezer lenne a napi átlagos esetszám. Franciaország napi 60 ezer, Olaszország napi 55 ezer, Nagy-Britannia 21 ezer esetnél jár, amelyek népességarányosan szintén legalább egy nagyságrenddel magasabb számok a magyarnál. A Magyarországgal jobban összevethető népességű Ausztria napi 7 ezer, Görögország 12 ezer, Portugália 11 ezer napi esetnél tart, de például a skandináv és a Benelux államokban kevésbé vannak felfutóban a számok.

Ami Magyarország szomszédait és a régiós országokat illeti, az említett Ausztria kivételével nem beszélhetünk egy újabb hullám érkezéséről, de az esetszámok több országban is emelkednek már, így a felkészülés erősen ajánlott lenne.

Címlapkép: Getty Images