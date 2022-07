Az élelmiszerválság kíméletlen igazsága: rossz úton jártunk az elmúlt években

Oroszország brutális ukrajnai háborúja miatt kevesebb élelmiszer áll rendelkezésre, miután a két ország a globális búzaexport több mint negyedét teszi ki, valamint az árpa, a kukorica és a növényi olaj terén is az ellátás nagy mennyiségét fedi le. A büntető jellegű klímapolitika és a koronavírus-járványból való kilábalás okozta nehézségeken kívül elmondható, hogy a műtrágya, az energia és a szállítás árai megugrottak, míg az élelmiszerárak 61 százalékkal nőttek az elmúlt két évben.

A háború felszínre hozott néhány kíméletlen igazságot:

A környezetvédő aktivisták egyre jobban azzal a csábító – sokáig csak a világ egy százalékának divatos trendjének számító – elképzeléssel állnak elő, hogy az organikus gazdálkodás megszüntetheti az éhezést. Az Európai Unió aktívan arra törekszik, hogy megháromszorozza a biogazdálkodást a kontinensen 2030-ig, míg a németek többsége lényegében úgy véli, hogy az organikus gazdálkodás segíthet a világ élelmezésében.

A kutatások azonban egyértelműen rámutatnak arra, hogy a biogazdálkodás sokkal kevesebb élelmiszert állít elő hektáronként, mint a hagyományos gazdálkodás.

Ráadásul az organikus gazdálkodás megköveteli a gazdáktól, hogy a termőföldet kivonják a termelésből a legelő, a parlagon hagyott terület vagy a takarónövények számára, ami csökkenti a hatékonyságot. Összességében a biogazdálkodás negyedével-felével kevesebb élelmiszert termel, mint a tudományos módszerekkel támogatott hagyományos mezőgazdaság.

Ez nemcsak drágábbá teszi a bioélelmiszereket, hanem azt is jelenti, hogy a biogazdáknak sokkal több földterületre lenne szükségük ahhoz, hogy ugyanannyi embert lássanak el élelmiszerrel, mint amennyit jelenleg ellát az agrárium – valószínűleg majdnem kétszer akkora terület kellene ehhez. Miután a mezőgazdaság jelenleg a Föld jégmentes területének 40 százalékát használja, a biotermesztésre való áttérés azt jelentené, hogy a természet nagy területeit felélnék a kevésbé hatékony termelés céljából.

A Srí Lankán kialakult katasztrófa kijózanító tanulsággal szolgál. Az ottani kormányzat tavaly a biogazdálkodásra történő teljes átállást kényszerítette ki, valamint az organikus gazdálkodáshoz értő „gurukat” nevezett ki mezőgazdasági tanácsadónak, köztük olyanokat, akik a mezőgazdaságban használatos vegyszerek és egészségügyi problémák közötti kétes összefüggésekről beszéltek. Az olyan extravagáns állítások ellenére, miszerint a biotermesztés a hagyományos gazdálkodáshoz hasonló terméshozamokat eredményezhet, a kormányzat politikája hónapok alatt semmi mást, csak szenvedést okozott, miközben egyes élelmiszerek árai ötszörösükre nőttek.

Srí Lanka évtizedeken át önellátó volt a rizstermesztés terén, most azonban tragikus módon 450 millió dollár értékben kénytelen rizst importálni.

Az ország fő exportterményét és devizaforrását biztosító teaágazat is tönkrement, becslések szerint a gazdasági veszteség értéke 425 millió dollárt tesz ki. Mielőtt az ország a brutális erőszak és a politikai vezetők lemondása felé sodródott volna, a kormány arra kényszerült, hogy 200 millió dolláros kártérítést ajánljon fel a gazdáknak, valamint a szektor 149 millió dolláros támogatásával álljon elő.

Srí Lanka biogazdálkodási kísérlete alapvetően egy egyszerű tény miatt bukott meg: nincs elég földterülete ahhoz, hogy a szintetikus nitrogénműtrágyát állati trágyával helyettesítse.

Az organikus gazdálkodásra való áttéréshez és a termelés mértékének fenntartásához ötször-hétszer több szerves trágyára lenne szükség a jelenlegi szinthez képest. A főként földgázzal előállított szintetikus nitrogénműtrágyák egyfajta modern csodát jelentenek, amelyek kulcsfontosságú szereppel bírnak a világ élelmezésében.

Nagyrészt a műtrágyának köszönhetően a mezőgazdasági termelés megháromszorozódott az elmúlt fél évszázadban, miközben a világ népessége kétszeresére nőtt. A műtrágya és a modern mezőgazdasági inputok az okai annak, hogy a mezőgazdaságban dolgozó emberek száma csökkent minden gazdag országban, felszabadítva a munkaerőt más produktív ágazatok számára.

Valójában a biogazdálkodás egyik sötét titka az, hogy a gazdag országokban a biotermesztésű növények túlnyomó többsége az állati trágyából kimosott importált nitrogéntől függ, amely végső soron a hagyományos gazdaságokban használt, fosszilis energiaforrás révén előállított műtrágyából származik.

Ezen inputok nélkül, ha egy ország – vagy a világ – teljesen biogazdálkodásra állna át, a nitrogénhiány gyorsan katasztrofális mértékűvé válna, ahogyan azt Sri Lankán is láttuk.

Emiatt kutatások azt mutatják, hogy a globális szintű biogazdálkodás csak a világ jelenlegi népességének mintegy felét lenne képes ellátni. A biogazdálkodás drágább és kevesebb élelmiszert fog eredményezni kevesebb ember számára, miközben a természet nagyobb részét fogja felemészteni.

A világ fenntartható módon történő élelmezéséhez és ahhoz, hogy a jövőbeli globális sokkhatásokkal szembeni ellen tudjunk állni, arra van szükség, hogy jobban és olcsóbban állítsuk elő az élelmiszereket.

A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek elérésének legjobb módja a – többek között génmódosítással történő – vetőmagfejlesztés, valamint a műtrágya, a növényvédő szerek használatának és az öntözésnek bővítése. Ennek révén több élelmiszert termelhetünk, csökkenthetjük az árakat, enyhíthetjük az éhezést, és megmenthetjük a természetet.

