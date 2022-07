Mindenki megszenvedi a 400 forintos eurót - Mi vár Magyarországra?

Az idei év elején még 350 forint körül ingadozott a forint az euróval szemben, az elmúlt napokban viszont többször történelmi mélypontra esett a hazai deviza, 400-as árfolyam felett. A gyenge árfolyam elméletileg jó az exportáló vállalatoknak, mindenki másnak rossz. Most azonban - a gyors esés és a nagyon jelentős ingadozás - miatt már a külföldre termelő cégek sem örülnek. A legnagyobb bajban a kisebb vállalkozások vannak, a gyenge forint a gazdaság minden szektorát bizonytalansággal tölti el. És újabb árnyomást okoz.

Hatalmas ingadozást mutat a forint árfolyama az elmúlt hónapokban. Rövid időn belül 15%-os sávban mozgott, és nagyon úgy tűnik, hogy kifejezetten gyenge szinten stabilizálódik. A jelentős ingadozás miatt a gyenge forint már az exportőröknek sem kedvező, az elmúlt időszak sok vállalati forgatókönyvet átírt. Az exportáló cégek számára elvileg előnyös a gyengébb forint, de ez csak korlátozásokkal igaz. „Ekkora fel-le ugráló volatilitás, és az ebből adódó kiszámíthatatlanság miatt már messze nem jó azoknak, akik forintban vezetik a könyveiket. Gyakorlatilag használhatatlanná válnak a havi kimutatásaik, mert a vevői- és szállítói készletállományok átértékelődése, illetve az árfolyamkülönbözet bőven meghaladhatja a havi eredményt” – vezette fel Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társvezérigazgatója, hogy miért problémás a cégeknek a túlságosan ugráló forintárfolyam.

A nagyok "megoldják", a kisebb cégek szenvednek

A Videoton alkatrészeket és alapanyagokat importál, és ezekből előállított késztermékeket értékesít a piacon. Az euró ingadozása Sinkó Ottó szerint náluk anyagköltség tekintetében átmenő tétel, ettől függetlenül azért a volatilis devizaárfolyammal akadnak problémáik. Szerződéseiket a partnereikkel nem módosították amiatt, hogy ha a forint kilépett egy árfolyamsávból. Ilyenkor nem tárgyalják újra a vételárat.

„Nálunk ez nem szükséges, és nem is szokásos, hiszen a bevételünk is euróban jelentkezik. A vevőinkkel is így állapodunk meg. Az euróban beszerzett alkatrészekre, alapanyagokra pedig nagyrészt irreleváns a forint árfolyam változása. Az amerikai dollárban fizetett beszerzéseinket euróval szemben pedig fedezzük” – magyarázta Sinkó Ottó. Szerinte a vevőik nem is fogadnának el ilyen kikötést. A forintárfolyam miatti szerződés újratárgyalás azokra az importőrökre jellemző, akik belföldön, forintban adnak el.

A nagyobb cégek sorra kötnek fedezeti ügyleteket, és így próbálják kivédeni a forintgyengülés további káros hatásait. A kicsik viszont szenvednek

– mondta le megkeresésünkre Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Hozzátette:

Az importban érintett kisebb vállalkozások megpróbálják a forintgyengülés miatt módosítani a szerződéseiket, több-kevesebb sikerrel.

A fennálló megállapodások megváltoztatása főleg a hosszabb távú, 5 éves szerződéseknél nagyon nehézkes, vagy nem igazán lehet” – emelte ki Perlusz László.

Szakértők szerint a forint árfolyamingadozással a vállalkozások nagyobb része nem igen tud mit kezdeni, próbálják kigazdálkodni, elviselni, mint az emelkedő energiaárakat.

A gazdaság a stabil forintot szereti

A nagyobb gyártó exportőröknek, így a Videotonnak is, jelentős forintban felmerülő költségeik is vannak. Ilyen például a dolgozók bére vagy a termelés során felhasznált energia. Normál esetben gyakran kötnek fedezeti ügyleteket határidős, euró eladások formájában, akár 3 évre előre is. Sinkó hangsúlyozta:

Ilyen vágtázó forintgyengülés esetén azonban, mint ami most bekövetkezett, az ilyen üzletek kockázatossá válnak, hiszen nem tudni, hol áll majd meg az árfolyam.

Tehát az eredeti célt, a kockázat csökkentését nem tudják betölteni. Ezért mi a magunk részéről pillanatnyilag nem kötünk újabb euró-forint fedezeti ügyletet, megvárjuk, amíg a helyzet letisztul kicsit” – jellemezte a helyzetüket Sinkó Ottó. Szerinte a magyar gazdaság, főleg a termelői szektor gyorsan tudna alkalmazkodni a magasabb, akár a tartósan 400 forintos euróhoz is.

Ez viszont csak akkor valósul meg, ha tartósan itt áll meg az árfolyam, és nem ingadozik, akár pár napon belül több százalékot. De egyáltalán nem ez a helyzet, a gazdasági szereplők jelenleg csak a fejüket kapkodják

- mondta Sinkó. Hangsúlyozta:

Nem a magas forintárfolyam, hanem a volatilitás az, ami káros, a gazdaság a kiszámíthatóságot szereti és keresi.

A légitársaságok küzdenek, a szállodák árat emelnek

Nemcsak az ipar szenved a gyenge forinttól. A charterutakat is üzemeltető egyik légitársaság gazdálkodására rálátó szakértő szerint

az 1 év alatt duplájára emelkedő kerozinár, az erősödő dollár és a 400 forintos euró mind-mind nehezíti, még a felfutó nyaralási időszakban is a repülőjegyek árazását.

Ehhez jött még a kormány utasonként kivetett "extraprofit" adó, ami nehezen értelmezhető, hiszen az iparán "extraveszteséges". Mindezek még tovább emelik majd repülőjegyárakat, és az emberek egyelőre ugyan morognak, de fizetnek. Ahogy névtelenséget kérő forrásunk mondta:

az infláció az egekben, de az élet megy tovább.

Azt egyelőre valamennyi légitársaság vezetője találgatja, hogy hol van az a fájdalomküszöb, ahol már az emelkedő repülőjegyárak visszavetik majd a fogyasztást.

Beszéltünk magyarországi szállodai szereplőkkel is a 400 forintos euróról. Úgy látják, hogy ebből egyelőre ők akár profitálhatnak is nyáron, mert az emberek egy jelentős része átgondolhatja a külföldi nyaralást, ha túl drága lesz.

Igaz, már így is vannak olyan 4 csillagos szállodák a Balaton környékén, ahol 2 főre egy szállodai éjszaka 100 és 130 ezer forint között mozog.

Erre az emberek valószínűleg úgy reagálnak majd, hogy 1-2 vendégéjszakával kevesebbet foglalnak le, de mindenképpen nyaralnak majd. A gyengülő forintot a magyar szállodaipar főleg a második félévben, ősz elejétől szenvedheti meg, ez még tovább hajthatja az energiaköltségeiket. Ez újabb áremelésre kényszerítheti a szálláshelyadókat. A nagy kérdés az, hogy az őszit-téli „wellness-időszakban” az emberek hajlandóak, és legfőképp képesek lesznek-e megfizetni például a hosszúhétvégi kikapcsolódásaikat, vagy elnyaralják a pénzüket.

